Giá dầu thô lại vượt 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới tăng vọt khi các nhà giao dịch nghi ngờ về nguồn dầu từ kho dự trữ của các nước có thể bù đắp cú sốc nguồn cung lớn do chiến tranh ở Trung Đông gây ra.

Trong phiên giao dịch 12/3 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent và WTI thế giới đều tăng hơn 7%. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 12/3 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã tăng khoảng 9,18% lên 101,16 USD /thùng, trong khi giá dầu thô WTI tại Mỹ cũng tăng 7,93% lên 95,18 USD /thùng. Diễn biến trên xảy ra ngay cả khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố kế hoạch xả lượng dầu thô dự trữ khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 9,3% vượt 100 USD /thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu WTI cũng bật tăng 9% lên 95 USD /thùng.

Ngày 11/3 (giờ địa phương), IEA cho biết 32 quốc gia thành viên sẽ cùng giải phóng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp, đánh dấu đợt xả kho phối hợp lớn nhất kể từ khi cơ quan này được thành lập sau lệnh cấm vận dầu mỏ năm 1973, theo CNBC.

Mỹ cũng thông báo sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết việc vận chuyển có thể bắt đầu từ tuần tới và dự kiến mất khoảng 120 ngày để hoàn tất.

Tuy nhiên, thị trường dầu vẫn đặt nhiều nghi vấn về việc này bởi giá dầu vẫn tiếp tục tăng, đồng thời giới đầu tư cho rằng các biện pháp trên khó có thể bù đắp khoảng thiếu hụt nguồn cung nếu dòng dầu thô qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Theo ông Saul Kavonic, chuyên gia năng lượng tại MST Marquee, việc xả kho dự trữ chiến lược kỷ lục của IEA sẽ bổ sung một lượng dầu cần thiết cho thị trường, nhưng chỉ có thể bù đắp tối đa khoảng 1/4 khoản thiếu hụt 20 triệu thùng/ngày nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Mặc dù thông báo của IEA là động thái can thiệp chưa từng có, cơ quan này chưa cung cấp chi tiết về tốc độ từng quốc gia sẽ giải phóng dầu dự trữ hoặc cách phân phối lượng dầu đó.

"Một câu hỏi lớn là sẽ mất bao lâu để 400 triệu thùng dầu thực sự được đưa ra thị trường", ông Pavel Molchanov, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Raymond James, nhìn nhận. Theo ông, 400 triệu thùng là con số rất lớn nhưng đây là sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất kể từ thập niên 1970, vì vậy thị trường cần rất nhiều dầu cũng như tốc độ đưa lượng dầu này vào thị trường.

Các kho dự trữ chiến lược được từng quốc gia thành viên IEA nắm giữ riêng biệt, vì vậy các hạn chế về kỹ thuật và hậu cần có thể làm chậm quá trình đưa dầu ra thị trường.

Ông Molchanov ước tính có thể mất 60-90 ngày để lượng dầu này thực sự tác động đáng kể đến thị trường, lâu hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự cứu trợ ngay lập tức.