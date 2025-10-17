Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh Tài chính - Chứng khoán

VPS chào bán 202,31 triệu cổ phiếu đợt phát hành lần đầu ra công chúng

  • Thứ sáu, 17/10/2025 17:03 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

CTCP Chứng khoán VPS (VPS) thông báo chào bán 202,31 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/đơn vị.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) vừa có thông báo về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) theo giấy chứng nhận số 406/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10/2025.

Cụ thể, tên cổ phiếu là Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, thuộc loại cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến là 202,31 triệu cổ phiếu. Giá chào bán tối thiểu là 60.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu đối với mỗi nhà đầu tư là 100 cổ phiếu.

Co phieu VPS anh 1

Cổ phiếu CTCP Chứng khoán VPS chào bán với giá tối thiểu 60.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu CTCP Chứng khóan VPS được chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu, không thuộc những đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều lệ hiện hành của VPS và phương án phát hành.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua cổ phiếu thông qua tổ chức phát hành, trực tiếp tại hội sở/chi nhánh/phòng giao dịch của VPS hoặc trực tuyến trên ứng dụng SmartOne của VPS (tại tính năng “Đặt mua IPO VPS”); thông qua hệ thống đại lý phân phối chính thức của VPS tại đây.

Co phieu VPS anh 2

Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu VPS ở cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến.

Được thành lập năm 2006, từ quý I/2021, VPS (địa chỉ: 65 Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) là công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới tại Việt Nam trong 19 quý liên tiếp. Với khoảng 1,6 triệu tài khoản khách hàng và nền tảng vững chắc cùng chiến lược phát triển khác biệt, VPS tiếp tục kiên định với tầm nhìn xuyên suốt: “Kiến tạo giá trị vượt trội và bền vững bằng cách mở rộng cơ hội tiếp cận đầu tư tài chính cho mọi người”.

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu (bao gồm cả tiền đặt cọc):

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Số tài khoản: 8600073694

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh Hà Thành)

Đắc An

