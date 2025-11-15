Bamboo Capital sắp họp bất thường miễn nhiệm loạt lãnh đạo

Bamboo Capital dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối tháng 12 để thông qua hàng loạt tờ trình, trong đó có việc miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Bamboo Capital là tập đoàn đa ngành với hơn 60 công ty thành viên và liên kết, trong đó một trong những mảng cốt lõi là năng lượng. Ảnh: BCG.

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 4/12, và đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 25/12 dưới hình thức trực tuyến.

Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành tại lần đầu, công ty đã ấn định hai phương án dự phòng lần hai và ba vào ngày 26/12 và 27/12.

Tại đại hội, cổ đông sẽ xem xét báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện hành; tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua chủ trương thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; đồng thời trình định hướng tái cấu trúc hoạt động toàn diện của công ty.

Việc triệu tập đợt họp này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu BCG đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/10 do chậm trễ nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 6 tháng so với quy định.

Bamboo Capital cho biết nguyên nhân chậm công bố báo cáo tài chính liên quan tới việc các công ty con và công ty liên kết chưa hoàn tất báo cáo kiểm toán, cùng với việc giải quyết các vấn đề về trái phiếu và xử lý nợ cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục với các cơ quan chức năng. Công ty cam kết thực hiện công bố báo cáo tài chính quý III sau khi báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được ban hành.