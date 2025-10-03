Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bamboo Capital và Tracodi xin lỗi cổ đông

  • Thứ sáu, 3/10/2025 19:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bamboo Capital cho hay việc cổ phiếu BCG, TCD bị đình chỉ giao dịch là một tình huống ngoài mong muốn, doanh nghiệp cáo lỗi cổ đông về những bất tiện do tình huống này gây ra.

Ngày 3/10, Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) và công ty thành viên Tracodi (HoSE: TCD) cho biết đã nhận quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu BCG, TCD do công ty chưa hoàn tất công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Thời hạn đình chỉ từ ngày 9/10.

"Việc cổ phiếu BCG, TCD bị đình chỉ giao dịch là một tình huống ngoài mong muốn. Chúng tôi chân thành cáo lỗi về những bất tiện do việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch gây ra cho quý cổ đông", Bamboo Capital trình bày.

Theo Bamboo Capital, nguyên nhân chính dẫn tới sự chậm trễ xuất phát từ biến động bộ máy nhân sự, trong đó có các nhân sự về tài chính - kế toán, khối lượng hồ sơ tài chính lớn phải bàn giao, cùng với việc tiến trình xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu nợ cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục với các cơ quan chức năng.

Thông báo cho biết đến nay, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital đã chủ động thực hiện các phương án khắc phục. Trong đó, bộ máy nhân sự ở cả Bamboo Capital và Tracodi đã cơ bản được kiện toàn, với sự phân công rõ ràng trách nhiệm điều phối, đặc biệt trong mảng tài chính - kế toán.

Đồng thời, phía Bamboo Capital cho hay các công ty đã và đang tích cực làm việc với đơn vị kiểm toán, đối tác và trái chủ để đẩy nhanh tiến độ tổng hợp số liệu, nhằm sớm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán.

Hai doanh nghiệp cũng đã làm việc với các ngân hàng, tổ chức tài chính liên quan để thực hiện tái cấu trúc nợ, xử lý các gói trái phiếu và hiện đạt được tiến độ nhất định.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Bamboo Capital, Tracodi dự kiến được phát hành vào ngày 31/12 sắp tới.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 3/10, cả BCG và TCD đều giảm sàn 2 phiên liên tiếp, trắng bên mua, tổng cộng dư bán gần 40 triệu cổ phiếu. Thị giá TCD còn 2.100 đồng/cp, BCG còn 2.800 đồng/cp, giảm 55% so với đầu năm.

