'Tháo chạy' khỏi cổ phiếu Bamboo Capital

Cổ phiếu nhóm Bamboo Capital gây chú ý khi BCG và TCD đồng loạt giảm sàn với lượng bán ra hàng chục triệu đơn vị sau thông tin sắp bị đình chỉ giao dịch.

Thị trường đỏ lửa khi phe bán chiếm áp đảo. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch kém tích cực trong ngày 2/10, đánh dấu nhịp sảy chân sau những nỗ lực hồi phục ngắn ngủi đầu phiên.

Ngay từ khi mở cửa, VN-Index nhanh chóng lấy được sắc xanh và ghi nhận trạng thái hưng phấn ban đầu. Đà tăng được củng cố nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu tài chính và nguyên vật liệu, có thời điểm chỉ số chính tăng hơn 13 điểm, tiến sát ngưỡng 1.680 điểm - vùng cản kỹ thuật quan trọng.

Tuy nhiên, dòng tiền vẫn chưa gia nhập thị trường khiến thanh khoản không cải thiện, phản ánh tâm lý phòng thủ và chờ đợi của giới đầu tư. Chính vì thế, lực tăng thiếu bền vững và không thể lan tỏa trên diện rộng.

Thanh khoản trên cả 3 sàn chỉ quanh mức 24.500 tỷ đồng , nhỉnh hơn một chút so với hôm qua nhưng vẫn ở vùng đáy 5 tháng, qua đó nhấn mạnh trạng thái “khát tiền” trên thị trường.

Bước sang phiên chiều, diễn biến càng trở nên trầm lắng. Sau khoảng thời gian giằng co quanh tham chiếu, áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh ở nửa cuối phiên. Lực xả mang tính đồng thuận khiến chỉ số nhanh chóng “mất thăng bằng” và lao dốc xuống vùng giá đỏ.

Dù có những nỗ lực mua vào xuất hiện, thị trường không thể gượng dậy khi bên mua vẫn giữ thái độ quan sát và chưa sẵn sàng nhập cuộc.

Chốt phiên, VN-Index đánh mất 12,34 điểm (-0,7%) xuống 1.652,71 điểm; HNX-Index giảm 3,67 điểm (-1,3%) xuống 269,55 điểm; trong khi UPCoM-Index đi ngang ở vùng 109,79 điểm.

Sắc đỏ chiếm áp đảo trên bảng điện tử với 487 mã giảm giá (7 mã giảm sàn), trong khi chỉ có 244 mã tăng (15 mã tăng trần) và 869 mã đứng giá. Rổ cổ phiếu VN30 - đại diện cho nhóm vốn hóa lớn - cũng ghi nhận sự suy yếu rõ nét khi có tới 20 mã giảm, 9 mã tăng và duy nhất CTG của VietinBank giữ giá tham chiếu. Chỉ số VN30 theo đó mất gần 11 điểm, rơi về 1.859 điểm.

Diễn biến phiên 2/10 cho thấy thị trường vẫn chưa tìm được điểm tựa đủ mạnh để bứt phá trong ngắn hạn. Thanh khoản èo uột cùng tâm lý thận trọng trước thềm thông tin từ FTSE về nâng hạng thị trường tiếp tục là rào cản lớn khiến VN-Index tiếp tục lình xình trong biên độ hẹp.

VN-Index vẫn chưa tìm được điểm tựa để bứt phá. Ảnh: TradingView.

Đà lao dốc của VN-Index hôm nay chủ yếu đến từ các mã vốn hóa lớn như VHM (-2,6%), VPB (-2,4%), VRE (-4,2%), VCB (-0,5%), FPT (-1,4%), GVR (-2%), STB (-1,8%), VNM (-1,5%), GEX (-3,2%) và HPG (-0,7%).

Đáng chú ý, phiên hôm nay ghi nhận hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm Bamboo Capital giảm sàn như BCG, TCD. Ngoài gần 8,4 triệu cổ phiếu khớp lệnh, đến hết phiên giao dịch, các nhà đầu tư vẫn chất bán giá sàn hơn 30,1 triệu cổ phiếu BCG, tương đương 3,43% tổng số cổ phiếu BCG lưu hành trên thị trường. Tương tự, TCD hôm nay ghi nhận gần 1 triệu cổ phiếu khớp lệnh, và còn gần 7,5 triệu cổ phiếu (2,22%) bị bán giá sàn vào cuối phiên.

Diễn biến tiêu cực xuất hiện sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố về việc sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu BCG (CTCP Tập đoàn Bamboo Capital) và cổ phiếu TCD (CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi) từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch.

Hiện, Bamboo Capital và Tracodi đang trong diện hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. HoSE cho biết đến hiện tại cả 2 công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất), thuộc trường hợp bị đình chỉ giao dịch.

Chiều ngược lại, MBB (+1,5%), TCB (+0,8%), LPB (+1,2%), VJC (+0,6%), PGV (+1,5%), BID (+0,1%), MSN (+0,3%), OCB (+0,8%) và SHB (+0,3%) cố gắng giữ lấy chỉ số nhưng không đáng kể.

Khối ngoại có phiên xả ròng lớn nhất nửa tháng qua với quy mô 2.300 tỷ đồng , tập trung tại các mã VHM (- 239 tỷ đồng ), FPT (- 234 tỷ đồng ), VPB (- 221 tỷ đồng ).

Trong khi đó, một phần tiền của khối ngoại vẫn chảy nhỏ giọt vào một số mã như LPB (+ 26 tỷ đồng ), CTD (+ 17 tỷ đồng ).