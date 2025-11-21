Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị trường chứng khoán, cổ phiếu AI và tiền số giảm mạnh, giá vàng cũng giảm theo.

Chứng khoán Mỹ sụt điểm vì cổ phiếu AI bị xả ồ ạt. Ảnh: Reuters.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11 (giờ địa phương), chỉ số Dow Jones trên sàn chứng khoán Mỹ giảm 386,51 điểm, tương đương mức giảm 0,84% còn 45.752,26 điểm, dù có lúc tăng hơn 700 điểm trong ngày.

Tương tự, chỉ số S&P 500 cũng mất 1,56% xuống 6.538,76 điểm, trong khi có thời điểm tăng gần 2% trong phiên.

Chỉ số Nasdaq lao dốc 2,16% xuống 22.078,05 điểm, đảo chiều mạnh từ mức tăng 2,6% trước đó. Với chênh lệch tới 4,9% giữa đáy và đỉnh trong phiên, đây là biên độ dao động lớn nhất của chỉ số Nasdaq kể từ ngày 9/4 - thời điểm thị trường chao đảo vì lo ngại thuế quan.

Cả Nasdaq và Dow Jones đều trải qua biến động hơn 1.000 điểm trong ngày, phản ánh tâm lý cực kỳ nhạy cảm của nhà đầu tư trước thông tin vĩ mô.

Theo CNBC, cú đảo chiều gây sửng sốt của cổ phiếu Nvidia được xem là nguyên nhân chính kéo tụt các chỉ số. Cổ phiếu hãng chip từng tăng tới 5% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III vượt dự báo và đưa ra triển vọng lạc quan cho quý IV. Tuy nhiên, áp lực bán tháo lan rộng khiến Nvidia đóng cửa giảm 3%.

CEO Jensen Huang khẳng định nhu cầu với dòng chip Blackwell vẫn “cực mạnh” và bác bỏ nhận định rằng ngành AI đang hình thành bong bóng. Tuy vậy, cổ phiếu công nghệ AI như Oracle và AMD vẫn đồng loạt rơi vào sắc đỏ, cho thấy mối lo định giá cao đã trở lại.

Áp lực bán ra cổ phiếu tăng mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 - dữ liệu bị hoãn trước đó do chính phủ đóng cửa. Bản báo cáo cho thấy Mỹ có thêm 119.000 việc làm mới, cao gấp đôi mức dự báo 50.000 trước đó. Dữ liệu này ngay lập tức làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện chỉ còn đánh cược dưới 40% khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp tháng tới, thậm chí, có thời điểm tỷ lệ này rơi xuống 25%.

Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo tháng 10 mà gộp chung với tháng 11 và phát hành ngày 16/12 - sau cuộc họp Fed, khiến số liệu vừa công bố trở thành căn cứ quan trọng nhất cho quyết định sắp tới.

“Đà tăng của Nvidia đã bị dập tắt bởi triển vọng Fed không giảm lãi suất trong tháng 12. Thị trường hy vọng điều đó, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi”, chuyên gia Jeff Kilburg của KKM Financial nhận định với CNBC.

Không chỉ cổ phiếu, thị trường tiền số cũng chịu áp lực nặng nề. Bitcoin rơi hơn 5% xuống 87.000 USD /BTC, còn Ethereum giảm 5,5% xuống 2.850 USD /ETH.

Trong vòng một tuần, hai đồng tiền số dẫn đầu ngành đã mất 11-12%. Dữ liệu từ CoinmarketCap cho thấy tính từ đỉnh, giá Bitcoin đã mất giá hơn 31%, tương đương 800 tỷ USD vốn hóa. Trong khi đó, tổng giá trị vốn hóa của toàn thị trường tiền số cũng đã bốc hơi hơn 1.300 tỷ USD .

Giới phân tích cảnh báo nếu lực bán không sớm hạ nhiệt, Bitcoin có thể giảm thêm.

Biến động giá vàng trong phiên giao dịch ngày 20/11 (giờ địa phương). Ảnh: Tradingview.

Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm mạnh khiến khả năng Fed giảm lãi suất trở nên xa vời hơn cũng gây áp lực lên vàng - tài sản vốn hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Sáng ngày 21/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.074 USD /ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12 giảm 0.6% xuống 4.060 USD /ounce.

Dù vậy, vàng đã tăng 55% từ đầu năm, đạt đỉnh lịch sử 4.381 USD /ounce vào tháng 10. UBS mới đây nâng dự báo giá vàng giữa năm 2026 lên 4.500 USD /ounce, dựa trên kỳ vọng Fed sẽ quay lại chu kỳ giảm lãi suất và nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương, theo Reuters.

Trong nhóm kim loại quý, bạc giảm 1,7% xuống còn 50,47 USD /ounce, bạch kim mất 2,3%, đóng cửa ở mức 1.510 USD /ounce, trong khi palladium gần như đi ngang, duy trì quanh 1.379 USD /ounce.