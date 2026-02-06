Giá Bitcoin rơi thẳng đứng, sắp chia đôi từ đỉnh

Giá Bitcoin đang lao dốc mạnh xuống dưới 65.000 USD/BTC, trong bối cảnh biến động tiêu cực trên thị trường tài chính đã khiến đợt bán tháo tiền số kéo dài 3 tuần qua ngày càng trầm trọng.

Giá Bitcoin sắp chạm mức chia đôi từ đỉnh ghi nhận hồi trung tuần tháng 10/2025. Ảnh minh họa: Economic Times.

Dữ liệu từ Coinmarketcap cho thấy vào rạng sáng ngày 6/2 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin đã giảm hơn 13% so với một ngày trước đó và giao dịch quanh vùng 63.000 USD /BTC.

Đáng chú ý, đây là vùng giá thấp nhất mà đồng tiền số lớn nhất thế giới ghi nhận kể từ tháng 10/2024. Đặc biệt, mức giá này thấp hơn tới 49% so với mức giá trên 124.700 USD /BTC mà Bitcoin ghi nhận được vào trung tuần tháng 10 năm ngoái. Như vậy, chỉ sau khoảng 3 tháng rưỡi, giá đồng tiền số này đã gần chia đôi.

Giá Bitcoin sắp chia đôi từ đỉnh

Đợt lao dốc này của Bitcoin cũng lan rộng sang các đồng tiền số khác, các quỹ ETF liên quan và cả những doanh nghiệp nắm giữ lượng lớn Bitcoin như Strategy, theo Bloomberg.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, giá Ethereum (ETH) đã giảm 12% xuống 1.901 USD , trong khi các altcoin lớn khác như Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE) giảm trên 13%. Một số đồng tiền số vốn hóa lớn như BNB, Bitcoin Cash, Cardano... đều giảm hai con số trong 24 giờ qua. Thậm chí, giá XRP đã mất tới 22% trong khoảng thời gian này.

Đà suy giảm kể trên cũng đã cuốn sạch toàn bộ mức tăng của Bitcoin từ sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2, thời điểm mà lập trường thân thiện với tiền mã hóa của ông từng thổi bùng đà tăng phi mã của đồng tiền này trong năm ngoái.

Giá Bitcoin rơi thẳng đứng, thủng mốc 65.000 USD /BTC. Nguồn: Tradingview.

Tuy nhiên, thị trường bắt đầu rạn nứt từ đầu tháng này, khi căng thẳng địa chính trị gia tăng gây chấn động các thị trường tài chính toàn cầu và làm suy giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Điều đó kéo theo đà lao dốc nhanh chóng của Bitcoin kể từ giữa tháng 1, đồng thời kích hoạt một "vòng xoáy" bán tháo mang tính tự khuếch đại, khi các quỹ buộc phải thanh lý tài sản để đáp ứng yêu cầu rút vốn và đóng các vị thế đòn bẩy.

"Nỗi sợ hãi và sự bất định đang bao trùm thị trường", ông Chris Newhouse, Giám đốc phát triển kinh doanh tại Ergonia, nhận định. Khi thiếu vắng những người mua dựa trên niềm tin dài hạn sẵn sàng đỡ lực bán, mỗi làn sóng rút vốn khỏi quỹ ETF và các đợt thanh lý lại tiếp tục nối tiếp nhau. Ông cho rằng điều này đang khuếch đại mức độ sụt giảm của từng nhịp giảm giá và củng cố tâm lý phòng thủ, khiến "dòng cầu tự nhiên vẫn đứng ngoài cuộc chơi".

Nhiều chuyên gia nhận định diễn biến hiện tại gợi nhớ đến cú sụt giảm năm 2022, khi giá Bitcoin lao dốc mạnh sau giai đoạn bùng nổ nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng trong đại dịch, trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu thắt chặt.

Bên cạnh đó, Bitcoin và các tài sản số khác hiện còn phải cạnh tranh với những hình thức đầu cơ mới, như cá cược thể thao hợp pháp và các thị trường dự đoán xoay quanh đủ mọi chủ đề, từ chính trị tới giải trí. Đồng thời, dòng tiền nhỏ lẻ vẫn đang đổ vào các quyền chọn đáo hạn trong ngày trên thị trường chứng khoán và các khoản đầu tư tiền số lợi suất cao hơn trên các sàn giao dịch phi tập trung.

Dòng tiền tháo chạy khỏi Bitcoin

Đợt sụt giảm mới nhất cũng diễn ra trong bối cảnh tài sản số tiếp tục đối mặt với hoài nghi về tính ứng dụng trong thế giới thực. Từng được ca ngợi là công cụ phòng ngừa lạm phát, Bitcoin trên thực tế vẫn giao dịch giống một tài sản rủi ro cao và không thể đóng vai trò "nơi trú ẩn" trong các giai đoạn thị trường tài chính biến động mạnh.

Thậm chí, việc Bitcoin ngày càng được đưa vào danh mục của các tổ chức lớn đôi khiến đồng tiền số lớn nhất thế giới dễ tổn thương hơn trước các làn sóng giảm rủi ro trên diện rộng, đặc biệt trong những đợt biến động mạnh của cổ phiếu công nghệ và kim loại quý.

Trong phần lớn năm 2025, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ từng đóng vai trò là trụ đỡ quan trọng, khi hàng chục tỷ USD đổ vào các sản phẩm này, góp phần nâng đỡ giá Bitcoin.

Tuy nhiên, xu hướng này đã đảo chiều khi giá lao dốc trong tháng qua, với khoảng 2 tỷ USD đã bị rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin. Còn nếu tính trong 3 tháng gần nhất, khoảng 5 tỷ USD đã bị rút ra.

Cú sụp đổ của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới thậm chí lan tỏa khắp thị trường tài sản số, trong đó các token nhỏ hơn và kém thanh khoản hơn chịu thiệt hại nặng nề. Chỉ số MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap Index, theo dõi 50 tài sản số có quy mô nhỏ nhất trong rổ 100 đồng tiền số, đã lao dốc khoảng 70% trong vòng một năm qua.

Trên thị trường quyền chọn, giới giao dịch ngày càng tỏ ra thận trọng, với nhu cầu phòng vệ rủi ro giảm giá quanh mốc 70.000 USD tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Deribit, các hợp đồng trung hạn cho thấy triển vọng còn bi quan hơn, khi lượng vị thế mở lớn nhất tập trung quanh các mốc 60.000 USD và thậm chí 20.000 USD .