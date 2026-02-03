Kho Bitcoin của Michael Saylor có nguy cơ âm vốn

Công ty Strategy của Michael Saylor nắm giữ hơn 600.000 Bitcoin. Tuy nhiên, khi giá liên tục chạm đáy, chiến lược đầu tư của ông hiện chỉ còn cách mức thua lỗ khoảng 1,8%.

Khi giá liên tục đi xuống, chiến lược đầu tư Bitcoin của Michael Saylor hiện chỉ còn cách mức thua lỗ khoảng 1,8%. Ảnh: Bloomberg.

Theo bảng cân đối kế toán, Strategy hiện nắm giữ 647.000 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 55,72 tỷ USD , với giá mua bình quân 76.038 USD /BTC. Ở thời điểm Bitcoin lập đỉnh 126.000 USD /BTC, giá trị kho dự trữ của Strategy từng đạt khoảng 81 tỷ USD , dù khi đó công ty sở hữu ít hơn 70.000 BTC so với hiện nay, theo Binance.

Bất chấp biến động mạnh của thị trường, Chủ tịch Strategy Michael Saylor khẳng định công ty sẽ không thanh lý Bitcoin ngay cả khi giá giảm về 1 USD . Theo ông, Strategy đơn giản sẽ tiếp tục mua thêm Bitcoin.

Tác động lớn nhất của đà giảm giá là làm chậm khả năng mua thêm Bitcoin của Strategy, do cổ phiếu công ty hiện giao dịch thấp hơn giá trị lượng Bitcoin nắm giữ, khiến việc huy động vốn từ cổ đông trở nên khó khăn hơn, theo CoinDesk.

Việc Bitcoin từng giảm về quanh 75.500 USD đã kéo giá xuống dưới mức giá mua bình quân khoảng 76.037 USD /BTC của Strategy. Về mặt kỹ thuật, điều này có khả năng khiến công ty của Michael Saylor rơi vào trạng thái "âm vốn" với danh mục Bitcoin. Tuy nhiên, nó vẫn không làm thay đổi căn bản vị thế tài chính của doanh nghiệp.

Một số chuyên gia thị trường tiền số bày tỏ lo ngại về 8,2 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi trên bảng cân đối kế toán nếu giá Bitcoin tiếp tục đi xuống. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng đây là khoản nợ "mang lại nhiều dư địa linh hoạt". Strategy có thể gia hạn kỳ hạn, tái cơ cấu nợ hoặc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, trong khi quyền chọn bán đầu tiên chỉ phát sinh từ quý III/2027.

Hiện, Strategy đang nắm giữ 2,25 tỷ USD tiền mặt trên bảng cân đối kế toán, chủ yếu dành cho việc chi trả cổ tức. Ngoài ra, công ty vẫn còn nhiều phương án xử lý nghĩa vụ nợ. Trên thị trường, một số công ty nắm giữ Bitcoin như Strive gần đây đã sử dụng cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn để tất toán trái phiếu chuyển đổi. Strategy cũng có thể áp dụng giải pháp tương tự nếu cần.

Trong lịch sử, Strategy chủ yếu tài trợ cho các đợt mua Bitcoin thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình giao dịch theo giá thị trường (ATM). Theo mô hình này, cổ phiếu được bán trực tiếp trên thị trường mở với giá giao dịch hiện tại, thay vì chào bán một lượng lớn cổ phiếu mới với mức chiết khấu, qua đó giảm áp lực pha loãng và biến động giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, chiến lược ATM chỉ phát huy hiệu quả khi cổ phiếu Strategy giao dịch cao hơn giá trị tài sản ròng điều chỉnh (mNAV) - chỉ số so sánh vốn hóa thị trường của công ty với giá trị thị trường theo thời gian thực của lượng Bitcoin nắm giữ.

Ngày 30/1, khi Bitcoin dao động quanh 89.000- 90.000 USD , hệ số mNAV của Strategy đạt khoảng 1,15 lần, phản ánh cổ phiếu đang giao dịch với mức premium so với tài sản cơ sở. Nhưng khi Bitcoin giảm từ vùng 85.000 USD xuống giữa 70.000 USD vào cuối tuần qua, mNAV đã đảo chiều sang mức chiết khấu (dưới 1), khiến việc phát hành thêm cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn.

Vì vậy, giới đầu tư cho rằng việc giao dịch dưới giá vốn không phải là một cuộc khủng hoảng đối với Strategy. Diễn biến này chủ yếu làm chậm tốc độ tích lũy Bitcoin, đồng thời hạn chế rủi ro pha loãng cổ phiếu. Thực tế, trong năm 2022 - giai đoạn cổ phiếu Strategy giao dịch thấp hơn giá trị lượng Bitcoin nắm giữ trong phần lớn thời gian - công ty chỉ mua thêm khoảng 10.000 BTC.

Nhìn chung, Strategy nhiều khả năng không rơi vào trạng thái rủi ro tài chính nghiêm trọng, song giá cổ phiếu có thể tiếp tục chịu áp lực nếu Bitcoin duy trì ở vùng giá hiện tại hoặc tiếp tục suy giảm.