Bitcoin đang bị 'bỏ rơi'

  • Chủ nhật, 1/2/2026 10:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá Bitcoin lao dốc mạnh trong bối cảnh dòng tiền suy yếu, tâm lý nhà đầu tư thờ ơ và hàng loạt yếu tố vĩ mô bất lợi tiếp tục phủ bóng lên thị trường tiền số.

Khi vàng và bạc lên ngôi, Bitcoin tiếp tục thoái trào. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin đã bất ngờ giảm sâu trong ngày 31/1 (giờ Mỹ), rơi xuống dưới mốc 80.000 USD/BTC và chạm mức thấp nhất một năm qua trong bối cảnh thị trường tài sản số đồng loạt suy yếu.

Đà giảm diễn ra khi thanh khoản ở mức thấp và lực mua gần như vắng bóng, khiến mức điều chỉnh của đồng tiền số lớn nhất thế giới nới rộng lên hơn 30% so với đỉnh gần đây.

Trong phiên giao dịch gần nhất, giá Bitcoin có thời điểm mất tới 10%, xuống còn 75.709 USD/BTC. Các đồng tiền số khác còn chịu áp lực nặng nề hơn, tiêu biểu như Ethereum - tài sản số lớn thứ hai - giảm tới 17%, trong khi Solana có lúc cũng mất hơn 17%.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, đợt bán tháo đã khiến tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa “bốc hơi” khoảng 111 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ. Cùng thời gian này, khoảng 1,6 tỷ USD các vị thế mua và bán bị thanh lý, phần lớn tập trung vào Bitcoin và Ethereum.

Đà thoái trào này nối dài chuỗi thất vọng kéo dài nhiều tuần đối với Bitcoin khi tài sản này không còn phản ứng tích cực trước những yếu tố từng được xem là hỗ trợ.

Giá trị Bitcoin đã giảm hơn 11% trong 7 ngày qua. Ảnh: CoinMarketCap.

Trong tháng 1, đồng USD suy yếu khi nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước các rủi ro chính sách từ chính quyền Tổng thống Trump, song điều này hầu như không cải thiện tâm lý trên thị trường tiền số. Tương tự, Bitcoin không ghi nhận phản ứng đáng kể trong đợt vàng lập đỉnh lịch sử, cũng như không thu hút được dòng tiền sau cú đảo chiều mạnh của vàng và bạc vào cuối tuần qua.

Việc Mỹ chậm ban hành khung pháp lý mới cho thị trường tiền mã hóa tiếp tục làm xói mòn khẩu vị rủi ro đối với tài sản số.

“Bạc và vàng đang trở thành kênh trú ẩn cho những nhà đầu tư lo ngại về tiền pháp định”, Louis Navellier, Chủ tịch Navellier & Associates, nhận định.

Sự thiếu vắng lực mua đang làm dấy lên những nghi ngờ mới về vai trò của Bitcoin trong danh mục đầu tư. Từng được quảng bá vừa là tài sản theo đà tăng giá, vừa là hàng rào chống lạm phát tiền tệ, Bitcoin hiện gặp khó trong việc đảm nhiệm cả 2 vai trò này. Dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF giao ngay vẫn kéo dài, rủi ro địa chính trị không kích hoạt nhu cầu, trong khi dòng tiền trú ẩn truyền thống tiếp tục tập trung vào kim loại quý và tiền mặt.

Giá Bitcoin cũng có thể chịu tác động từ căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran trong bối cảnh Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran tái khẳng định khả năng tấn công Israel. Mặt khác, Tổng thống Trump đồng thời đe dọa khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Tehran.

“Các mức giá hiện tại cho thấy sự thờ ơ ở mức khá cực đoan từ nhà đầu tư cá nhân”, John Todaro, chuyên gia phân tích của Needham, dự báo thanh khoản giao dịch có thể tiếp tục trầm lắng trong 1-2 quý nữa.

Ngọc Phương Linh

