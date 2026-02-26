Cơn sốt 'ôm' đồng ở Trung Quốc

Một cơn sốt đầu cơ chớp nhoáng giữa lúc giá vàng và bạc tăng vọt đã khiến không ít nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc ôm những thỏi đồng sáng bóng nặng 1kg nhưng không biết bán cho ai.

Vào tháng 1 tại Trung Quốc, giá đồng thỏi cao hơn tới 200% so với giá đồng giao ngay. Ảnh: Shutterstock.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Katty Mao chật vật tìm người mua 500 thỏi đồng “chuẩn đầu tư” mà cô mua hồi tháng 1, thời điểm giá vàng và bạc leo thang khiến những khối kim loại được đánh bóng này trông như một cơ hội sinh lời hấp dẫn.

“Tôi biết đó là một canh bạc. Nhưng nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội còn lớn hơn mọi lo ngại khác”, Mao, người mua mỗi thỏi với giá 160 nhân dân tệ (khoảng 23 USD ), thừa nhận.

Hai tuần qua, lời khuyên Mao nghe nhiều nhất là đem số đồng này bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Thực tế, cư dân Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) không phải trường hợp duy nhất bị cuốn vào cơn sốt đầu cơ ngắn ngủi với kim loại công nghiệp này, theo SCMP.

Từ hàng đầu tư thành phế liệu

Giữa tháng 1, các thỏi đồng 1kg bất ngờ xuất hiện tại Shuibei (Thủy Bối) - khu chợ bán lẻ trang sức và kim loại quý lớn nhất Trung Quốc ở Thâm Quyến.

Những thỏi đồng được khắc chữ Hán, tạo hình tương tự vàng và bạc miếng nhưng không có chứng chỉ như vàng bạc chính thống, được chào bán với giá từ 180-300 nhân dân tệ/kg (26,3- 43,8 USD /kg). Trên các sàn thương mại điện tử, một số người bán còn hét giá hơn 320 nhân dân tệ/kg ( 46,8 USD /kg).

Mức giá này cao hơn tới 200% so với giá giao ngay của đồng - vốn ở quanh 14.500 USD /tấn vào cuối năm 2025.

Hành trình “tàu lượn” của đồng - từ vật liệu công nghiệp bình dân trở thành sản phẩm đầu tư đóng gói rồi nhanh chóng bị xem như phế liệu - diễn ra chưa đầy một tháng. Động lực chính là tâm lý bất an của nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc trước đà tăng lịch sử của vàng và bạc toàn cầu.

Ông Xu Tianchen, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit, nhận định: “Nguồn cung đồng miếng đã đánh trúng tâm lý một bộ phận nhà đầu tư Trung Quốc vốn ưa chuộng tài sản hữu hình để đảm bảo an toàn, nhưng lại không đủ khả năng mua các kim loại quý đắt đỏ”.

Trong năm 2025, giá vàng tăng 65% và bạc tăng tới 144%. Đồng cũng tăng hơn 40% nhờ nhu cầu cấp bách về hạ tầng lưới điện phục vụ các trung tâm dữ liệu và hệ thống trí tuệ nhân tạo tiêu thụ nhiều điện năng, qua đó lọt vào tầm ngắm của những người tìm kiếm “ngôi sao” đầu tư tiếp theo.

Một thanh đồng được trưng bày tại chợ Shuibei, Thâm Quyến. Ảnh: Themis Qi.

Tuy nhiên, theo ông Xu, các quyết định mua vào mang tính phi lý, bởi đồng - với tư cách là kim loại công nghiệp - không có tính thanh khoản cao như vàng và bạc. Nhà đầu tư khó tránh thua lỗ nếu giá đồng không tăng ít nhất gấp đôi.

Tính đến ngày 24/2, giá đồng phế liệu chỉ quanh 88.000 nhân dân tệ/tấn, tương đương mức lỗ trên giấy tờ khoảng 45% đối với Mao, và thậm chí còn cao hơn với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ khác.

Cơn sốt tại chợ Shuibei cũng nhanh chóng hạ nhiệt. Sau khi các thỏi đồng “đầu tư” gây chú ý trên truyền thông, ban quản lý chợ đã ra lệnh cấm giao dịch từ khoảng ngày 20/1 nhằm duy trì “môi trường kinh doanh lành mạnh”, theo truyền thông Trung Quốc đại lục.

Dù vậy, lệnh cấm không hoàn toàn ngăn được hoạt động mua bán. Khi được hỏi còn hàng hay không, một chủ quầy lập tức cho xem số đồng được cất giữ kín đáo, đồng thời khoe trên điện thoại các giao dịch đã thực hiện qua mạng xã hội.

Các nhà đầu tư như Mao hiện có rất ít lựa chọn để “thoát hàng”. Một nhân viên bán hàng họ Chen tại cửa hàng Yuepeng Gold ở Shuibei cho biết đồng không nằm trong danh mục kim loại công ty thu mua. Ngay cả bạc cũng chỉ được chấp nhận nếu số lượng lên tới vài trăm gram.

Lạc quan về giá đồng

Dù vậy, nhiều ngân hàng đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng giá đồng trong năm nay. Deutsche Bank dự báo giá có thể đạt đỉnh 13.000 USD /tấn trong quý II, trong khi Citi kỳ vọng mức 14.000 USD /tấn trong ba tháng tới, so với khoảng 13.000 USD /tấn hiện nay tại London, nhờ nguồn cung thắt chặt và nhu cầu từ lĩnh vực AI.

Về phần mình, Mao rút ra bài học rằng đầu tư hàng hóa không dành cho những người yếu tim. Trong lúc cô vẫn dò hỏi khắp nơi với hy vọng bán được ít nhất một thỏi đồng, Yuki Li - chủ một quầy hàng tại Shuibei - cho biết đang tính chuyện chuyển cả đống kim loại này tới bãi phế liệu.