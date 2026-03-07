Hoạt động của các cây xăng sau khi giá xăng dầu tăng mạnh

Từ 15h chiều 5/3, giá xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng mạnh giá bán lẻ. Trong đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.920 đồng/lít lên 21.440 đồng/lít; còn xăng RON 95 tăng 2.190 đồng/lít lên 22.340 đồng/lít, là mức tăng rất mạnh so với các kỳ điều hành trước đó.

Cùng với đà tăng của giá xăng dầu trong nước, các doanh nghiệp bán lẻ cho biết nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của người dân, doanh nghiệp cũng có xu hướng tăng sau giai đoạn nghỉ Tết kéo dài.

Ghi nhận tại cả Hà Nội và TP.HCM , nguồn cung xăng dầu cơ bản vẫn được đảm bảo. Sáng 7/3, tại một cây xăng khu vực ngã tư Vọng (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), người dân xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt đổ xăng.

Tại một cây xăng trên đường Trần Phú (phường Hà Đông, Hà Nội), hoạt động mua bán vẫn diễn ra tấp nập.

Theo ghi nhận, một số cây xăng từ chối việc mua xăng bằng chai, can mang đi chỉ nhận bơm trực tiếp bình xăng. Nhân viên trạm xăng Total HFC Trần Vỹ (phường Cầu Giấy) cho biết: "Nguồn cung xăng dầu vẫn được đảm bảo đầy đủ phục vụ người tiêu dùng. Vì vậy, người dân không nên mang can hay thùng phuy đến mua tích trữ, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, vừa gây mất an toàn tại khu vực cây xăng".

Ghi nhận chiều tối ngày 6/3, tại khu vực trung tâm TP.HCM, hoạt động của các cây xăng vẫn diễn ra bình thường, người dân vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về xăng dầu, không xảy ra tình trạng cây xăng bán nhỏ giọt, hay găm giữ hàng.

Người dân đến đổ xăng chủ yếu mua vừa đủ cho phương tiện, không ghi nhận tình trạng găm hàng hay mua tích trữ. Nhân viên một cây xăng cho biết cửa hàng vẫn bán xăng đầy đủ cho khách, chưa xuất hiện tình trạng khan hiếm. Anh Quang Huy (34 tuổi, ngụ phường Gia Định) đổ 50.000 đồng xăng, cho biết: "Việc đổ xăng diễn ra nhanh chóng, chờ khoảng 3-4 lượt. Giá xăng tăng 2.000 đồng mỗi lít chưa ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt".

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng tới giá xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm nhờ sản xuất ổn định từ 2 nhà máy lọc dầu và nguồn nhập khẩu, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm, không tích trữ. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung ổn định, không găm hàng hay bán cầm chừng khi thị trường biến động.

Cơ quan điều hành được phép điều chỉnh giá xăng dầu ngay sau khi giá cơ sở tăng từ 7%, thay vì chờ đến kỳ điều hành vào thứ Năm hàng tuần.

Bộ Công Thương cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm nhờ sản xuất ổn định từ hai nhà máy lọc dầu và nguồn nhập khẩu, đồng thời khuyến cáo người dân không tích trữ.

