VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có Tổng giám đốc mới

  • Thứ sáu, 13/2/2026 15:15 (GMT+7)
VinSpace chính thức có Tổng giám đốc mới là ông Vũ Trọng Thư, gương mặt từng gắn với dự án vệ tinh "made in Vietnam" đầu tiên bay vào vũ trụ.

Chân dung ông Vũ Trọng Thư, người vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc VinSpace. Ảnh: T.L.

CTCP VinSpace, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hàng không vũ trụ do tỷ phú Phạm Nhật VượngVingroup góp vốn, vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, ông Vũ Trọng Thư (sinh năm 1982) được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc. Chủ tịch HĐQT vẫn là bà Nguyễn Mai Hoa, nhân sự từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT VinRobotics và gắn liền với nhiều dự án công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup.

Ông Vũ Trọng Thư là cái tên nổi bật trong lĩnh vực hàng không - vũ trụ tại Việt Nam. Năm 2011, ông được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu khi đang giữ vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu Không gian (FSpace), Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT, Đại học FPT.

Ông được biết đến rộng rãi qua dự án vệ tinh siêu nhỏ F-1 (CubeSat), một trong những dự án vệ tinh "made in Vietnam" đầu tiên được đưa lên quỹ đạo năm 2012. Dự án nhận được sự hỗ trợ của FPT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Vũ trụ Quốc tế (IAF) và Văn phòng các vấn đề vũ trụ Liên hợp quốc (UNOOSA).

CTCP Vinspace vừa được thành lập ngày 3/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đây là công ty do Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cùng 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp phần lớn nhất với 213 tỷ đồng (chiếm 71%); Vingroup với 57 tỷ đồng (chiếm 19%). Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp 15 tỷ đồng, tương đương 5% mỗi người.

Mức vốn 300 tỷ đồng là con số khiêm tốn nếu so với quy mô ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam chính thức đặt chân vào lĩnh vực này mang ý nghĩa biểu tượng lớn, cho thấy tham vọng mở rộng sang các ngành công nghệ cao của khu vực tư nhân.

Theo đăng ký kinh doanh, VinSpace hoạt động trong 6 ngành nghề, trong đó nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông và vận tải hàng hóa hàng không.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp - công nghệ - tài chính hiếm có trong khối tư nhân Việt Nam. Các nền tảng như VinFast (xe điện), VinAI (trí tuệ nhân tạo), VinBigData (dữ liệu lớn), VinUni (đào tạo và nghiên cứu), hay VinES (pin và năng lượng) tạo nên năng lực thiết kế, tự động hóa, vật liệu nhẹ, năng lượng và dữ liệu, những yếu tố cốt lõi có thể kết nối thành chuỗi giá trị phục vụ ngành hàng không - vũ trụ.

Trước đó, Vingroup từng thử sức trong lĩnh vực hàng không dân dụng với dự án VinPearl Air năm 2019, nhưng đã rút lui vào năm 2020.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về 11.146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 111% và vượt kế hoạch cổ đông đặt ra từ đầu năm. Đây cũng là lần đầu tiên lợi nhuận của Vingroup đạt trên 10.000 tỷ. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt 1,12 triệu tỷ, tăng 34% so với thời điểm đầu năm.

Hồng Nhung

