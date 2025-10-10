Nhóm doanh nghiệp 1,5 triệu tỷ đồng của ông Phạm Nhật Vượng

Nhóm cổ phiếu "họ Vin" tiếp tục bứt phá trong phiên 10/10. Với sự thăng hoa của VIC, VHM, VRE, VPL, vốn hóa hợp nhất của hệ sinh thái này đã vượt 1,5 triệu tỷ đồng.

Tổng vốn hóa của 4 doanh nghiệp "họ Vin" niêm yết trên sàn HoSE đã vượt 1,5 triệu tỷ đồng. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà hứng khởi trong phiên 10/10, nối dài chuỗi phản ứng tích cực sau khi Việt Nam chính thức được nâng hạng.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy vậy, biên độ tăng ban đầu chưa thực sự bứt phá khi dòng tiền vẫn phân bổ có phần dè dặt, chủ yếu tập trung ở các mã dẫn dắt, trong khi phần còn lại của thị trường giao dịch lình xình quanh tham chiếu.

Bước sang phiên chiều, thị trường có sự thay đổi rõ rệt khi lực cầu chủ động quay trở lại mạnh mẽ ở nhóm cổ phiếu "họ Vin", đặc biệt là VIC và VHM. Sự nhập cuộc quyết liệt của bên mua đã nhanh chóng kéo VN-Index đi lên, xóa bỏ hoàn toàn nhịp điều chỉnh ngắn và thiết lập vùng giá cao mới. Dù áp lực chốt lời xuất hiện trong thời điểm cuối phiên khiến chỉ số có vài nhịp rung lắc, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế khi tâm lý giới đầu tư được củng cố.

Chốt phiên, VN-Index tăng 31,08 điểm (+1,8%) lên 1.747,55 điểm - mức đóng cửa cao nhất kể từ đầu năm. Ở chiều ngược lại, HNX-Index giảm 1,32 điểm (-0,5%) xuống 265,38 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,91 điểm (+0,8%) lên 111,61 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 37.000 tỷ đồng , nhỉnh hơn so với phiên trước đó, phản ánh tâm lý giao dịch tích cực dù dòng tiền chưa thực sự bùng nổ.

Bảng điện tử ghi nhận sắc xanh áp đảo với 439 mã tăng giá, (gồm 34 mã tăng trần); 824 mã giữ tham chiếu và 337 mã giảm (gồm 27 mã giảm sàn).

Đáng chú ý, rổ VN30 tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi có tới 22 mã tăng, chỉ 5 mã giảm và 3 mã đứng giá, giúp chỉ số đại diện nhóm này bật tăng gần 40 điểm, lên 1.980 điểm - vùng đỉnh mới.

Tính riêng trong phiên 10/10, bộ tứ cổ phiếu "họ Vin" tiếp tục đóng vai trò đầu tàu của thị trường. VIC và VHM đồng loạt tăng trần, trong khi VRE tăng 6,2% và VPL tăng 2,1%. Chỉ riêng nhóm này đã đóng góp gần 22 điểm cho đà tăng chung của VN-Index, trở thành tâm điểm dẫn dắt dòng tiền cùng các mã lớn khác như HPG (+2,3%), CRV (tăng trần), GEE (tăng trần), HVN (+4,3%), VCB (+0,6%) và FPT (+2%).

Với riêng VIC, việc bứt phá lên mốc 192.000 đồng/cổ phiếu không chỉ đánh dấu mức giá cao nhất lịch sử, mà còn nâng hiệu suất tăng trưởng của mã này từ đầu năm đến nay lên tới 360%.

Cổ phiếu VIC "đắt" chưa từng thấy. Ảnh: TradingView.

Dù hiệu suất thấp hơn, cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng gây chú ý khi tăng trần 3 phiên liên tiếp, qua đó thiết lập đỉnh giá mới ở 123.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức sinh lời hơn 200% so với đầu năm.

Đáng chú ý, sau phiên hôm nay, vốn hóa của Vinhomes đã chính thức vượt mốc nửa triệu tỷ đồng, đưa doanh nghiệp trở thành công ty niêm yết có quy mô lớn thứ 3 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ sau Vingroup và Vietcombank.

Tương tự, cổ phiếu VRE cũng đang giao dịch ở đỉnh mới 40.350 đồng/đơn vị, tương ứng vốn hóa 91.700 tỷ đồng (khoảng 3,5 tỷ USD ).

Tổng cộng, 4 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái "họ Vin" niêm yết trên sàn HoSE gồm Vingroup, Vinhomes, Vincom Retail và Vinpearl ghi nhận giá trị vốn hóa hợp nhất hơn 1,5 triệu tỷ đồng , tương đương khoảng 57,5 tỷ USD , chiếm gần 20% tổng quy mô vốn hóa cả sàn.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của hệ sinh thái doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đà hưng phấn của các mã "họ Vin" được củng cố thêm bởi thông tin Vingroup vừa có văn bản đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Đây là khu vực mà tập đoàn đang phát triển "siêu" đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise quy mô gần 2.900 ha - một trong những dự án lớn nhất trong danh mục hiện nay.

Ngoài yếu tố thông tin, lực đỡ đáng kể còn đến từ khối ngoại. Trong phiên 10/10, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh tại hai mã VIC và VHM với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng . Dòng vốn ngoại cũng đổ vào các cổ phiếu bluechip khác như HPG (+ 371 tỷ đồng ) và FPT (+ 140 tỷ đồng ).

Trong khi chiều ngược lại, VPB, CTG và MSN lần lượt bị xả ròng 310 tỷ, 263 tỷ và 249 tỷ đồng .