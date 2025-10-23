'Cơn sốt' mới trên thị trường bạc, người dân cần thận trọng

Chuyên gia về vàng và bạc Chu Phương cho rằng bạc sẽ có "cơn sốt" giá mới, nhưng lưu ý nhà đầu tư rủi ro ở những phiên thị trường biến động mạnh, nhất là khi chênh lệch cao.

Giá bạc vừa mất mốc 50 USD/ounce, nhưng được dự báo sẽ hồi phục và quay trở lại đà tăng trong thời gian tới. Ảnh: Việt Linh.

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 do Trang tin Nhịp sống Kinh doanh - BizLIVE tổ chức, bà Chu Phương, chuyên gia về vàng và bạc đánh giá giai đoạn vừa qua giá bạc tăng rất mạnh, và biên độ lợi nhuận tính theo năm cao hơn vàng rất nhiều.

Giá bạc đã đạt đỉnh lịch sử ở mức 50 USD /ounce và có thời điểm lên đến 56 USD . Tuy nhiên vào phiên giao dịch ngày 22/10, giá đã giảm về dưới 49 USD /ounce, đánh dấu mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2011, đây đồng thời là mức giảm mạnh nhất mặt hàng này ghi nhận trong một phiên.

Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm tới nay, giá bạc thế giới vẫn tăng ròng 67%. Theo bà Phương, nhiều yếu tố đang hỗ trợ cho sự tăng giá của bạc.

Cụ thể, bạc là nguyên liệu cho công nghệ xanh, pin năng lượng mặt trời, điện, xe điện... Các nước như Mỹ, Trung Quốc hay Việt Nam đều đang hướng đến công nghệ xanh, nên nhu cầu bạc trong các ngành công nghiệp là có thật.

Tương tự vàng, bạc được định giá bằng đồng USD. Khi đồng USD giảm giá, các hàng hóa được định giá bằng USD như bạc có xu hướng tăng. Hiện nay, đồng USD đang ở mức đáy kể từ cuối năm 2022 nên bạc được hỗ trợ về giá.

Ngoài ra, nếu đầu tư theo chu kỳ, khi một loại hàng hóa vượt đỉnh lịch sử thì giá thường tăng rất nhanh. Ở ngưỡng đỉnh 50 USD /ounce, tâm lý thị trường thường rất mạnh nên đẩy giá lên cao.

"Khi bạc vượt ngưỡng đỉnh lịch sử này, ghi nhận của chúng tôi cho thấy sàn London thậm chí không còn bạc sẵn để giao cho nhà đầu tư", bà Phương chia sẻ.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, trước đây, giới đầu tư thường áp dụng lý thuyết "mua ở hỗ trợ, bán ở kháng cự". Khi giá bạc lên 50 USD /ounce, một số tổ chức lớn và ngân hàng Mỹ đặt lệnh bán khống (tức là bán khi chưa sở hữu bạc) vì kỳ vọng giá giảm để mua lại ở mức thấp hơn và hưởng chênh lệch.

Tuy nhiên, thị trường không diễn biến như kỳ vọng. Khi bạc vượt 50 USD /ounce, bà Phương cho biết những vị thế bán khống buộc phải đóng, tức là phải mua lại ở mức giá cao, khiến giá càng bị đẩy lên mạnh hơn. Nhà đầu tư vì thế càng FOMO, đổ tiền vào bạc nhiều hơn.

Thực tế trong giai đoạn từ ngày 13 đến 17/10, các quỹ tín thác bạc đã mua vào gần 100 tấn, khiến thị trường càng khan hiếm.

Về biến động ngắn hạn, trong 2-3 phiên gần đây, thị trường chịu tác động bởi khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau, cũng như thông tin chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại. Đến nay, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 22 ngày, trong khi kỳ đóng cửa lâu nhất trước đó cũng dưới thời ông Trump là 35 ngày. Nếu chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, thông tin kinh tế sẽ bị thiếu hụt, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có cơ sở thay đổi chính sách lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

"Dù kỳ vọng vẫn là Fed sẽ giảm lãi suất, nhưng trong bối cảnh thông tin mù mờ, cơ quan này chắc chắn sẽ hành động thận trọng hơn", bà Phương nhấn mạnh và cho rằng khi thiếu thông tin, nhà đầu tư thường tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó có bạc.

Về thị trường trong nước, chuyên gia cho rằng có thể xuất hiện "cơn sốt" mới, nhưng lưu ý nhà đầu tư phải chú ý rủi ro ở những phiên thị trường biến động mạnh, nhất là khi chênh lệch cao.

Đồng tình với quan điểm của bà Chu Phương, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính ngân hàng Đại học Nguyễn Trãi đánh giá bối cảnh chung thế giới và Việt Nam cùng hướng tới Net Zero, vì vậy trong vòng 30-40 năm tới, nhu cầu về bạc chắc chắn sẽ tăng cao theo thời gian. Do đó, ông cho rằng việc mua bạc và tích lũy trong thời gian tới sẽ là một xu hướng tăng trưởng mới.