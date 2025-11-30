Giá bạc dự báo tăng cao do khan hiếm nguồn cung

Thị trường đối mặt sự thiếu hụt bạc vật chất trầm trọng, dự báo có thể đẩy giá bạc tiếp tục tăng trong tương lai.

Giá bạc có thể tăng cao trong tương lai bởi khan hiếm nguồn cung trên toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Từ lâu, bạc vẫn bị "xem nhẹ hơn vàng" trên thị trường kim loại quý. Nhưng trên thực tế, giá bạc đang âm thầm tăng, mang về mức sinh lời cao hơn cho nhà đầu tư và thậm chí còn có triển vọng dài hạn hấp dẫn hơn nhờ tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc, theo Reuters.

Tồn kho cạn kiệt đẩy giá bạc

Dữ liệu từ Kitco cho thấy giá bạc vừa kết thúc tuần giao dịch ở mức kỷ lục trên 56 USD /ounce, tăng tới 97% so với hồi đầu năm.

Trong khi đó, vàng đang kiểm định ngưỡng kháng cự quan trọng tại 4.200 USD /ounce, tương ứng mức tăng gần 61% từ đầu năm.

Tỷ lệ vàng/bạc, vốn từng chạm 100 vào tháng 4, đã lao xuống còn 74 và phá vỡ đường hỗ trợ dài hạn. Một số nhà phân tích cho rằng đà tăng giá bạc này có thể kéo tỷ lệ trên trở lại mức 50.

Nếu dự báo giá vàng ngày càng tăng và đạt 5.000 USD /ounce vào năm 2026 là đúng, điều đó đồng nghĩa với việc giá bạc sẽ đạt khoảng 100 USD /ounce.

Đáng chú ý, gần đây, các nhà đầu tư đã nhận ra sự khan hiếm của bạc trên toàn cầu. Cụ thể, nhu cầu công nghiệp gắn với quá trình điện khí hóa nhanh chóng của nền kinh tế đã gây nên tình trạng thâm hụt nguồn cung đáng kể suốt 5 năm liên tiếp.

Theo dữ liệu của LSEG, nhu cầu công nghiệp đã tăng lên 689,1 triệu ounce vào năm 2024, từ mức 644 triệu ounce của năm trước đó.

Trong số này, 243,7 triệu ounce được sử dụng cho sản xuất tấm pin mặt trời, tăng từ 191,8 triệu ounce của năm 2023 và tăng 158% so với 94,4 triệu ounce vào năm 2020.

Trước nhu cầu tăng cao, lượng tồn kho trên mặt đất đã cạn kiệt và phần kim loại sẵn có thường không nằm ở đúng dạng hoặc đúng địa điểm. Sự mất cân đối đó đã gây ra hàng loạt cú sốc về nguồn cung trong năm 2025.

Giá bạc tăng không chỉ là cú bứt phá ngắn hạn

Mặt khác, làn sóng đầu tư lớn đã xuất hiện vào đầu năm, thể hiện qua khối lượng bạc khổng lồ chảy vào Mỹ do các nhà giao dịch chuẩn bị cho chính sách thuế mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy bạc không bị đánh thuế, tâm lý lo ngại không hoàn toàn biến mất, đặc biệt sau khi Washington chính thức xếp bạc vào danh sách kim loại quan trọng.

Lượng bạc dư thừa nằm trong kho Mỹ cũng đã khiến tồn kho vật chất ở những nơi khác thu hẹp hơn, nhất là trên thị trường giao ngay tại London (Anh).

Trong khi đó, lực mua mạnh từ Ấn Độ tiếp tục gây áp lực, góp phần đẩy lãi suất cho thuê và phí bảo hiểm lên mức kỷ lục toàn cầu. Một phần bạc cũng đã được chuyển khỏi Mỹ và Trung Quốc khi các nhà giao dịch tận dụng mức phí bảo hiểm cao. Dù vậy, nhu cầu gia tăng tại châu Á lại làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt bạc.

Báo cáo cho thấy tồn kho tại Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ qua, trong khi khối lượng bạc tại Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) cũng quay trở lại mức thấp nhất trong hơn 9 năm.

Sự sụt giảm này diễn ra sau khi xuất khẩu kim loại quý của Trung Quốc tăng vọt lên hơn 660 tấn trong tháng 10, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Nhu cầu bạc tăng mạnh trong khi tồn kho ngày càng cạn kiệt khiến các chuyên gia cho rằng đà tăng giá không phải là bứt phá ngắn hạn. Ảnh: Reuters.

Với nhu cầu tăng vọt và hiện chưa có giải pháp cung ứng nào khác, các nhà phân tích cho rằng sức mạnh mới của bạc không chỉ là cú bứt phá ngắn hạn.

Trong những năm tới, nguồn cung bạc có thể tăng nhờ tâm lý lạc quan đối với đồng và vàng, nhưng việc mở rộng sản lượng từ các mỏ hiện hữu hoặc phát triển dự án mới là quá trình kéo dài và có thể phải mất nhiều thời gian mới mang lại kết quả.

Ngoài ra, nguồn cung có thể bị hạn chế hơn nữa do một loạt mỏ bạc dự kiến đóng cửa vào năm 2030.

Một bài viết trên trang Mining Technology hồi tháng 7 dự báo sản lượng bạc toàn cầu có thể giảm xuống 901 triệu ounce vào năm 2030, từ mức 944 triệu ounce được kỳ vọng trong năm nay.