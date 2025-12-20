Vì sao giá bạc tăng hơn 120% từ đầu năm đến nay?

Việc kim loại trắng có mặt trong danh sách khoáng sản chiến lược của Mỹ, cùng sức mua mạnh đã đẩy giá bạc tăng lên mức kỷ lục, thậm chí cao hơn gấp đôi so với thời điểm đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng hơn 120% nhờ nhu cầu đầu tư mạnh mẽ cùng các yếu tố kinh tế vĩ mô khác. Ảnh: Reuters.

Giá bạc đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 67,45 USD /ounce trong phiên giao dịch 19/12 (giờ Mỹ), được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và tình trạng nguồn cung thắt chặt.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, kim loại trắng đã tăng hơn 120% và đang hướng tới mức tăng theo năm tốt nhất trong lịch sử, thậm chí nhiều chuyên gia nhận định bạc đang vượt trội so với vàng, vốn dự kiến tăng 64% trong năm 2025, theo Reuters.

Hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô

"Bạc có nền tảng cơ bản rất vững chắc phía sau. Đáng chú ý, mức giá hiện tại đang được dẫn dắt bởi hoạt động đầu tư và đầu cơ", bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại StoneX, nhận định.

Nền tảng cơ bản mạnh mẽ của bạc bao gồm tình trạng thâm hụt nguồn cung kéo dài, cùng triển vọng nhu cầu tích cực từ các ngành trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), pin năng lượng mặt trời và xe điện.

Ngoài ra, bạc còn được hưởng lợi từ các yếu tố kinh tế vĩ mô tương tự như vàng, cũng như các dòng vốn trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại.

Ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, nhận định trong tương lai những yếu tố này, cùng với lượng tồn kho bên ngoài nước Mỹ không còn dồi dào, đang tạo ra một môi trường khá thuận lợi và giá bạc có thể tiến gần mốc 75 USD /ounce vào cuối năm tới.

Việc bạc được đưa vào danh sách khoáng sản chiến lược của Mỹ cũng góp phần hỗ trợ đà tăng giá. Những lo ngại rằng bạc có thể chịu tác động từ các biện pháp áp thuế đã khiến "làn sóng kim loại" chảy về Mỹ hồi đầu năm, dẫn tới tình trạng thanh khoản thắt chặt trên thị trường giao ngay London.

Mặt khác, nhu cầu từ Ấn Độ và Trung Quốc, kết hợp với hoạt động mua theo đà tăng giá, đã góp phần tạo nên "cơn bão giá hoàn hảo" đối với kim loại này. "Giá bạc tăng mạnh đã thực sự thu hút các nhà giao dịch Trung Quốc tham gia đầu tư. Điều này thể hiện qua khối lượng giao dịch và lượng hợp đồng mở trên các sàn ngày càng gia tăng", ông Carsten Menke, chuyên gia phân tích tại Julius Baer, cho biết.

Một số nhà phân tích vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với bạc, kỳ vọng kim loại này sẽ vượt mốc 70 USD /ounce vào năm tới, đặc biệt nếu việc cắt giảm lãi suất tại Mỹ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý.

Tuy nhiên, những ý kiến khác cũng cảnh báo rằng kim loại có biến động lớn theo lịch sử này vẫn dễ đối mặt với các đợt điều chỉnh mạnh, đặc biệt do mối tương quan chặt chẽ với giá vàng.

Có khả năng giảm trong năm 2026

Các nhà phân tích của Heraeus cảnh báo trong Triển vọng Kim loại Quý 2026 rằng giá bạc và các kim loại quý khác có khả năng sẽ giảm trong giai đoạn đầu năm 2026.

Đợt tăng giá vừa qua đã đưa vàng và bạc lên mức cao kỷ lục, cũng như giá các kim loại nhóm bạch kim (PGM) lên mức cao nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, đà tăng này lại diễn ra quá cao và nhanh chóng. Dù giá có thể còn tăng trong ngắn hạn nhưng khi động lực suy yếu, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

"Giá cao đang làm suy giảm nhu cầu bạc ở nhiều lĩnh vực. Nhưng nếu vàng tiếp tục tăng, bạc nhiều khả năng cũng sẽ đi theo", các nhà phân tích nói thêm.

Heraeus cho rằng một số phân khúc tiêu thụ bạc sẽ gặp khó khăn trong năm 2026. Theo dự báo của họ, nhu cầu bạc cho ngành quang điện sẽ giảm khi xu hướng tiết kiệm bạc lấn át tốc độ tăng lắp đặt.

Vị chuyên gia dự báo giá bạc sẽ dao động trong khoảng 43- 62 USD /ounce vào năm 2026. Những yếu tố chi phối giá vàng, bao gồm rủi ro kinh tế và địa chính trị, chính sách tài khóa và tiền tệ của Mỹ hay việc các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất, cũng sẽ ảnh hưởng đến giá bạc.

Còn các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities cho rằng năm 2026, giá bạc có thể hạ nhiệt về vùng giữa 40 USD /ounce.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại BMO Capital Markets cho rằng kim loại quý vẫn còn dư địa tăng trong năm 2026, dù bạc có thể không giữ được các mức đỉnh lịch sử hiện nay.

"Dù thị trường bạc năm 2026 được dự báo vẫn mạnh nhờ nhu cầu công nghiệp tăng cao và nguồn cung thắt chặt, kim loại này khó có khả năng lặp lại mức tăng 130% như năm 2025", họ cảnh báo.

Tuy vậy, không ít nhà phân tích dự đoán giá bạc có thể đạt hoặc vượt 75- 100 USD /ounce trong năm tới, nhờ tăng trưởng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, xe điện và nhu cầu lớn từ các trung tâm AI.

Về mặt kỹ thuật, ông Jim Wyckoff, chuyên gia từ Kitco cho rằng bạc vẫn duy trì xu hướng tăng trên cả đồ thị dài hạn và ngắn hạn. Ông cũng không quên cảnh báo bạc đang ở giai đoạn rất muộn của chu kỳ tăng giá và thị trường nhiều khả năng sẽ cần tạm dừng trong những tháng tới.

"Xét quy mô của chu kỳ bùng nổ hiện tại, mức độ suy thoái của giá bạc sau đó cũng sẽ rất lớn. Nhưng sau mỗi đợt suy thoái sẽ lại là một chu kỳ bùng nổ mới và đó là bản chất thị trường hàng hóa", Wyckoff nói, đồng thời dự báo giá bạc có thể bước vào giai đoạn suy giảm vào khoảng giữa năm 2026.