Vì sao giá bạc tăng 'dựng đứng'?

Giá bạc trong nước và quốc tế đồng loạt tăng mạnh trong tháng 11, trở thành một trong những tài sản có mức tăng ấn tượng nhất thị trường hàng hóa.

Trong tháng 11, bạc là một trong những tài sản có mức tăng ấn tượng nhất thị trường hàng hóa. Ảnh: Việt Linh.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay mở đầu tháng 11 ở mốc 48,63 USD /ounce, trước khi đóng cửa tại mốc 56,37 USD /ounce, tương đương tăng 16% chỉ trong vòng một tháng.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng bạc tương lai giao tháng 3/2026 cũng tăng tới 17% trong tháng, từ 48,82 USD lên 57,16 USD /ounce.

Ở châu Á, giá bạc Thượng Hải giao tháng 12/2025 tăng 11% tháng gần nhất, từ 11.449 CNY/kg lên 12.724 CNY/kg.

Tại Việt Nam, giá bạc thỏi Phú Quý kết thúc tháng 11 ở mức 56,479 - 58,239 triệu đồng/kg (mua - bán), cũng tăng hơn 14% so với đầu tháng, tiếp tục đi theo đà tăng mạnh của thị trường thế giới.

Theo báo cáo thị trường vừa công bố của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, đà tăng mạnh của bạc trong tháng 11 đến từ chuỗi thông tin hỗ trợ liên tiếp.

Ngay đầu tháng, bạc được chính phủ Mỹ đưa vào danh sách “khoáng sản chiến lược quan trọng”, tạo cơ sở pháp lý để Washington có thể can thiệp sâu hơn nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Cùng lúc đó, tồn kho bạc tại Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất 10 năm, trong khi các quỹ ETF gia tăng mua vào mạnh mẽ, càng đẩy giá kim loại quý này đi lên.

Một số căng thẳng địa chính trị quan trọng tiếp tục khiến dòng vốn tìm đến kim loại quý, giúp bạc vượt qua mức đỉnh mọi thời đại từng thiết lập trong tháng 10.

Bối cảnh kinh tế - chính trị quốc tế cũng góp phần tạo lực đẩy cho tài sản này: chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau 43 ngày đóng cửa, Mỹ và Thụy Sỹ đạt thỏa thuận thương mại trong tháng 11, Trung Quốc xuất khẩu 660 tấn bạc trong tháng 10 sang Anh, cùng tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Trung sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Bên cạnh đó, tồn kho bạc tại quỹ ETF SLV tăng hơn 420 tấn, và PSLV tăng hơn 18 tấn trong tháng 11, củng cố xu thế tăng giá.

Dữ liệu tồn kho tại các trung tâm lớn trên thế giới cho thấy bức tranh cung ứng ngày càng thắt chặt. Tại Thượng Hải, tồn kho tuần qua tăng hơn 39 tấn so với tuần trước nhưng vẫn kết thúc tháng ở mức 558 tấn, giảm hơn 106 tấn so với tháng 10, cũng là mức thấp nhất trong 10 năm.

Tại Mỹ, tồn kho bạc trên sàn Comex tháng 11 giảm hơn 800 tấn, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2025, đồng thời là mức giảm mạnh nhất trong năm 2025.

Ngược lại, tại Anh, khối lượng tồn kho tăng liên tục kể từ khi giá bạc bật tăng mạnh từ tháng 4; đến cuối tháng 10, tồn kho tại LBMA đã tăng hơn 2.725 tấn so với đầu năm, đạt 26.252 tấn. Sự kết hợp giữa nhu cầu vật chất tăng mạnh và hoạt động gom hàng của các quỹ ETF đã góp phần duy trì xu hướng tăng của giá bạc trong suốt tháng 11.

Bước sang tháng 12, thị trường bạc được dự báo tiếp tục biến động mạnh khi các ngân hàng trung ương lớn đưa ra quyết định lãi suất mới. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng 12 hiện đã vượt 87%, kéo đồng USD suy yếu trong cuối tháng 11.

Dữ liệu việc làm, sản xuất và dịch vụ công bố đầu tháng 12 sẽ là căn cứ quan trọng cho chính sách của Fed giai đoạn đầu năm 2026. Nếu ngân hàng trung ương Anh và châu Âu duy trì lãi suất hiện tại, trong khi Fed giữ lập trường “diều hâu”, đồng USD có thể tiếp tục yếu đi, tạo thêm lực đỡ cho giá bạc.

“Với việc giá đã vượt đỉnh mọi thời đại, thị trường không còn ngưỡng kháng cự gần nào, và các vùng “số tròn” trở thành mục tiêu tiếp theo. Mức 60 USD /ounce được xem là mốc quan trọng có thể được kiểm tra ngay trong tháng 12 nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục ủng hộ khả năng Fed hạ lãi suất trong năm 2026”, chuyên gia thị trường của Phú Quý nhận định.