Tiền 'cuồn cuộn' đổ vào ETF Bitcoin

Lạm phát hạ nhiệt và động thái tái cân bằng danh mục đầu tư sau thời điểm cuối năm đã giúp dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin tăng mạnh.

Các quỹ ETF Bitcoin trở lại đường đua khi hút hơn 750 triệu USD chỉ trong một ngày. Ảnh minh họa: Reuters.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền đổ vào trong ngày lớn nhất 3 tháng trở lại đây, cho thấy nhu cầu từ các nhà đầu tư và tổ chức đang quay trở lại khi áp dụng chiến lược xoay vòng sang các tài sản rủi ro, đặc biệt sau giai đoạn tái cân bằng danh mục đầu tư cuối năm, theo CoinDesk.

Nhiều tín hiệu tích cực

Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã thu hút hơn 753 triệu USD vốn ròng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2025. Quỹ FBTC của Fidelity dẫn đầu với 351 triệu USD , tiếp theo là BITB của Bitwise với 159 triệu USD và IBIT của BlackRock với 126 triệu USD .

Sự gia tăng dòng vốn cho thấy các nhà đầu tư đang quay lại thị trường sau giai đoạn cuối năm 2025 khá trầm lắng, khi hoạt động bán ra vì thuế quan và tâm lý né tránh rủi ro đã gây áp lực lên các sản phẩm đầu tư gắn với tiền mã hóa.

Không chỉ Bitcoin, các quỹ liên quan đến Ether cũng ghi nhận nhu cầu tăng cao trở lại. Các quỹ ETF Ether giao ngay tại Mỹ cũng đã thu hút ròng 130 triệu USD trên 5 sản phẩm, phản ánh sự phục hồi ngày càng lớn của thị trường tiền mã hóa.

Đáng chú ý, các tín hiệu vĩ mô tích cực đã hỗ trợ tâm lý thị trường. Dữ liệu mới nhất về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho thấy lạm phát tiếp tục hạ nhiệt so với các đỉnh trước đó, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể chuyển sang chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, bối cảnh vốn được xem là thuận lợi cho các tài sản rủi ro.

Giá của nhiều đồng tiền số cũng theo đà tăng của dòng vốn đổ vào các quỹ ETF. Cụ thể, giá Bitcoin đã tăng hơn 4% trong 24 giờ qua, vượt mốc 95.000 USD lần đầu tiên sau một tuần và tiến sát vùng đỉnh của biên độ giao dịch trong tháng 1. Giá Ether vượt trội hơn với mức tăng trên 7%, lên khoảng 3.330 USD ; trong khi các đồng tiền lớn khác như Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP và BNB của BNB Chain tăng tới 9%.

Ngoài tín hiệu vĩ mô tích cực, yếu tố chính trị cũng trở thành "đòn bẩy" cho thị trường. Ngày 11/1 (giờ Mỹ), việc Bộ Tư pháp Mỹ gửi trát triệu tập tới Chủ tịch Fed đã khiến thị trường xáo trộn và làm suy yếu đồng USD, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của những tài sản được xem là ít chịu rủi ro từ ngân hàng trung ương.

Hiện, giá Bitcoin đang tiến gần vùng từng kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh trước đây, trong khi dữ liệu phái sinh cho thấy đòn bẩy đang nhanh chóng quay trở lại thị trường. Điều này đồng nghĩa với khả năng biến động sẽ gia tăng.

Phe bán khống bị "quét sạch"

Đà tăng mạnh đi kèm với sự đảo chiều lớn trên thị trường hợp đồng tương lai. Theo dữ liệu từ Coinglass, trong 24 giờ qua đã có hơn 688 triệu USD các vị thế phái sinh tiền mã hóa bị thanh lý, trong đó vị thế bán khống chiếm khoảng 603 triệu USD .

Gần 122.000 nhà giao dịch đã bị "cháy tài khoản" khi giá các đồng tiền số tăng cao, với vụ thanh lý lớn nhất là 12,9 triệu USD cặp ETH và USDT trên sàn Binance. Cơ cấu thanh lý này cho thấy mức độ đặt cược mạnh mẽ của giới giao dịch vào kịch bản giảm giá trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Trong khi đó, thị trường tài chính truyền thống tăng mạnh, càng củng cố tâm lý "ưa rủi ro" trên thị trường tiền mã hóa. Chứng khoán châu Á leo lên các mức cao kỷ lục, giá bạc vượt mốc 90 USD /ounce lần đầu tiên, trong khi giá vàng dao động ngay dưới đỉnh lịch sử.

Những diễn biến này cho thấy nhà đầu tư ngày càng tìm kiếm cơ hội ở các tài sản được hưởng lợi từ điều kiện tài chính nới lỏng và sự bất ổn của tiền tệ.