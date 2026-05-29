CEO Masan lý giải chiến lược tích hợp tối ưu chuỗi giá trị tiêu dùng

Từ bài toán thị trường đến câu chuyện tối ưu, Masan đang xây dựng cOS - hệ điều hành tiêu dùng kết nối toàn bộ hệ sinh thái, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của tập đoàn.

Bằng chiến lược “đại kết nối” 3 trụ cột gồm bán lẻ, thương hiệu tiêu dùng và số hóa, Masan đang từng bước hoàn thiện cOS - hệ điều hành cho người tiêu dùng, qua đó không chỉ tối ưu hóa lợi nhuận, mà còn định hình lại toàn bộ chuỗi giá trị bán lẻ tại Việt Nam.

Giải bài toán thị trường định giá thấp hơn 60%

Ông Danny Le, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN), thẳng thắn thừa nhận khi nhìn vào Masan Group, thị trường thường thấy rất nhiều logo, ngành nghề khác nhau, khiến bức tranh tổng thể thoạt nhìn có vẻ phức tạp. Sự thiếu kết nối trong cách nhìn nhận này là một phần nguyên nhân khiến cổ phiếu công ty đang giao dịch thấp hơn giá trị thực khoảng 60%.

Ông Danny Le, CEO Masan Group, chia sẻ tại ĐHĐCĐ 2026.

Vốn hóa hiện tại của Masan dường như chỉ đang phản ánh giá trị của Masan Consumer và Masan High-Tech Materials. Trong khi đó, tiềm năng của chuỗi bán lẻ WinCommerce, mảng thịt mát Masan MEATLife hay chuỗi F&B Phúc Long vẫn chưa được thị trường định giá đúng mức.

“Chúng tôi chưa kể câu chuyện của mình một cách thực sự hiệu quả. Chúng tôi không chỉ là một công ty xây dựng thương hiệu, hay xây dựng công nghệ và năng lực về dữ liệu. Chúng tôi thực sự đã kết nối nhiều mảng để phục vụ người tiêu dùng tốt nhất”, ông Danny Le chia sẻ.

Người tiêu dùng đang phải trả giá đắt

CEO Danny Le nhận định nếu chỉ có điểm bán mà thiếu thương hiệu cùng năng lực đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp bán lẻ sẽ rơi vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt về địa điểm và giá cả, dẫn đến hiệu suất hoạt động thấp. Ngược lại, những tập đoàn FMCG khổng lồ dù sở hữu thương hiệu mạnh và sản phẩm tốt, lại không làm chủ được quầy kệ và buộc phụ thuộc vào các nhà bán lẻ.

Hoạt động trải nghiệm tiêu dùng - bán lẻ ngay tại ĐHĐCĐ 2026.

Hơn nữa, nhiều thương hiệu truyền thống phải tốn những khoản chi phí khổng lồ cho các công ty nghiên cứu thị trường để mua dữ liệu, hay đổ tiền vào quảng cáo truyền hình đại chúng với chi phí ngày càng đắt đỏ nhưng hiệu quả lại suy giảm. Những chi phí kém hiệu quả này sẽ bị cộng dồn vào giá thành, khiến người tiêu dùng phải trả mức giá cao hơn gần 50% so với giá trị thực tế hàng ngày.

Sức mạnh “đại kết nối” và hệ điều hành cOS

Để giải quyết bài toán trên, Masan tạo ra chiến lược “đại kết nối” tích hợp 3 trụ cột gồm bán lẻ, thương hiệu tiêu dùng và số hóa. Khi làm chủ được cả ba động cơ này, Masan tạo ra một vòng lặp giá trị độc quyền.

Một minh chứng rõ nét nhất là sự kết hợp giữa thịt ủ mát MEATDeli và hệ thống WinCommerce. Hiện nay, 5.000 cửa hàng WinCommerce đang ghi nhận doanh số thịt ủ mát MEATDeli bình quân 2 triệu đồng/ngày/cửa hàng. Nhờ sở hữu cả điểm bán (WinCommerce) lẫn sản phẩm đổi mới sáng tạo (MEATDeli), Masan có được biên lợi nhuận tốt hơn hẳn mức bình quân của ngành bán lẻ. Dòng lợi nhuận này tiếp tục được tái đầu tư để giảm giá thành, cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm công nghệ cao với mức giá vừa túi tiền hơn.

Chiến lược “đại kết nối” hướng đến tạo ra vòng lặp giá trị độc quyền.

Tuy nhiên, “chất xúc tác” cuối cùng để gắn kết bán lẻ và thương hiệu chính là số hóa. Sự thành công của dự án Retail Supreme triển khai vào năm ngoái đã biến dữ liệu thành lợi thế chiến lược. Masan giờ đây thấu hiểu tường tận người tiêu dùng đang mua gì, ở đâu, và phản hồi ra sao.

CEO Danny Le đúc kết: “Khi chúng ta kết hợp sự xuất sắc trong mô hình bán lẻ, những thương hiệu mạnh cùng năng lực công nghệ, số hóa để nắm bắt dữ liệu và ra quyết định kịp thời, đó chính là một hệ điều hành cho người tiêu dùng”. Với cOS, Masan kỳ vọng nâng biên lợi nhuận và tổng chi tiêu người tiêu dùng (GMV) lên mức 30-50%, thay vì 10-20% như trước đây.

Tầm nhìn tỷ USD và góc nhìn thực tế của người điều hành

Tại đại hội, bức tranh tài chính và lộ trình phát triển của các “mảnh ghép” cũng được CEO Danny Le làm rõ. Masan đang hướng tới gia tăng vốn hóa cho The CrownX (nền tảng tích hợp Masan Consumer và WinCommerce), dựa trên động lực tăng trưởng hai chữ số của Masan Consumer (hiện vốn hóa gần 7 tỷ USD ) và tốc độ mở rộng 30% mỗi năm của WinCommerce.

Sản phẩm mới Kokomi snack thu hút khách hàng trẻ.

Đáng chú ý, kế hoạch niêm yết WinCommerce đang được triển khai với tham vọng vốn hóa tới 10 tỷ USD . Ban lãnh đạo cũng xua tan ngờ vực về dòng tiền khi khẳng định năm 2026, Masan dự kiến tạo ra 500 triệu USD tiền mặt với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA lành mạnh là 2.8x.

Về chiến lược công nghệ, thay vì chạy đua M&A các công ty bên ngoài, Masan tập trung xây dựng đội ngũ kỹ sư dữ liệu nội bộ. Các công cụ và mô hình AI đang được phát triển riêng biệt để giải quyết “những bài toán rất riêng của Masan”, đảm bảo tính thực tiễn cũng như hiệu quả cao nhất.

Có thể nói, khi hệ điều hành tiêu dùng cOS phát huy tối đa công suất, tiềm năng thực sự của Masan sẽ không chỉ dừng lại ở những kỳ vọng về giá cổ phiếu phục hồi, mà là sự dẫn dắt vững chắc trong bức tranh tiêu dùng - bán lẻ tại Việt Nam.