Masan lãi kỷ lục, thu hơn 1.300 tỷ đồng từ Techcombank

Trong quý đầu năm, Masan ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục, với tăng trưởng tích cực của mảng tiêu dùng - bán lẻ và đóng góp hơn 1.300 tỷ đồng từ Techcombank.

Tiếp nối đà tăng trưởng của quý I, Masan ước đạt doanh thu 51.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 4.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

CTCP Tập đoàn Masan vừa công bố báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt mức cao nhất từ trước đến nay, lên tới 1.974 tỷ đồng , gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động (EBIT) của nền tảng tiêu dùng - bán lẻ này tăng lên 2.455 tỷ đồng , tăng 23,6% so với cùng kỳ.

Thu hơn 1.300 tỷ từ Techcombank

Cụ thể, WinCommerce - công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN - ghi nhận sự cải thiện rõ nét về hiệu quả. Trong quý I, doanh nghiệp đạt 204 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận 1,8%. Kết quả này được thúc đẩy bởi lưu lượng khách hàng gia tăng, mở rộng mạng lưới có kiểm soát và tối ưu vận hành.

3 tháng đầu năm, WinCommerce mở mới thuần 225 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên 4.817 trên toàn quốc. Đáng chú ý, toàn bộ cửa hàng mở mới đều vượt điểm hòa vốn EBITDA ngay trong quý. Tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) duy trì tích cực ở tất cả mô hình, chủ yếu nhờ số lượng hóa đơn tăng khi mức độ thâm nhập của bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng.

Mô hình minimart cũng ghi nhận tăng trưởng LFL 11,8%, cao hơn mức 8,6% cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, mô hình siêu thị đạt mức tăng trưởng khoảng 20%, vượt xa mức 6,1% của quý I/2025, nhờ chương trình nâng cấp cửa hàng giúp cải thiện lưu lượng khách. Đồng thời, mảng siêu thị đã ghi nhận EBIT dương với biên lợi nhuận 3,5%, tăng 386 điểm cơ bản. Tính đến cuối tháng 3, đã có 60 siêu thị hoàn tất nâng cấp và dự kiến toàn bộ sẽ hoàn thành trước cuối năm.

MASAN BÁO LÃI THEO QUÝ CAO KỶ LỤC KQKD theo quý của Masan. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II III IV Quý I/2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 18855 20134 21487 22702 18897 18315 21164 23246 24020 Lãi ròng

479 946 1301 1547 983 1619 1866 2295 1974

Ở mảng hàng tiêu dùng, Masan Consumer (HoSE: MCH) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với doanh thu đạt 8.472 tỷ đồng , tăng 13%, và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.800 tỷ đồng , tăng 11,5%. Biên lợi nhuận gộp giữ vững ở mức cao 46,7%.

Đáng chú ý, chương trình Retail Supreme tiếp tục cải thiện mạnh các chỉ số vận hành. Đến cuối quý I, số điểm bán hoạt động (ASO) đạt khoảng 500.000, gấp 2,3 lần so với trước triển khai. Số SKU trung bình trên mỗi đơn hàng đạt 5,5, tăng 17%, trong khi khoảng 57.000 điểm bán đã phân phối từ 6 ngành hàng trở lên. Đồng thời, khoảng 50.000 điểm bán áp dụng tiêu chuẩn trưng bày của MCH, tăng 1,8 lần.

Masan MEATLife (UPCoM: MML) cũng ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu đạt 2.479 tỷ đồng , tăng 20%, và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 147 tỷ đồng , tăng 27%. EBIT tăng gấp 3 lần, với biên đạt 7,4%, cải thiện 450 điểm cơ bản nhờ hiệu quả quy mô và giá trị trên mỗi con heo thương phẩm được nâng cao. Đáng chú ý, doanh thu của MML tại hệ thống WCM tăng hơn 30%.

Ở mảng F&B, Phúc Long Heritage (PLH) tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu 569 tỷ đồng , tăng 34%. Biên EBITDA đạt gần 21%, trong khi lợi nhuận tăng 1,6 lần, với biên ròng đạt hơn 10%. Tăng trưởng đến từ việc mở rộng kênh giao hàng và cải thiện năng suất cửa hàng, với doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt 26,3 triệu đồng/ngày, tăng hơn 21%.

Trong khi đó, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) gây chú ý khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế kỷ lục 537 tỷ đồng , đảo chiều so với khoản lỗ 222 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ mặt bằng giá hàng hóa thuận lợi hơn, cải thiện vận hành và giảm chi phí lãi vay.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục củng cố bảng cân đối kế toán, với kế hoạch giảm tỷ lệ nợ ròng/EBITDA từ 3,5 lần xuống 1,7 lần vào cuối năm nay. Trong kịch bản giá APT bình quân trên 1.500 USD /mtu, MSR hướng tới đưa tỷ lệ này xuống 0,1 lần vào năm 2027, tiến tới trạng thái tiền mặt ròng dương vào năm 2028, qua đó mở dư địa giảm chi phí tài chính và cải thiện chất lượng lợi nhuận.

Song song, Masan cũng lên kế hoạch chuyển niêm yết MSR sang HoSE nhằm tăng khả năng phản ánh giá trị doanh nghiệp, cải thiện thanh khoản và thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Bên cạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, khoản lợi nhuận từ Techcombank tiếp tục đóng góp đáng kể, đạt 1.316 tỷ đồng trong quý I, tăng 12% so với cùng kỳ, qua đó bổ trợ thêm cho bức tranh lợi nhuận chung của tập đoàn.

Dự kiến mở thêm khoảng 700 cửa hàng WinCommerce

Tiếp nối đà tăng trưởng của quý I, Masan ước đạt doanh thu 51.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 4.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng lần lượt 38% và 76% so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo cho biết kết quả sơ bộ quý II cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng kế hoạch, với lợi nhuận dự kiến tăng khoảng 60%.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ nền tảng tiêu dùng - bán lẻ, với sự cải thiện đồng đều trên toàn hệ sinh thái. WinCommerce dự kiến tăng doanh thu 27%, nhờ tăng trưởng LFL và kế hoạch mở mới khoảng 700 cửa hàng, đồng thời biên lợi nhuận cải thiện lên 1,5% dù chịu áp lực mùa vụ và chi phí năng lượng trong quý II.

Masan Consumer được kỳ vọng tăng trưởng doanh thu 21%, duy trì biên lợi nhuận khoảng 20% nhờ chương trình Retail Supreme, tái tung các thương hiệu chủ lực và chiến lược quản trị doanh thu.

Masan MEATLife ước tăng doanh thu 18%, với EBIT tăng hơn gấp đôi nhờ cả mảng thịt tươi và chế biến. Trong khi đó, Phúc Long Heritage dự kiến tăng doanh thu 33% và EBIT tăng 58%, nhờ đẩy mạnh kênh giao hàng, chương trình hội viên và mở rộng mạng lưới.

Ngoài ra, Masan High-Tech Materials tiếp tục đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất và quá trình giảm đòn bẩy tài chính. Riêng quý II, doanh nghiệp ước đạt khoảng 690 tỷ đồng lợi nhuận. Đóng góp lợi nhuận được kỳ vọng sẽ tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm khi sản lượng quặng xử lý phục hồi và tăng tốc từ quý III/2026 sau khi giấy phép khai thác 28 triệu tấn được điều chỉnh.

Masan cũng kỳ vọng tạo ra khoảng 6.200 tỷ đồng dòng tiền hoạt động trong nửa đầu năm, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Nguồn tiền này sẽ giúp tập đoàn củng cố bảng cân đối kế toán, giảm đòn bẩy và duy trì dư địa tái đầu tư vào các mảng tiêu dùng - bán lẻ, đồng thời linh hoạt hơn trong các phương án hoàn vốn cho cổ đông, bao gồm chi trả cổ tức.