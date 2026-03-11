PV GAS chủ động đảm bảo nguồn khí cho sản xuất điện và công nghiệp

Lô LNG khoảng 63.000 tấn vừa cập kho cảng Thị Vải của PV GAS. Lô hàng này được vận chuyển qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran xảy ra.

Tàu FAT’H AL KHAIR cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải mang theo 63.000 tấn LNG. Ảnh: PV GAS.

Theo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), tàu chở LNG FAT’H AL KHAIR đã cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải, mang theo khoảng 63.000 tấn LNG (khí tự nhiên hóa lỏng), tương đương khoảng 87 triệu Sm3 khí tự nhiên.

Đây là chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên của PV GAS trong năm 2026, khẳng định vai trò của Petrovietnam/PV GAS trong việc chủ động đảm bảo nguồn năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang có nhiều biến động.

Lô hàng LNG này do PV GAS thu xếp, được xếp hàng ngày 26/2 và sau hành trình vận chuyển quốc tế đã cập cảng Thị Vải an toàn.

Đáng chú ý, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát, nên hành trình vận chuyển không bị gián đoạn trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm "nóng" địa chính trị của thế giới.

Nguồn LNG từ chuyến tàu FAT’H AL KHAIR sẽ được tái hóa khí tại Kho cảng LNG Thị Vải để cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn nhu cầu năng lượng đang gia tăng.

Đối với LNG phục vụ sản xuất điện và công nghiệp, trong kế hoạch nhập khẩu 3 chuyến LNG nửa đầu năm 2026, PV GAS đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu (mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn) từ Qatar và Đông Nam Á.

Nhờ chiến lược mua hàng sớm trước khi xung đột bùng phát, đơn vị đã chốt được mức giá cạnh tranh, thấp hơn đến 50% so với giá thị trường hiện tại. Hiện PV GAS đang tích cực lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ 3.

Giai đoạn tiếp theo từ tháng 5, tổng công ty này cho biết sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu, đồng thời bám sát chỉ đạo của Petrovietnam nhằm huy động tối đa khai thác dầu khí nội địa phục vụ các nhà máy lọc dầu và nhu cầu sản xuất điện, dự kiến đảm bảo nguồn cung ổn định.

Bên cạnh đó, đối với khí hóa lỏng LPG phục vụ dân dụng và công nghiệp, do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng các sản phẩm dầu khí tại Việt Nam, PV GAS đang tập trung đa dạng hóa nguồn hàng LPG nhập khẩu ngoài khu vực Trung Đông; đồng thời thực hiện cân đối linh hoạt giữa nguồn hàng nhập khẩu và xuất khẩu nhằm ưu tiên tối đa cho nhu cầu thị trường trong nước.

PV GAS cũng cho biết đang tập trung gia tăng sản lượng khí hóa lỏng LPG tại 2 nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau phù hợp với kế hoạch tăng huy động khí thiên nhiên về bờ, dự kiến cung ứng thêm 5% sản lượng LPG nội địa.