Đề xuất mới nhất về mức thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương

  • Thứ sáu, 5/12/2025 19:28 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Bộ Tài chính cho biết phương án điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh mới dự kiến làm giảm số thuế phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khoảng 21.000 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời một số vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính cho biết đã rà soát, điều chỉnh giảm số bậc thuế từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất của biểu thuế để tất cả cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc đều được giảm so với biểu thuế hiện hành, đồng thời khắc phục được việc tăng đột ngột giữa các bậc thuế.

Cụ thể là giảm mức thuế suất 15% (bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (bậc 3) xuống 20%.

thue anh 1

Biểu thuế lũy tiến từng phần được Bộ Tài chính đề xuất mới nhất. Ảnh: Bộ Tài chính.

Với biểu thuế mới, Bộ đánh giá tất cả cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành.

Về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính cho biết quy định này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 so với quy định hiện hành, nghĩa vụ thuế của người nộp thuế sẽ được giảm đáng kể.

Trong đó, riêng việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh dự kiến làm giảm số thuế phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khoảng 21.000 tỷ đồng/năm.

Để đảm bảo đúng thẩm quyền của Quốc hội quy định nội dung cơ bản về thuế mà Hiến pháp đã quy định, trên cơ sở Ủy ban Thường vụ đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh áp dụng từ năm 2026, Bộ Tài chính cho biết sẽ chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng đưa mức giảm trừ gia cảnh vào Luật; giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

Ngoài các nội dung trên, Bộ Tài chính cũng bỏ nội dung “thu nhập khác do Chính phủ quy định”; chỉnh lý lại một số quy định về thu nhập khác, miễn, giảm thuế và người phụ thuộc theo ý kiến của đại biểu Quốc hội.

