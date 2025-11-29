Đề xuất giảm mạnh thuế thu nhập cá nhân cho người làm công ăn lương

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất hạ 2 mức thuế suất quan trọng và điều chỉnh lại các bậc thuế.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất bậc 2, 3 đối với người làm công ăn lương. Ảnh: Nam Khánh.

Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng như ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bộ Tài chính đã chỉnh lý một số nội dung điều chỉnh, đáng chú ý nhất là biểu thuế.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm số bậc thuế biểu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) lũy tiến từng phần đối với người làm công ăn lương từ 7 xuống 5 bậc, nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất.

Cụ thể, lần điều chỉnh này giảm bậc thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (bậc 3) xuống 20%.

Theo Bộ Tài chính, với biểu thuế mới này, tất cả cá nhân đang nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành. Bên cạnh đó, biểu thuế mới cũng khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc (bậc 2, bậc 3) như đề xuất tại dự thảo luật trước đó, đảm bảo hợp lý hơn.

Ngoài ra, dự thảo luật bổ sung một số quy định về miễn thuế, giảm thuế TNCN. Cụ thể, sửa đổi, hoàn thiện quy định đối với một số khoản thu nhập được miễn thuế, như thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả, tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương trả cho những ngày không nghỉ phép, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm do doanh nghiệp chi trả, lãi trái phiếu chính quyền địa phương...

Đồng thời, bổ sung quy định người nộp thuế được trừ một số khoản chi trong năm ở mức độ phù hợp như các khoản chi phí về y tế, giáo dục trước khi tính thuế và giao Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN. Theo đó, nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới này, cá nhân chưa phải nộp thuế với mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) hoặc 24 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hoặc 31 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc).