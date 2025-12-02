Chính phủ vẫn muốn giữ thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất 35%

Chính phủ đề xuất giảm thuế bậc 2 xuống 10% và bậc 3 còn 20%, trong khi thuế suất bậc 5 vẫn giữ nguyên 35% để tránh bị coi là "giảm thuế cho người giàu".

Theo dự thảo mới nhất, Chính phủ vẫn giữ biểu thuế 5 bậc như phương án trình Quốc hội hồi đầu tháng 11. Ảnh: Phương Lâm.

Tối 2/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Theo dự thảo mới nhất, Chính phủ vẫn giữ biểu thuế 5 bậc như phương án trình Quốc hội đầu tháng 11, trong đó mức thuế cao nhất 35% áp dụng với phần thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng (sau khi đã giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc).

Chính phủ cho rằng mức thuế cao nhất 35% là hợp lý, ở mức trung bình so với thế giới, không quá cao cũng không thấp. Một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng áp dụng mức thuế cao nhất 35%, trong khi Trung Quốc là 45%.

Chính phủ nhấn mạnh nếu giảm mức 35% xuống 30% sẽ bị coi là giảm thuế cho người giàu.

Tại dự thảo mới, Chính phủ điều chỉnh lại 2 bậc thuế, trong đó thuế suất bậc 2 (thu nhập tính thuế 10-30 triệu đồng một tháng) giảm từ 15% còn 10%. Mức thuế bậc 3 (thu nhập tính thuế trên 30 đến 60 triệu đồng một tháng) hạ về 20%.

Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn giải trình tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tối 2/12. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo Bộ Tài chính, với biểu thuế mới này, tất cả cá nhân đang nộp thuế ở các bậc hiện nay đều giảm nghĩa vụ thuế, đồng thời biểu thuế mới khắc phục việc tăng đột ngột giữa các bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn.

Dự kiến, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vào ngày 10/12, có hiệu lực từ 1/7/2026. Các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.

Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới này, cá nhân chưa phải nộp thuế với mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) hoặc 24 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hoặc 31 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc).