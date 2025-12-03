Vì sao không áp dụng ngay mức giảm trừ gia cảnh mới?

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân năm nay sẽ quyết toán vào cuối quý I/2026, vì vậy nhiều kỳ vọng về việc áp dụng mức giảm trừ mới được thông qua sẽ áp dụng ngay. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, phương án này phát sinh một số bất cập.

Theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ cho người nộp thuế được nâng lên là 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh từ lâu đã được người dân mong mỏi, các chuyên gia cũng bày tỏ ủng hộ, tuy nhiên, nhiều đề xuất áp dụng áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025, không trì hoãn đến năm 2026. Việc áp dụng sớm sẽ tác động tích cực tức thì đến thu nhập và tâm lý của hàng triệu người lao động, giải quyết kịp thời những khó khăn mà họ đã đối mặt trong nhiều năm qua, khi mức giảm trừ gia cảnh đang bị cho là quá lạc hậu.

Mức giảm trừ gia cảnh hiện hành là 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Tại dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính giải trình về vấn đề này.

Ý kiến thẩm tra cho rằng, kỳ tính thuế năm 2025 sẽ được quyết toán vào cuối quý I/2026. vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ về việc áp dụng pháp luật đối với kỳ tính thuế thu nhập cá nhân năm 2025 của người làm công ăn lương và các hộ/cá nhân kinh doanh, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm rõ ràng, dễ thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng cho kỳ tính thuế năm nay sẽ phát sinh nhiều thủ tục liên quan đến quyết toán, hoàn lại số thuế đã nộp vì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã được cơ quan chi trả khấu trừ thuế ngay từ đầu năm.

Việc này ảnh hưởng đến số dự toán, khối lượng công việc để thực hiện hoàn thuế là rất lớn. Đồng thời trước tình hình bão lũ, thiên tai xảy ra hiện nay, ngân sách nhà nước cũng cần ưu tiên đảm bảo để khắc phục, xử lý hậu quả của các vấn đề này.

Mặt khác một số khoản thu nhập mới đưa vào diện chịu thuế sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế ngay, do đó, việc áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2025 có thể không có lợi cho người nộp thuế. Ngoài ra, việc đề xuất áp dụng toàn bộ hiệu lực của luật từ 1/1/2026 là khó khả thi vì dự kiến luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào tháng 12/2025.

"Thời gian còn lại để hoàn thiện các chính sách tại các văn bản quy định chi tiết là rất ngắn, cùng với đó là việc tập huấn, phổ biến cho các đối tượng áp dụng để việc kê khai, khấu trừ được thuận lợi, chính xác ngay từ đầu", Bộ Tài chính nêu lý do.

Để đảm bảo tính ổn định và phù hợp với điều kiện về quản lý thuế, Bộ Tài chính cho biết, dự thảo luật quy định áp dụng từ 1/7/2026. Riêng nội dung liên quan đến các khoản thu nhập có kỳ tính thuế theo năm như tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh áp dụng từ 1/1/2026.