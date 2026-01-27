Chuyện gì đang xảy ra với ACV

Cổ phiếu ACV bất ngờ lao dốc gần 9% trong phiên 26/1, và đang giảm tiếp gần 7% trong phiên đang diễn ra, khiến vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" hàng chục nghìn tỷ đồng.

ACV hiện là doanh nghiệp vận hành 21 cảng hàng không trên toàn quốc. Ảnh: Chí Hùng.

Mở đầu phiên giao dịch 27/1, cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam tiếp tục bị bán tháo dữ dội với biên độ gần 7%, qua đó lùi xuống mốc 51.400 đồng/cổ phiếu. Trong phiên 26/1 liền trước, thị giá ACV cũng đã thiệt hại gần 9%.

Chỉ trong 2 phiên gần nhất, toàn bộ đà phục hồi kéo dài suốt một tháng trước đó của cổ phiếu ACV gần như bị xóa sạch. Hiện mã chứng khoán này đang đứng trước đợt giao dịch kém hiệu quả nhất 10 tháng trở lại đây.

Diễn biến kể trên khiến vốn hóa thị trường của ACV giảm hơn 30.000 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 2 ngày, hiện ở mức 184.000 tỷ đồng , tương đương thời điểm đầu năm.

Điều gì đang xảy ra?

Không riêng ACV, phiên giao dịch ngày 27/1 cũng chứng kiến làn sóng điều chỉnh mạnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán, tiêu biểu như trường hợp VCG của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) tiếp tục giảm kịch biên độ, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp.

Đáng chú ý, diễn biến tiêu cực của ACV và VCG xuất hiện trong bối cảnh cả 2 doanh nghiệp này đều chuẩn bị bước vào các đợt thanh tra theo kế hoạch năm 2026 của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, Cục VII sẽ tiến hành thanh tra Vinaconex trong quý II liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư/nhà đầu tư. Trong khi đó, ACV sẽ được Cục VI thanh tra ngay trong quý I với trọng tâm là hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước trong giai đoạn 2021-2025.

Thực tế, đây đều là các đợt thanh tra đã được cơ quan quản lý lên kế hoạch và ban hành từ tháng 11/2025, không phải hoạt động kiểm tra đột xuất.

ACV DỰ BÁO PHÁ KỶ LỤC DOANH THU TRONG NĂM 2025 Kết quả kinh doanh hàng năm của ACV. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 9T/2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 7767 4752 13807 19998 22597 19166 Lợi nhuận sau thuế

1642 790 7090 8470 11677 8935

Trong khi đó, ACV hiện là doanh nghiệp giữ vai trò gần như độc quyền trong lĩnh vực hạ tầng hàng không dân dụng tại Việt Nam khi đang quản lý và vận hành 21 cảng hàng không trên toàn quốc, bao gồm toàn bộ đầu mối lớn nhất cả nước.

Doanh nghiệp này đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng hàng không có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Về kết quả kinh doanh, ACV hiện vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025. Tuy nhiên, bức tranh tài chính trong quý gần nhất (III/2025) cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.

Trong quý III/2025, ACV ghi nhận doanh thu thuần 6.476 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 3.210 tỷ đồng , tăng 37%. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của tổng công ty này, chỉ thấp hơn kỷ lục ghi nhận trong quý II/2024.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, ACV đạt doanh thu thuần gần 19.166 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.935 tỷ đồng , tăng lần lượt 14% và 5% so với cùng kỳ năm trước.

3 dự án “cởi trói” cho ACV

Trong nhiều năm, dư địa tăng trưởng của ACV bị kìm hãm đáng kể do tình trạng quá tải kéo dài tại 2 đầu mối hàng không lớn nhất cả nước là Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội). Nút thắt hạ tầng này không chỉ giới hạn sản lượng khai thác mà còn làm chậm quá trình mở rộng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, chuỗi dự án hạ tầng lớn đồng loạt đi vào vận hành trong giai đoạn 2025-2026 đang và sẽ từng bước tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài nhiều năm, đồng thời mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới mang tính bền vững cho ACV. Trong đó, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất đã chính thức hoạt động, bổ sung công suất khai thác khoảng 20 triệu lượt khách mỗi năm; nhà ga T2 Nội Bài cũng nâng công suất thêm 5 triệu lượt khách quốc tế/năm. Đặc biệt, sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến vận hành từ giữa năm 2026 với công suất thiết kế 25 triệu lượt khách/năm.

Theo tính toán của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), riêng 3 dự án trên sẽ giúp tổng công suất khai thác của ACV tăng khoảng 17% trong năm 2026, tạo dư địa đáng kể cho tăng trưởng doanh thu trung và dài hạn.

Dù vậy, mặt trái của quá trình mở rộng quy mô là những thách thức không nhỏ về tài chính và vận hành. ACV sẽ phải phân bổ nguồn lực lớn cho đầu tư, đồng thời đối mặt với áp lực về tiến độ, chi phí vận hành và đặc biệt là khấu hao tài sản khi hàng loạt dự án quy mô lớn đồng loạt đi vào hoạt động.

Sân bay Long Thành đã đón những chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/2025. Ảnh: Quang Thông.

Các chuyên gia phân tích tại SHS cho rằng khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 bắt đầu khai thác, chi phí khấu hao sẽ tăng mạnh trong 3-5 năm đầu, khiến biên lợi nhuận ngắn hạn chịu áp lực đáng kể trước khi sản lượng hành khách tăng chưa đủ nhanh để bù đắp chi phí.

Cùng quan điểm, Chứng khoán BIDV (BSC) ước tính chi phí khấu hao năm 2026 của ACV có thể tăng tới 57%, do các dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư lớn chính thức vận hành. BSC lưu ý rằng khấu hao hiện đã chiếm hơn 30% tổng cơ cấu chi phí của doanh nghiệp này, nên bất kỳ biến động nào cũng tác động trực tiếp tới lợi nhuận.

Bên cạnh đó, ACV dự kiến ghi nhận chi phí nhân công tăng khoảng 13% so với cùng kỳ, do nhu cầu tuyển dụng bổ sung cho các cảng hàng không mới và chi phí tiền lương tăng thêm khoảng 1% theo mức điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2026.

Về khả năng khai thác công suất, với lượng công suất tăng thêm lớn như vậy, việc lấp đầy trong 2-3 năm đầu sẽ không dễ dàng, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng sản lượng hành khách hiện vào khoảng 10%/năm. Điều này đồng nghĩa áp lực chi phí có thể đi trước doanh thu trong ngắn hạn.

Cơ hội và thách thức từ dự án sân bay Long Thành

Với dự án sân bay Long Thành, các chuyên gia phân tích cho rằng rủi ro đội vốn vẫn hiện hữu nếu tổng mức đầu tư vượt dự toán do giá vật liệu, nhân công tăng hoặc phát sinh điều chỉnh thiết kế. Khi đó, chi phí khấu hao sẽ tiếp tục tăng, kéo dài thời gian hoàn vốn.

Ngoài ra, nếu dự án chậm tiến độ so với mốc vận hành 2026, ACV không chỉ phải gánh chi phí vốn cao hơn mà còn mất đi cơ hội tăng doanh thu, đồng thời tiếp tục chịu áp lực quá tải tại các sân bay hiện hữu.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành (ngoại trừ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay). Theo ACV, dự án đang được triển khai đồng loạt với sự tham gia của gần 15.000 nhân lực và 3.000 máy móc, thi công liên tục ngày đêm. Phần lớn gói thầu đã vượt tiến độ 3-6 tháng so với hợp đồng; trong đó, đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn và sân đỗ tàu bay đã hoàn thành, phục vụ thành công chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12/2025.

ACV đã được giao làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một yếu tố khác có thể tác động đến triển vọng tăng trưởng của ACV là mức độ cạnh tranh gia tăng. Sau nhiều năm gần như độc quyền quản lý và khai thác hệ thống cảng hàng không, sự tham gia ngày càng rõ nét của các tập đoàn tư nhân tại một số dự án lớn được dự báo làm suy giảm tốc độ tăng trưởng sản lượng hành khách của ACV.

Theo KBSV, việc chuyển giao sân bay Phú Quốc cho Sun Group, cùng với sân bay Gia Bình dự kiến khai thác từ năm 2027 sẽ khiến tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lượt khách quốc tế và nội địa của ACV giai đoạn 2026-2030 lần lượt giảm xuống 8% và 4%.

Dù vậy, các chuyên gia phân tích cho rằng tác động này có thể được bù đắp một phần khi Sun Group cam kết ưu tiên sử dụng dịch vụ của ACV tại các sân bay khác, qua đó giúp duy trì doanh thu từ dịch vụ mặt đất. Đồng thời, ACV cũng giảm được áp lực về vốn đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia như sân bay Long Thành.