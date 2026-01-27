FPT lần đầu vượt 10.000 tỷ lợi nhuận

FPT khép lại năm 2025 với lợi nhuận sau thuế hơn 11.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm trước đó và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

FPT lần đầu báo lãi hơn 11.000 tỷ đồng. Ảnh: FPT.

Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025 với doanh thu cả năm đạt 70.113 tỷ đồng , tăng 12% so với năm 2024. Kết quả này giúp tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam thu về 11.226 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 19% so với năm 2024 và là mức lãi cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2025, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, mảng dịch vụ CNTT nước ngoài của FPT đã duy trì đà tăng trưởng 14%. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản (tăng hơn 25% lên 15.452 tỷ), thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho công nghệ thông tin lớn tại các thị trường này, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.

Doanh thu chuyển đổi số trong năm 2025 của tập đoàn cũng đạt 16.751 tỷ đồng , tăng 17%, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics...

Doanh thu ký mới đạt 40.636 tỷ đồng (+23%). Trong năm 2025, FPT ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, thắng thầu 26 dự án lớn với quy mô trên 10 triệu USD , tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu khách hàng, số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 500.000 USD đạt 394 (+4%). Số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 1 triệu USD đạt 266 khách (+6%).

Trong khi đó, mảng dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 9.093 tỷ đồng (+12%) và lợi nhuận trước thuế đạt 416 tỷ đồng (-10%). Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng, mang về doanh thu 2.672 tỷ đồng (+19%) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Dịch vụ viễn thông duy trì mức tăng trưởng bền vững với doanh thu đạt 18.702 tỷ đồng (+11%) và lãi trước thuế 4.167 tỷ đồng (+22%). Doanh thu mảng giáo dục giảm 1% xuống mức 7.009 tỷ đồng .

Năm vừa qua, tập đoàn của đại gia Trương Gia Bình đã đưa vào vận hành Nhà máy trí tuệ nhân tạo - AI Factory và ra mắt hệ sinh thái AI FleziPT. Tập đoàn đã ký hợp đồng 5 năm với giá trị kỷ lục 256 triệu USD với một tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á đồng thời ký hợp đồng chuyển đổi số trị giá 100 triệu USD trong 3 năm với một khách hàng Mỹ.

Tại thị trường nước ngoài, FPT thâu tóm công ty tư vấn công nghệ của Đức có tên David Lamm Consulting, đồng thời mua 10% cổ phần của Daythree. FPT trở thành đối tác toàn cầu trong các dự án CNTT của Airbus đồng thời thiết lập hợp tác chiến lược với Chelsea & Clearlake Capital.

Năm ngoái, FPT cũng đã khánh thành trung tâm dữ liệu quy mô lớn nhất Việt Nam và sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.