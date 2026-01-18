TP.HCM đấu giá 24.000 xe vi phạm làm phế liệu, 30 phút đã 'cháy hàng'

Hơn 24.000 xe máy vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM vừa được đưa ra đấu giá và bán sạch chỉ sau 30 phút, với tổng mức giá trúng cao hơn khởi điểm hơn 1 tỷ đồng.

Hình thức xử lý đối với cả 3 lô tài sản là bán phế liệu. Ảnh: T.L.

Một công ty đấu giá tài sản mới đây đã hoàn tất phiên đấu giá 3 lô phương tiện vi phạm hành chính, trong đó có hơn 24.000 môtô 2 bánh. Toàn bộ số tài sản này là tang vật bị tịch thu, đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân và do Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM quản lý.

Cụ thể, lô tài sản thứ nhất gồm 6.992 phương tiện các loại, bao gồm 1 xe chở hàng 4 bánh, 162 xe 3 bánh và 6.829 xe máy đã qua sử dụng. Giá khởi điểm của lô này gần 3,3 tỷ đồng , tương đương bình quân khoảng 470.000 đồng mỗi xe.

Lô tài sản thứ hai gồm 10.238 xe máy đã qua sử dụng, có giá khởi điểm hơn 5,8 tỷ đồng , bình quân khoảng 560.000 đồng mỗi xe.

Lô tài sản thứ ba gồm 7.337 phương tiện các loại, trong đó có 7.276 xe máy đã qua sử dụng, với giá khởi điểm hơn 3,9 tỷ đồng , bình quân khoảng 530.000 đồng mỗi xe.

Ngày 16/1, chỉ sau khoảng 30 phút đấu giá trực tuyến, cả 3 lô tài sản đã được bán thành công. Cụ thể, lô thứ nhất có giá trúng hơn 3,58 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm khoảng 300 triệu đồng; lô thứ hai trúng đấu giá hơn 6,51 tỷ đồng , cao hơn gần 700 triệu đồng; lô thứ ba đạt hơn 4,36 tỷ đồng , cao hơn khoảng 400 triệu đồng so với giá ban đầu.

Tổng cộng, trong đợt đấu giá này có 24.343 môtô hai bánh được đưa ra xử lý. Theo danh sách công bố, nhiều xe vẫn còn biển số, số khung và số máy, thuộc các thương hiệu phổ biến như Honda, Yamaha, SYM…

Đáng chú ý, hình thức bán xử lý đối với cả 3 lô tài sản là bán phế liệu. Theo đó, toàn bộ số khung và số máy sẽ bị hủy, khung xe máy bị cắt thành 3 phần bằng nhau. Các lô tài sản được đấu giá trực tuyến, bán trọn gói theo từng lô với bước giá 50 triệu đồng.

Theo quy định, tang vật vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ mà không xác định được chủ sở hữu, công an phải 2 lần thông báo công khai.

Sau 1 năm kể từ thông báo thứ 2 (niêm yết công khai) trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan quản lý có quyền tịch thu và lập phương án xử lý để đấu giá tài sản nếu sau 5 ngày không ai đến nhận tài sản.

Do thủ tục tịch thu, tiêu hủy, bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính mất nhiều thời gian nên đa số xe bị tạm giữ quá lâu xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí.