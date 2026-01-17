Hàng loạt ôtô bị ngân hàng đưa ra đấu giá, có xe chỉ từ 60 triệu đồng

Agribank đang rao bán hàng loạt ôtô là tài sản bảo đảm cho các khoản vay, trong đó đáng chú ý là lô 30 xe Kia Morning của BG Taxi với giá khởi điểm chỉ khoảng 60 triệu/xe.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Hoàng Mai (Hà Nội) đang tìm đơn vị tổ chức đấu giá để xử lý tài sản bảo đảm cho các khoản vay của CTCP BG Taxi.

Theo thông báo từ ngân hàng, tài sản đưa ra đấu giá là lô 30 ôtô Kia Morning. Toàn bộ số xe được bán theo hình thức đấu giá trọn lô, "có sao bán vậy", bao gồm hiện trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn.

Giá khởi điểm của lô tài sản là 1,8 tỷ đồng , tương đương khoảng 60 triệu đồng mỗi xe, chưa bao gồm các loại thuế, phí và VAT (nếu có). Người tham gia đấu giá phải đặt cọc 10% giá khởi điểm, tương ứng 180 triệu đồng, với bước giá 20 triệu đồng.

Đây là tài sản bảo đảm cho các khoản vay của BG Taxi tại Agribank chi nhánh Hoàng Mai. Doanh nghiệp đã tự nguyện bàn giao tài sản để ngân hàng xử lý phát mại, thu hồi nợ theo quy định pháp luật.

BG Taxi được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực vận tải taxi truyền thống, có trụ sở tại Hà Nội. Năm 2012, doanh nghiệp này từng bị Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đình chỉ hoạt động do vi phạm trong kinh doanh vận tải.

Không chỉ xử lý tài sản của BG Taxi, Agribank và các đơn vị trực thuộc thời gian qua cũng liên tục rao bán nhiều phương tiện khác là tài sản bảo đảm cho các khoản vay.

Trong đó, Agribank chi nhánh Tân Định (TP.HCM) thông báo bán đấu giá một ôtô chuyên dùng Mitsubishi Pajero GL, biển số 57L-5834, sản xuất năm 2008, với giá khởi điểm 80 triệu đồng. Đây là dòng xe thường được các ngân hàng sử dụng làm xe chở tiền.

Ngoài ra, chi nhánh này cũng rao bán một ôtô chuyên dùng Hyundai Santafe, biển số 51A-524.25, sản xuất năm 2009, giá khởi điểm 150 triệu đồng.

Bên cạnh các phương tiện giá thấp, Agribank AMC còn chào bán một ôtô con Land Rover, biển kiểm soát 51F-892.57, đăng ký năm 2019, với giá khởi điểm 2,63 tỷ đồng . Tài sản này là bảo đảm cho khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đầu tư PGV theo hợp đồng tín dụng ký năm 2019 tại Agribank chi nhánh An Phú.

Theo Agribank, toàn bộ tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng, "có sao bán vậy". Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá chất lượng, số lượng và tình trạng pháp lý của tài sản, đồng thời tự thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu sau khi trúng đấu giá.

Việc tham gia đấu giá đồng nghĩa người mua đã xem xét tài sản và chấp nhận mọi rủi ro phát sinh, cam kết không khiếu nại sau khi trúng đấu giá.