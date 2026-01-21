Hoãn đấu giá 29 lô đất ở Thanh Oai

Phiên đấu giá 29 thửa đất nằm sát Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup tại huyện Thanh Oai (cũ) vừa được thông báo tạm hoãn và chưa ấn định thời gian tổ chức trở lại.

Quanh Khu đô thị thể thao Olympic chủ yếu là đất nông nghiệp, khu dân cư cũ. Ảnh: Việt Hà,

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Thanh Oai (Hà Nội). Các lô đất này có vị trí gần dự án Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup. Việc tạm hoãn được thực hiện theo công văn của UBND xã Thanh Oai.

Đối với khách hàng đã mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết sẽ hoàn trả tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước hoặc bảo lưu tiền mua hồ sơ theo đề nghị của khách hàng tham gia đấu giá.

Theo kế hoạch trước đó, phiên đấu giá 29 thửa đất sẽ diễn ra vào sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai. Các thửa này có diện tích 84-180 m2, được phép xây dựng tối đa 5 tầng. Với mức khởi điểm 14 triệu đồng một m2, khách hàng cần đặt trước 300-500 triệu một thửa. Hình thức đấu giá trực tiếp 2 vòng, trong đó mỗi m2 tại vòng 1 có bước giá 40 triệu đồng, vòng thứ hai là 2 triệu.

Khu vực thôn Văn Quán, xã Thanh Oai từng là điểm "nóng" đấu giá đất vào cuối năm 2024, đầu 2025. Trong phiên đấu ngày 15/11/2024, 25 lô đất cùng khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong được đấu thành công với mức trúng cao nhất 90,3 triệu đồng/m2 và thấp nhất 45,3 triệu, chênh 8,5-17 lần giá khởi điểm thời điểm đó (từ 5,3 triệu đồng/m2).

Vừa qua, cơ quan quản lý đã siết chặt các quy định liên quan đấu giá đất. Theo đó, khoản cọc đấu giá đất được nâng lên tối đa 50% mức khởi điểm, trong khi trước đây chỉ 20%. Các hành vi trúng đấu giá không nộp tiền sẽ bị cấm tham gia 2-5 năm và không nộp đầy đủ tiền trúng bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.