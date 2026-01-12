Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sắp đấu giá 29 lô đất cạnh khu đô thị Olympic của Vingroup

  • Thứ hai, 12/1/2026 17:03 (GMT+7)
Phiên đấu giá quyền sử dụng 29 thửa đất tại xã Thanh Oai sẽ diễn ra vào ngày 26/1. Vị trí các thửa đất nằm sát Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup.

Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup thuộc địa bàn 11 xã, phường, trong đó có xã Thanh Oai. Ảnh: VIC.

Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thanh Oai, Hà Nội. Trong đó tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất của 29 thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Thanh Oai. Đáng chú ý, vị trí các lô đất nằm ngay sát dự án Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup.

Các thửa đất có diện tích từ 83,87 m2 đến 180,46 m2. Giá khởi điểm là 14 triệu đồng/m2. Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng.

Tại vòng đấu bắt buộc, bước giá là 40 triệu đồng/m2. Tại vòng đấu giá thứ hai, bước giá là 2 triệu đồng/m2. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 9/1 đến hết ngày 21/1. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai.

Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất và nộp gộp tiền đặt trước cho các thửa đất này, người tham gia đấu giá phải đảm bảo nộp đúng và đủ số tiền đặt trước đối với toàn bộ các thửa đất đã ghi trong phiếu đăng ký. Trường hợp nộp gộp nhưng số tiền thấp hơn tổng mức đặt trước, toàn bộ thửa đất đã đăng ký sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất trên phiếu nhưng chỉ nộp tiền đặt trước cho một số thửa đất nhất định, người tham gia phải ghi rõ ký hiệu các thửa đất tương ứng trong nội dung chuyển tiền. Mọi khoản tiền đặt trước nộp không đủ theo quy định đều được xác định là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Đối với người trúng đấu giá đất, khoản tiền đặt trước sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để xác định trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính. Tiền đặt cọc được khấu trừ vào tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá phải nộp.

Xã Thanh Oai là đơn vị hành chính mới tại phía Nam Hà Nội, được thành lập ngày 1/7/2025 từ việc sáp nhập thị trấn Kim Bài và các xã Kim An, Đỗ Động, Phương Trung, Thanh Mai, cùng phần lớn xã Kim Thư. Xã nằm ở phía Nam thành phố Hà Nội. Hiện giá đất thổ cư vị trí đẹp, đường rộng tại khu vực này đang được người dân giao dịch với mức giá 100-220 triệu đồng/m2.

Siêu đô thị thể thao Olympic sẽ có đấu trường eSports, tổ hợp sân golf

Khu đô thị thể thao Olympic do Vingroup triển khai sẽ được tích hợp siêu đấu trường thể thao điện tử eSports hàng chục nghìn chỗ và tổ hợp sân golf với 2 sân 18 hố.

10:27 28/12/2025

Siêu đô thị thể thao Olympic: 'Nước cờ lớn' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Khu đô thị thể thao Olympic hơn 9.000 ha được nhìn nhận là cơ hội lớn cho bất động sản phía Nam Hà Nội.

06:03 24/12/2025

Vingroup khởi công khu đô thị lớn nhất từ trước đến nay

Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội quy mô 9.171 ha, vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

11:07 19/12/2025

