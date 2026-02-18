3 phiên đấu giá cao kỷ lục, gây 'bão' đầu năm 2026

Ngay đầu năm 2026, thị trường đấu giá trên toàn thế giới chứng kiến nhiều phiên giao dịch đạt mức giá kỷ lục, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo hãng tin Kyodo News, trong phiên đấu giá đầu tiên của năm 2026 tại chợ cá Toyosu (Tokyo, Nhật Bản), một con cá ngừ vây xanh đã được bán với mức giá kỷ lục 510,3 triệu yen (khoảng 3,2 triệu USD ). Tính ra, mỗi kg của con cá này có giá 2,1 triệu yên, tương đương hơn 13.400 USD .

Hơn 3,2 triệu USD một con cá ngừ

Con cá ngừ nặng 243 kg, được đánh bắt ngoài khơi vùng Oma, tỉnh Aomori (Đông Bắc Nhật Bản) - khu vực nổi tiếng với hải sản chất lượng cao nhờ sự giao thoa giữa các dòng hải lưu nóng và lạnh. Cá ngừ thuộc vùng biển này thường có giá cao hơn mặt bằng chung bởi độ béo, màu thịt đẹp và hương vị được giới sành ăn ưa chuộng.

Con cá ngừ vây xanh nặng 243 kg được mua với giá 3,2 triệu USD . Ảnh: Kyodo News.

Người trả giá cao nhất trong phiên đấu giá là ông Kiyoshi Kimura - Chủ tịch Tập đoàn Kiyomura, đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng sushi Sushizanmai nổi tiếng.

Chính quyền thành phố Tokyo cho biết, mức giá trúng thầu năm nay là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu để so sánh vào năm 1999. Mức giá này vượt xa kỷ lục trước đó là 333,6 triệu yen (khoảng 2,12 triệu USD ), được thiết lập vào năm 2019 - phiên đấu giá năm đầu tiên tại chợ Toyosu, sau khi chợ cá biểu tượng Tsukiji được di dời.

Trao đổi với báo giới sau phiên đấu giá, ông Kiyoshi Kimura cho biết, ông đã hy vọng mua được con cá ở mức giá thấp hơn, nhưng giá bị đẩy tăng nhanh khó lường. Với ông Kiyoshi Kimura, việc mua được con cá có chất lượng tuyệt hảo này là một may mắn. Tại Nhật Bản, các nhà thầu thường chi số tiền lớn trong phiên đấu giá đầu tiên của năm. Đây được xem là cách để cầu may và cũng là cơ hội tiếp thị vàng cho nhà hàng.

Cherry Nhật Bản 11.500 USD /thùng 68 trái

Cũng theo Kyodo News, những trái cherry (anh đào) thượng hạng “Sato Nishiki” từ tỉnh Yamagata của Nhật Bản đã xác lập kỷ lục mới tại các phiên đấu giá đầu tiên trong năm 2026 vào ngày 5/1.

Tại Thủ đô Tokyo, một thùng cherry đã được bán với giá 1,8 triệu yen Nhật (khoảng 11.500 USD ), tương đương 26.000 yen ( 169 USD ) mỗi quả.

Trái anh đào Sato Nishiki thượng hạng được bán với giá 1,55 triệu yên/thùng tại phiên đấu giá đầu tiên trong năm ở Tendo, tỉnh Yamagata, vào ngày 5/1/2026. Ảnh: Kyodo.

Cùng ngày, tại một phiên đấu giá khác ở thành phố Tendo (tỉnh Yamagata - tỉnh trồng anh đào chủ lực của Nhật Bản), một thùng gồm 68 trái cherry cũng được bán với giá kỷ lục 1,55 triệu yen (hơn 9.900 USD ).

Thông thường, cherry tại Nhật Bản vào vụ cao điểm là đầu mùa hè (khoảng từ tháng 6 đến tháng 8). Tuy nhiên, các nhà vườn tại tỉnh Yamagata đã áp dụng phương pháp canh tác "siêu ép trái" để thu hoạch sớm vào dịp đầu năm. Trong đó, các cây giống được làm lạnh để mô phỏng nhiệt độ mùa đông, sau đó trồng và chăm sóc trong nhà kính.

Tấm séc đầu tiên của Apple và bo mạch chủ Apple-1 lập kỷ lục đấu giá

Trong phiên đấu giá kỷ niệm 50 năm thành lập Apple mới đây, tấm séc đánh dấu giao dịch đầu tiên của Steve Jobs và nguyên mẫu bo mạch chủ Apple-1 đã lập kỷ lục về giá.

Cụ thể, tấm séc ngân hàng Wells Fargo mang số hiệu No. 1, được ký vào ngày 16/3/1976, là tấm séc đầu tiên được rút từ tài khoản ngân hàng gốc của Apple, trước khi công ty thành lập ngày 1/4/1976. Tấm séc có trị giá gốc 500 USD , được dùng để thanh toán cho Howard Cantin, người giúp thiết kế bo mạch chủ đầu tiên cho máy tính Apple-1.

Tấm séc đầu tiên của Apple. Ảnh: RR Auction.

Kết thúc phiên đấu giá, tấm séc được mua ở mức 2,4 triệu USD ( 60 tỷ đồng ), hơn 4.800 lần giá trị gốc.