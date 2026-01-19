Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đồng Nai sắp đấu giá 3 khu 'đất vàng'

  • Thứ hai, 19/1/2026 21:32 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Các khu đất tại phường Trấn Biên, xã Phước An và xã Tân An sẽ được Đồng Nai đưa ra đấu giá vào ngày 11/2 với giá khởi điểm 14.448 tỷ.

Theo kế hoạch, vào ngày 11/2, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện. Tổng giá khởi điểm của 3 lô đất là 14.448 tỷ đồng, hứa hẹn thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản.

Đầu tiên là khu đất khoảng 51,65 ha tại phường Trấn Biên (TP Biên Hòa cũ), có vị trí đắc địa khi giáp Xa lộ Hà Nội, sông Đồng Nai. Diện tích lập quy hoạch là 516.502 m2, trong đó diện tích đấu giá 214.768 m2 (đất ở, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa). Phần không đấu giá gồm đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật. Mục đích của khu đất là phát triển dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ. Tổng vốn đầu tư dự kiến 23.052 tỷ đồng.

Khu đất số 2 rộng khoảng 102 ha tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch cũ). Trong đó diện tích đấu giá 435.883,52 m2 (đất ở nông thôn, thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao). Phần không đấu giá chủ yếu đất giao thông và cây xanh công cộng.

dau gia dat anh 1

Một phần Khu công nghiệp Biên Hòa 1, nơi sẽ đấu giá khu đất khoảng 51,65 ha tại phường Trấn Biên. Ảnh: Mạnh Thắng.

Mục đích của khu đất là phát triển khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề, giáp các tuyến đường lớn như Trần Phú (Rừng Sác), Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong. Giá khởi điểm là hơn 5.013 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến 9.226 tỷ đồng.

Khu đất số 3 rộng 8,4 ha tại xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu cũ). Trong đó diện tích đấu giá 79.068,8 m2 (đất công trình xử lý chất thải - DRA). Phần còn lại (5.252,4 m2) là đất giao thông không đấu giá.

Mục đích của khu đất là phát triển công trình xử lý chất thải, thời hạn thuê đất 50 năm (trả tiền một lần). Giá khởi điểm là 71,43 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến 224 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai cho biết tổng giá khởi điểm 3 lô đất là hơn 14.448 tỷ đồng. Các phiên đấu giá diễn ra cùng ngày 11/2, từ lúc 9h theo hình thức trả giá lên, bỏ phiếu kín tối đa 5 vòng. Người tham gia cần đặt trước 20% giá khởi điểm và đáp ứng các điều kiện theo quy chế.

Năm 2026, tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch tổ chức đấu giá 72 khu, thửa đất. Trong đó, có 8 khu, thửa đất chuyển tiếp từ năm 2025. 43 khu, thửa đất cần tập trung nguồn lực để hoàn tất thủ tục tổ chức đấu giá. 21 khu, thửa đất cần thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất để tổ chức đấu giá trong năm nay hoặc năm 2027.

Các khu đất nằm ở những vị trí chiến lược như trung tâm TP Biên Hòa cũ, ven sông Đồng Nai (phường Trấn Biên), các khu dân cư lớn tại Dầu Giây, Trảng Bom và liên kết chặt chẽ với hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành, Quốc lộ 51 mở rộng, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Năm 2025, Đồng Nai tổ chức đấu giá 6 khu đất, tổng giá trúng hơn 11.200 tỷ đồng.

https://tienphong.vn/dong-nai-sap-dau-gia-3-khu-dat-vang-post1814202.tpo

Duy Quang/Tienphong.vn

đấu giá đất Đồng Nai Đồng Nai đất vàng bất động sản quyền sử dụng đất

