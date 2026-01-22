Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng giảm mạnh, người 'đu đỉnh' lỗ ngay gần 4 triệu/lượng

  • Thứ năm, 22/1/2026 09:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau đợt tăng mạnh liên tiếp và lập đỉnh lịch sử trong 3 phiên gần nhất, tới sáng nay (22/1), giá vàng trong nước đã "hạ nhiệt".

Giá vàng trong nước suy yếu và giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (22/1). Ảnh: Khương Nguyễn.

Sáng nay (22/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 166,7 - 168,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đây là phiên giảm đầu tiên của vàng miếng sau chuỗi 3 phiên tăng "nóng" liên tiếp. Từ đầu tuần này, giá vàng trong nước đã liên tục phá vỡ các kỷ lục ghi nhận trước đó.

Cũng trong sáng nay, các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC, tức bán ra quanh mức 168,7 triệu đồng/lượng.

Đà giảm sâu trong phiên sáng nay cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến những người lỡ "đu đỉnh" vàng miếng chiều qua đến nay đã lỗ 3,8 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, những người mua vàng từ đầu năm 2025 đến nay vẫn đang ghi nhận khoản lãi gần 15 triệu đồng nhờ đà tăng phi mã mà kim loại quý ghi nhận được từ đầu tháng 1.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC MẤT ĐỈNH LỊCH SỬ
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167.7
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 168.7

Diễn biến kể trên không chỉ ghi nhận với vàng miếng, mà vàng nhẫn cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh, mức giảm lên tới gần 2 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 164,6 - 167,1 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết tại 166,7 - 168,7 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch ở 164,7 - 167,7 triệu/lượng; Mi Hồng neo ở 167,2 - 168,7 triệu/lượng.

Trong khi đó, hai thương hiệu vàng nổi tiếng Thủ đô là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm giá vàng nhẫn về vùng 166 - 169 triệu đồng/lượng sáng nay, song đây vẫn là mức giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Tương tự người mua vàng miếng, những người lỡ mua vào vàng nhẫn trong phiên giao dịch chiều qua đến nay cũng đang chịu khoản lỗ trên dưới 4 triệu đồng/lượng, tùy doanh nghiệp.

Đà giảm của giá vàng trong nước chủ yếu do tác động từ giá vàng thế giới, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay suy yếu mạnh, giảm hơn 40 USD/ounce (-0,9%). Trước đó, kim loại quý này từng có thời điểm bứt phá và lần đầu vượt mốc 4.800 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới đang giao dịch quanh 4.792 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 152,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng vượt 170 triệu đồng/lượng

Mức tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch hôm nay (21/1) đã kéo giá vàng trong nước phá đỉnh lịch sử, chính thức vượt mốc 170 triệu đồng/lượng.

25:1504 hôm qua

Giá vàng thế giới vượt 4.800 USD/ounce

Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt mốc lịch sử 4.800 USD/ounce, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

26:1586 hôm qua

Giá vàng miếng vượt 166 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch chiều 20/1, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng hơn 1 triệu đồng/lượng, qua đó thiết lập đỉnh lịch sử mới.

44:2669 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ giá vàng miếng vàng miếng sjc vàng nhẫn giá vàng thế giới kim loại quý SJC PNJ Phú Quý Bảo Tín Minh Châu

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang mieng dat do hinh anh

Giá vàng miếng đắt đỏ

09:23 20/1/2026 09:23 20/1/2026

0

Việc không ghi nhận biến động trong phiên giao dịch sáng 20/1 giúp giá vàng miếng SJC vẫn giao dịch “an toàn” trên vùng đỉnh lịch sử ở 165 triệu đồng/lượng.

Gia vang the gioi tiep tuc tang hinh anh

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

10:08 20/1/2026 10:08 20/1/2026

0

Giá vàng lập mức cao kỷ lục, khi làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn tăng sau cảnh báo áp thuế bổ sung của ông Trump đối với một số quốc gia châu Âu liên quan đến Greenland.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý