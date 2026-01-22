Giá vàng giảm mạnh, người 'đu đỉnh' lỗ ngay gần 4 triệu/lượng

Sau đợt tăng mạnh liên tiếp và lập đỉnh lịch sử trong 3 phiên gần nhất, tới sáng nay (22/1), giá vàng trong nước đã "hạ nhiệt".

Giá vàng trong nước suy yếu và giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (22/1). Ảnh: Khương Nguyễn.

Sáng nay (22/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 166,7 - 168,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, đây là phiên giảm đầu tiên của vàng miếng sau chuỗi 3 phiên tăng "nóng" liên tiếp. Từ đầu tuần này, giá vàng trong nước đã liên tục phá vỡ các kỷ lục ghi nhận trước đó.

Cũng trong sáng nay, các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC, tức bán ra quanh mức 168,7 triệu đồng/lượng.

Đà giảm sâu trong phiên sáng nay cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến những người lỡ "đu đỉnh" vàng miếng chiều qua đến nay đã lỗ 3,8 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, những người mua vàng từ đầu năm 2025 đến nay vẫn đang ghi nhận khoản lãi gần 15 triệu đồng nhờ đà tăng phi mã mà kim loại quý ghi nhận được từ đầu tháng 1.

Diễn biến kể trên không chỉ ghi nhận với vàng miếng, mà vàng nhẫn cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh, mức giảm lên tới gần 2 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 164,6 - 167,1 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết tại 166,7 - 168,7 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch ở 164,7 - 167,7 triệu/lượng; Mi Hồng neo ở 167,2 - 168,7 triệu/lượng.

Trong khi đó, hai thương hiệu vàng nổi tiếng Thủ đô là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm giá vàng nhẫn về vùng 166 - 169 triệu đồng/lượng sáng nay, song đây vẫn là mức giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Tương tự người mua vàng miếng, những người lỡ mua vào vàng nhẫn trong phiên giao dịch chiều qua đến nay cũng đang chịu khoản lỗ trên dưới 4 triệu đồng/lượng, tùy doanh nghiệp.

Đà giảm của giá vàng trong nước chủ yếu do tác động từ giá vàng thế giới, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay suy yếu mạnh, giảm hơn 40 USD /ounce (-0,9%). Trước đó, kim loại quý này từng có thời điểm bứt phá và lần đầu vượt mốc 4.800 USD /ounce. Hiện giá vàng thế giới đang giao dịch quanh 4.792 USD /ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 152,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.