Thời gian khai doanh thu quan trọng mà hộ kinh doanh cần nắm rõ

Hộ, cá nhân kinh doanh phải lưu ý nhiều mốc thời gian quan trọng về thông báo doanh thu và nộp hồ sơ khai thuế năm 2026 theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Hộ kinh doanh có doanh thu lũy kế vượt 500 triệu đồng phải chuyển sang khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh mức doanh thu này. Ảnh: Minh Vũ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/3, trong đó đưa ra nhiều mốc thời gian quan trọng về kê khai, thông báo doanh thu và nộp hồ sơ thuế mà người kinh doanh cần nắm rõ để thực hiện đúng quy định.

Theo quy định mới, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống phải thông báo doanh thu phát sinh từ khi bắt đầu kinh doanh đến hết ngày 30/6 với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào ngày 31/7.

Đồng thời, doanh thu phát sinh trong 6 tháng cuối năm phải được thông báo chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trong trường hợp hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng cuối năm và doanh thu thực tế không quá 500 triệu đồng, thời hạn thông báo doanh thu cũng là chậm nhất ngày 31/1 của năm sau.

Đáng chú ý, nếu trong quá trình hoạt động, doanh thu lũy kế vượt 500 triệu đồng, hộ kinh doanh phải chuyển sang khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh mức doanh thu này.

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG VỀ THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2026/NĐ-CP Mốc thời gian Công việc cần thực hiện Đối tượng áp dụng 31/7 hàng năm Thông báo doanh thu thực tế phát sinh từ khi bắt đầu kinh doanh đến hết ngày 30/6 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm và có doanh thu ≤ 500 triệu đồng 31/1 năm sau Thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong 6 tháng cuối năm Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu ≤ 500 triệu đồng Thông báo doanh thu thực tế phát sinh nếu bắt đầu kinh doanh trong 6 tháng cuối năm Nộp hồ sơ khai thuế theo năm Cá nhân cho thuê bất động sản lựa chọn khai 1 lần/năm 31/7 năm tính thuế Nộp hồ sơ khai thuế lần 1 Cá nhân khai thuế cho thuê bất động sản (trường hợp khai 2 lần/năm) 31/1 năm sau Nộp hồ sơ khai thuế lần 2 20/4/2026 Nộp hồ sơ khai thuế tháng 1, 2, 3/2026 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo tháng Gửi bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị tại thời điểm 31/12/2025 Hộ kinh doanh khai thuế theo tháng, có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên hoặc chọn phương pháp tính thuế mới (thu nhập tính thuế x thuế suất) Gửi bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị Hộ kinh doanh khai thuế theo quý

Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế từ hoạt động cho thuê bất động sản, Nghị định cho phép lựa chọn một trong hai phương thức khai thuế.

Nếu khai hai lần trong năm, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần thứ nhất chậm nhất ngày 31/7, và lần thứ hai chậm nhất ngày 31/1 của năm tiếp theo.

Trường hợp lựa chọn khai thuế một lần theo năm, cá nhân phải nộp hồ sơ chậm nhất ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Với trường hợp khai thuế theo tháng, hồ sơ khai thuế của tháng 1, tháng 2 và tháng 3/2026 phải được gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào ngày 20/4/2026. Đây là mốc thời gian quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp khi triển khai chính sách mới theo Nghị định 68.

Ngoài ra, hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên trong năm 2025, hoặc từ năm 2026 lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế (x) thuế suất thì phải xác định và lập bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị tại thời điểm 31/12/2025.

Bảng kê này cần được gửi cho cơ quan thuế cùng hồ sơ khai thuế quý I/2026 (đối với trường hợp khai theo quý) hoặc chậm nhất ngày 20/4/2026 (đối với trường hợp khai theo tháng).

Theo cơ quan thuế, việc quy định rõ các mốc thời gian kê khai và thông báo doanh thu nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính.