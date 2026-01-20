Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vừa có người trúng Vietlott độc đắc hơn 257 tỷ đồng

  • Thứ ba, 20/1/2026 20:49 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Sau hơn 3 tháng tích lũy, giải độc đắc Vietlott Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng đã tìm thấy chủ nhân trong ngày 20/1.

Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay hôm nay là hơn 262 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tìm ra vé số trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng trong kỳ quay diễn ra ngày 20/1. Đây là vé số độc đặc Vietlott trị giá trăm tỷ đầu tiên tìm thấy người may mắn trong năm 2026.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng độc đắc mang dãy số 04 - 20 - 26 - 28 - 37 - 41.

Ngoài Jackpot 1, công ty xổ số cũng ghi nhận 32 người trúng giải nhất (40 triệu đồng), 2.622 người trúng giải nhì (500.000 đồng) và 56.672 người trúng giải ba (50.000 đồng). Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay là hơn 262,5 tỷ đồng.

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận hơn 231 tỷ đồng.

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sung vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên.

Vietlott thu 9.700 tỷ đồng một năm, trả thưởng độc đắc hơn 5.300 tỷ

Vietlott vừa công bố sơ bộ tình hình hoạt động trong năm 2025 với doanh thu hơn 9.600 tỷ đồng. Năm vừa rồi, công ty cũng trả thưởng hơn 5.300 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc.

20:22 8/1/2026

VN-Index chưa thể vượt 1.900 điểm

Áp lực bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng của khối ngoại trở thành điểm nhấn tiêu cực, góp phần khiến VN-Index thất bại trước ngưỡng 1.900 điểm.

4 giờ trước

'Cuộc chơi' thương mại điện tử đã khác

Thị trường thương mại điện tử đang bước sang giai đoạn sàng lọc nhà bán hàng khắc nghiệt khi các sàn tăng phí, thu hẹp ưu đãi để chạy đua tìm kiếm lợi nhuận.

16 giờ trước

Minh Khánh

Techcombank lai ky luc nam 2025 hinh anh

Techcombank lãi kỷ lục năm 2025

17 phút trước 21:31 20/1/2026

0

Lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước và vượt mục tiêu đề ra, tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng TMCP có lợi nhuận cao nhất ngành.

Ngay Dien May Xanh len san dang den gan hinh anh

Ngày Điện Máy Xanh lên sàn đang đến gần

1 giờ trước 20:41 20/1/2026

0

Điện Máy Xanh chính thức khởi động kế hoạch IPO, dự kiến lên sàn trong năm nay, trong đó Vietcap được lựa chọn làm đơn vị tư vấn cho quá trình này.

