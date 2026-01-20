Vừa có người trúng Vietlott độc đắc hơn 257 tỷ đồng

Sau hơn 3 tháng tích lũy, giải độc đắc Vietlott Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng đã tìm thấy chủ nhân trong ngày 20/1.

Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay hôm nay là hơn 262 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tìm ra vé số trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng trong kỳ quay diễn ra ngày 20/1. Đây là vé số độc đặc Vietlott trị giá trăm tỷ đầu tiên tìm thấy người may mắn trong năm 2026.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng độc đắc mang dãy số 04 - 20 - 26 - 28 - 37 - 41.

Ngoài Jackpot 1, công ty xổ số cũng ghi nhận 32 người trúng giải nhất (40 triệu đồng), 2.622 người trúng giải nhì (500.000 đồng) và 56.672 người trúng giải ba (50.000 đồng). Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay là hơn 262,5 tỷ đồng .

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận hơn 231 tỷ đồng .

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sung vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên.