Thống đốc Fed rời chức tại Nhà Trắng

Thống đốc Fed Stephen Miran xác nhận rời khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng. Trước đó, ông được chọn để tạm thời thay thế vị trí của bà Adriana Kugler.

Thống đốc Fed Stephen Miran đã rời khỏi cương vị Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng (CEA). Ảnh: Reuters.

Ngày 3/2 (giờ Mỹ), Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran đã rời khỏi cương vị Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng (CEA), thực hiện đúng cam kết mà ông đã đưa ra trước Thượng viện Mỹ khi nhiệm kỳ của ông tại ngân hàng trung ương được kéo dài hơn, theo Reuters.

Tuy nhiên, ông Miran cho biết đã được tư vấn pháp lý không cần phải từ chức tại CEA, do vị trí tại Fed ban đầu chỉ kéo dài trong vài tháng.

Trước đó, ông Miran đã nghỉ không lương khỏi vị trí tại CEA từ khi Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông để lấp chỗ trống bất ngờ trong Hội đồng Thống đốc Fed, với nhiệm kỳ tạm thời kết thúc vào ngày 31/1.

Cách sắp xếp này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, những người cho rằng điều đó sẽ biến nhà hoạch định chính sách mới nhất của Fed thành "con rối" của Tổng thống.

"Tôi đã hứa với Thượng viện rằng nếu tôi tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc Fed sau tháng 1, tôi sẽ chính thức rời khỏi Hội đồng Cố vấn. Tôi tin rằng việc giữ lời hứa là điều quan trọng, trong khi tiếp tục thực hiện công việc tại Cục Dự trữ Liên bang", ông Miran viết trong thư từ chức.

Hôm 30/1 (giờ Mỹ) trước đó, Tổng thống Donald Trump đã thông báo kế hoạch đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Fed, kế nhiệm ông Jerome Powell. Tuy nhiên cho đến lúc đó, ông Miran vẫn phải tiếp tục làm việc tại ngân hàng trung ương Mỹ.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về việc liệu ông Pierre Yared, nắm vai trò quyền Chủ tịch CEA, có được bổ nhiệm chính thức vào vị trí này hay không.

Kể từ khi gia nhập Fed vào tháng 9 năm ngoái, ông Miran đã liên tục kêu gọi ngân hàng trung ương này cắt giảm mạnh lãi suất. Trong khi đó, ông Trump cũng không che giấu mong muốn Fed hạ lãi suất và thậm chí coi việc ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng là một trong những tiêu chí để lựa chọn Chủ tịch Fed mới.

Trước đó, ông Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Fed vào tháng 5 tới, tiết lộ rằng Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan đến các phát biểu ông đưa ra trước Thượng viện về việc cải tạo các tòa nhà của Fed. Ông Powell nói thêm cuộc điều tra này là một phần trong nỗ lực rộng hơn của chính quyền nhằm gia tăng quyền kiểm soát đối với ngân hàng trung ương.

Năm ngoái, DOJ cũng đã mở cuộc điều tra đối với Thống đốc Fed Lisa Cook liên quan đến cáo buộc khai báo sai trong hồ sơ vay thế chấp. Bà phủ nhận mọi sai phạm và đã khởi kiện nhằm ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm sa thải bà. Vụ việc hiện vẫn được Tòa án Tối cao Mỹ xem xét.

Phần lớn các thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, bao gồm toàn bộ Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ và một Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, đã lên án cuộc điều tra của DOJ đối với ông Powell là "hành động đe dọa mang tính chính trị", đồng thời tuyên bố phản đối việc tiếp tục xem xét đề cử ông Warsh khi cuộc điều tra này vẫn đang diễn ra.