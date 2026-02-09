Ứng cử viên Chủ tịch Fed đề xuất 'hiệp ước' gây tranh cãi

Theo chiến lược gia của Deutsche Bank, dưới thời của tân Chủ tịch Warsh, tỷ trọng tín phiếu ngắn hạn trong danh mục của Fed có thể tăng vọt từ mức dưới 5% hiện nay lên 55% trong 5-7 năm tới.

Ông Kevin Warsh phát biểu tại một sự kiện ở New York, Mỹ, ngày 8/5/2017. Ảnh: Reuters.

Ông Kevin Warsh, ứng cử viên vừa được Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đang gây ra một cuộc tranh luận gay gắt tại Phố Wall với đề xuất thiết lập một "Hiệp ước mới" giữa Fed và Bộ Tài chính.

Động thái này được xem là nỗ lực nhằm tái định hình mối quan hệ giữa hai cơ quan quyền lực nhất nền kinh tế Mỹ, dựa trên phiên bản lịch sử của thỏa thuận năm 1951.

Thỏa thuận năm 1951 vốn là một cột mốc trong lịch sử ngành tài chính Mỹ. Thảo thuận này chấm dứt việc Fed phải "làm nền" cho Bộ Tài chính Mỹ thông qua chính sách ấn định trần lãi suất thấp, để giảm chi phí vay nợ cho Chính phủ Mỹ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai - một cơ chế từng khiến lạm phát tăng phi mã. Thỏa thuận này đã chính thức xác lập quyền tự chủ của Fed trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, ông Warsh cho rằng Fed đã "phá vỡ" các nguyên tắc tự chủ này khi tung ra các đợt nới lỏng định lượng (QE) khổng lồ sau cuộc khủng hoảng 2008 và đại dịch COVID-19, qua đó vô tình khuyến khích chính phủ vay nợ thiếu kiểm soát.

Kể từ khi được đề cử kế nhiệm vị trí chủ tịch Fed từ ông Jerome Powell, giới đầu tư bắt đầu lo ngại: Liệu “thỏa thuận mới” của ông Warsh chỉ là điều chỉnh hành chính hay sẽ là một bước đi tham vọng làm xáo trộn thị trường trái phiếu Kho bạc quy mô 30.000 tỷ USD ?

Hiện tại, cả ông Warsh và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đều chưa công bố lộ trình cụ thể về “hiệp ước mới”. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định một cuộc cải tổ có thể diễn ra theo hai hướng.

Kịch bản "Phối hợp hành chính": Fed chỉ thực hiện mua trái phiếu quy mô lớn khi có sự đồng thuận của Bộ Tài chính và cam kết chấm dứt QE sớm nhất có thể khi điều kiện thị trường cho phép.

Tuy nhiên, ông Krishna Guha từ Evercore ISI cảnh báo điều này có thể bị diễn giải là Bộ Tài chính nắm "quyền phủ quyết mềm" đối với kế hoạch thắt chặt định lượng (QT) của Fed.

Kịch bản "Cải tổ danh mục": Đây là bước đi tham vọng hơn khi Fed tái cơ cấu danh mục nắm giữ hơn trái phiếu Kho bạc Mỹ trị giá hơn 6.000 tỷ USD , chuyển đổi các trái phiếu trung và dài hạn sang tín phiếu ngắn hạn (dưới 12 tháng).

Theo chiến lược gia của Deutsche Bank, dưới thời của tân Chủ tịch Warsh, tỷ trọng tín phiếu ngắn hạn trong danh mục của Fed có thể tăng vọt từ mức dưới 5% hiện nay lên 55% trong 5-7 năm tới.

Điều này giúp Bộ Tài chính giảm phát hành trái phiếu dài hạn, từ đó kìm giữ chi phí vay nợ của Chính phủ Mỹ.

Bóng đen bao trùm lên mọi cuộc thảo luận chính là quan điểm của Tổng thống Trump, người từng khẳng định Fed cần hỗ trợ giảm chi phí nợ quốc gia - đang tiêu tốn khoảng 1.000 tỷ USD mỗi năm.

Việc liên kết chặt chẽ hơn giữa Fed và Bộ Tài chính có thể khiến thị trường nghi ngờ ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới đang rời xa mục tiêu chống lạm phát.

Ông Ed Al-Hussainy từ Columbia Threadneedle Investments cảnh báo, nếu thị trường tin rằng Bộ Tài chính có thể “trông cậy” vào việc Fed mua nợ để can thiệp đường cong lợi suất, đó sẽ là điều cực kỳ đáng lo ngại.

Kịch bản xấu nhất có thể làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng USD và vị thế “trú ẩn an toàn” của trái phiếu Mỹ.

Dù vậy, vẫn có những ý kiến lạc quan. Ông Mark Dowding từ RBC BlueBay Asset Management nhận định ông Warsh có thể vẫn cam kết giữ Fed tách biệt để tránh các hệ quả nặng nề.

Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida cho rằng thỏa thuận này có thể tạo ra "khung phối hợp" để thu hẹp bảng cân đối kế toán một cách có hệ thống hơn.