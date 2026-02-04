Liệu Chủ tịch Fed có ‘chiều’ ông Trump?

Đang có nhiều lo ngại, tranh cãi dấy lên xung quanh ứng viên Kevin Warsh, người được ông Trump đề cử cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông Kevin Warsh sẽ thay thế ông Jay Powell đảm nhận vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào giữa năm nay.

Việc ông Warsh được lựa chọn diễn ra trong bối cảnh ông Trump muốn gia tăng ảnh hưởng đối với Fed. Theo lời ông Trump, ông Warsh là người “được cả giới tài chính biết đến” và “lẽ ra đã có thể đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Fed từ vài năm trước”.

Ông Trump cho biết ông chưa nhận được cam kết trực tiếp từ ông Warsh về việc cắt giảm lãi suất, nhưng kỳ vọng điều này sẽ xảy ra. “Ông ấy chắc chắn muốn hạ lãi suất. Tôi đã theo dõi ông ấy trong thời gian dài”, ông Trump quả quyết.

“Chiều” hay không đều rơi vào thế khó

Theo New York Times, trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã cân nhắc bổ nhiệm ông Warsh làm Chủ tịch Fed. Đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump cũng từng xem xét bổ nhiệm ông Warsh cho vị trí Bộ trưởng Tài chính.

Khi nói về ông Warsh, ông Trump ca ngợi đây là “lựa chọn hoàn hảo” và dự đoán ông Warsh sẽ “đi vào lịch sử như một trong những Chủ tịch Fed giỏi nhất, thậm chí vĩ đại nhất”. Tổng thống Mỹ cũng không che giấu kỳ vọng cao đối với ông Warsh: “Ông ấy sẽ không bao giờ làm bạn phải thất vọng”.

Nhưng đáp ứng được những kỳ vọng của ông Trump không dễ dàng. Con đường để đạt được mức lãi suất “chạm đáy” như ông Trump mong muốn hiện đối mặt với nhiều rào cản. Nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng ổn định, không tạo ra nhu cầu cấp thiết phải hạ lãi suất xuống quanh mức 1%.

Theo dự báo của các nhà kinh tế, tăng trưởng của Mỹ nhiều khả năng sẽ cải thiện, thị trường lao động ổn định và lạm phát giảm chậm. Với kịch bản này, tốc độ hạ lãi suất sẽ chậm hơn nhiều so với mong muốn của ông Trump.

Để Fed hạ lãi suất xuống sâu một cách thuyết phục, thị trường lao động phải xuất hiện các dấu hiệu suy yếu rõ rệt, nhưng điều này khó xảy ra.

“Trong tình hình này, ông Warsh sẽ phải tìm cách cân bằng giữa việc tôn trọng mong muốn của Tổng thống Trump và việc tôn trọng các quy trình của Fed. Đó sẽ là một màn “đi dây” cam go”, ông Dennis Lockhart, cựu Chủ tịch Fed Atlanta, nhận định.

Quang cảnh mặt tiền trụ sở Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington DC, Mỹ, ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters.

Nhiều người tin rằng ông Warsh sẽ không đánh đổi uy tín cá nhân chỉ để làm hài lòng Tổng thống Trump. Ông Michael Boskin, cựu Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, nhận định: “Ông Warsh chỉ ủng hộ cắt giảm mạnh lãi suất nếu ông ấy thực sự tin điều đó là hợp lý”.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Fed ngày càng chịu nhiều áp lực từ Nhà Trắng. Tình hình này sẽ khiến mọi quyết định của ông Warsh trong cương vị Chủ tịch Fed bị soi xét kỹ lưỡng.

Trong giai đoạn làm thành viên Hội đồng Thống đốc Fed từ năm 2006 đến 2011, ông Warsh từng cảnh báo Fed không nên hạ lãi suất. Nhưng trong nhiệm kỳ hai của ông Trump, ông Warsh lại ủng hộ việc này.

Ông Warsh vốn thuộc nhóm "diều hâu lạm phát", định hướng theo đuổi chính sách tiền tệ cứng rắn, ưu tiên kiểm soát lạm phát, chấp nhận tăng trưởng chậm. Dù vậy, những năm gần đây, ông Warsh thay đổi quan điểm. Năm 2018, ông Warsh từng kêu gọi Fed dừng tăng lãi suất.

Gần đây hơn, ông Warsh lập luận rằng vẫn có dư địa để hạ lãi suất, bởi tăng trưởng cao không nhất thiết kéo theo lạm phát tăng, nếu đi kèm với năng suất lao động tăng. Ông Warsh cho rằng sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo sẽ giúp năng suất lao động tăng.

Những thay đổi trong quan điểm của ông Warsh về vấn đề lãi suất khiến các chính trị gia và nhà kinh tế tự hỏi niềm tin thực sự của ông là gì.

Nếu được phê chuẩn làm Chủ tịch Fed, ông Warsh sẽ phải dẫn dắt Fed trong giai đoạn đặc biệt nhạy cảm.

Nhóm đối tượng then chốt trong vấn đề hạ lãi suất là giới tài chính Phố Wall. Để thuyết phục được nhóm này, ông Warsh phải chứng minh rằng ông là một Chủ tịch Fed đáng tin cậy, có tính độc lập, điều hành chính sách tiền tệ dựa trên dữ liệu kinh tế, không phải bởi áp lực chính trị.

Quyết định về lãi suất tại Fed còn do Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) gồm 12 thành viên bỏ phiếu. Điều này đòi hỏi ông Warsh phải thuyết phục được các cộng sự trong ủy ban.

Nếu để xuất hiện lo ngại về chính sách của Fed, thị trường tài chính thậm chí có thể phản ứng tiêu cực, đẩy lãi suất lên cao hơn.

“Để tạo niềm tin và uy tín, ông Warsh cần đưa ra nền tảng phân tích vững chắc dựa trên dữ liệu, xây dựng sự đồng thuận. Đây là yếu tố then chốt để truyền đạt chính sách và tác động được đến quyết định của ủy ban”, ông Randall S. Kroszner, cựu Thống đốc Fed, nhận định.

Người được chọn để làm việc khó

Ông Warsh từng theo học chuyên ngành chính sách công tại Đại học Stanford rồi học tiếp tiến sĩ luật tại Trường Luật Harvard. Hoàn tất việc học, Warsh gia nhập tập đoàn tài chính Morgan Stanley, làm việc trong bộ phận mua bán và sáp nhập, chuyên tư vấn cho doanh nghiệp.

Năm 2002, ông Warsh kết hôn với bà Jane Lauder, con gái của ông Ronald Lauder, người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm Estée Lauder. Ông Lauder là bạn lâu năm với ông Trump và cũng chính là người gợi ý ông Trump mua lại Greenland.

Ông Kevin Warsh phát biểu tại một sự kiện ở New York, Mỹ, ngày 8/5/2017. Ảnh: Reuters.

Giai đoạn 2002 - 2006, dưới thời Tổng thống George W. Bush, ông Warsh là cố vấn chính sách kinh tế và thư ký điều hành tại Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

Năm 2006, khi ông Bush đề cử ông Warsh, lúc đó mới 35 tuổi, vào vị trí thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, một số ý kiến hoài nghi cho rằng ông Warsh còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Ngay sau khi được phê chuẩn làm Thống đốc Fed, ông Warsh nhanh chóng thể hiện bản thân là nhà hoạch định chính sách khéo léo. Với mối quan hệ sâu rộng tại Phố Wall, ông góp phần thúc đẩy các thương vụ sáp nhập và sắp xếp các gói cứu trợ hiệu quả dành cho doanh nghiệp.

Bà Carol Tomé, cựu Chủ tịch Fed Atlanta cho biết bà từng chứng kiến cách ông Warsh thúc đẩy sự hợp tác giữa ngân hàng trung ương và các định chế tài chính. “Ông ấy đã làm rất xuất sắc vai trò người điều phối và kết nối”, bà Tomé nói.

Ông Warsh rời Fed năm 2011, một phần vì không đồng tình với chính sách hạ lãi suất dài hạn tại thời điểm đó.

Những người từng làm việc cùng ông Warsh cho rằng ông có đủ năng lực để đảm đương cương vị Chủ tịch Fed, bởi ông Warsh có khả năng thuyết phục, tập hợp nhân sự, xây dựng đồng thuận và dung hòa quan điểm. Trong khi đó, vai trò của Chủ tịch Fed chủ yếu xoay quanh việc định hình và truyền đạt chính sách.

“Ông ấy có thể kết nối mọi người lại với nhau. Ông ấy biết rõ lập trường của mình, nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của sự đồng thuận và thỏa hiệp để có thể hoàn thành công việc”, ông John Cogan, học giả cao cấp tại Đại học Stanford, người quen biết ông Warsh từ thời sinh viên, nhận xét.

Ông Randal K. Quarles, cựu Phó Chủ tịch Fed, nhận định: “Ông ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ của Chủ tịch Fed, bởi ông ấy là người thuyết phục giỏi, có năng lực, uy tín và bản lĩnh”.

Dù được đánh giá cao, nhưng thế khó của ông Warsh vẫn khiến giới chuyên gia “nín thở” quan sát. Bản thân ông Warsh cũng là người khó đoán, liệu ông có chiều ý Tổng thống Trump không cũng là điều chưa ai đoán được.