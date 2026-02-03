Fed gỡ bất định: vàng mất cớ tăng nóng, bạc bộc lộ rủi ro

Sự chắc chắn về chính sách Fed đã kích hoạt cú điều chỉnh mạnh trên thị trường kim loại quý, làm vàng mất đà tăng nóng, trong khi bạc bộc lộ rõ mặt trái của cơn sốt đầu cơ.

Đợt bán tháo kim loại quý dữ dội cuối tuần qua - được giới phân tích đánh giá là sự kiện thanh khoản lớn nhất trong lịch sử thị trường - không xuất phát từ việc ông Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), mà từ việc một trong những bất định lớn nhất về chính sách tiền tệ bất ngờ được tháo gỡ, Kitco News cho biết.

Theo bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường khu vực EMEA & châu Á của StoneX, thị trường đã phản ứng mạnh khi tương lai lãnh đạo Fed trở nên rõ ràng hơn, khiến nhà đầu tư đồng loạt điều chỉnh lại vị thế.

Trong báo cáo công bố đầu tuần, bà O’Connell nhấn mạnh rằng việc người được đề cử là Kevin Warsh “không tạo ra khác biệt mang tính quyết định”, bởi Fed vận hành theo cơ chế hội đồng biểu quyết, chứ không phụ thuộc vào một cá nhân. Điều quan trọng hơn là thị trường đã loại bỏ được một yếu tố bất định tài chính - chính trị vốn đè nặng suốt thời gian dài.

Chính sự “chắc chắn đột ngột” này, theo bà, đã kích hoạt làn sóng chốt lời mạnh mẽ trên thị trường kim loại quý, vốn đã tăng nóng trong nhiều tháng liên tiếp.

Sự bất định của Fed là một trong những nguyên nhân tạo nên đà tăng mạnh của thị trường kim loại quý. Ảnh: Reuters.

Vàng quá đông người mua, bạc vẫn là “cái bẫy”

Bà O’Connell cũng lặp lại những cảnh báo trước đó về tình trạng đầu cơ quá mức trên thị trường vàng, đồng thời thẳng thắn nhận định rằng bạc luôn tiềm ẩn rủi ro lớn đối với nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Theo bà, thị trường vàng đang trở nên quá đông đúc với những dòng tiền “không hiểu rõ ngành”, trong khi bạc từ lâu đã mang đặc tính biến động cực đoan, dễ trở thành “cái bẫy chết người” mỗi khi tâm lý đảo chiều. Dù không mong muốn chứng kiến cú sụt giảm mạnh, bà cho rằng mọi tín hiệu cảnh báo đều đã xuất hiện từ trước.

Đáng chú ý, đà lao dốc của kim loại quý còn bị khuếch đại bởi các giao dịch kỹ thuật và lệnh tự động, khiến biến động tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Trong bối cảnh này, vai trò của phân tích kỹ thuật trở nên quan trọng hơn phân tích cơ bản, đặc biệt khi thị trường rơi vào trạng thái mất cân bằng cung - cầu tạm thời.

Cùng với đánh giá định tính, bà O’Connell công bố các mốc kỹ thuật quan trọng. Theo đó, mốc kỹ thuật quan trọng tiếp theo của vàng nằm quanh 4.225 USD /ounce, trong khi bạc có thể lùi về vùng 66 USD /ounce nếu áp lực bán tiếp diễn.

Bạch kim đã chạm mốc then chốt 1.954 USD /ounce và có khả năng giảm thêm khoảng 300 USD , còn palladium đang tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.560 USD /ounce.

Biến động giá bạc thế giới trong hơn một năm qua. Biểu đồ: Kitco News.

Biến động mạnh nhưng chưa phá vỡ xu hướng tăng dài hạn

Đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng giữa chuỗi tăng kỷ lục đã khiến thị trường chao đảo. Tuy nhiên, theo Metals Focus, những biến động vừa qua không đồng nghĩa với sự kết thúc của chu kỳ tăng giá dài hạn.

Sau khi ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất lịch sử, rồi gần như ngay lập tức chứng kiến phiên giảm mạnh nhất, giá vàng đã trải qua mức biến động thường chỉ thấy ở các tài sản rủi ro cao. Tuy vậy, ông Matthew Piggott, Giám đốc bộ phận vàng và bạc của Metals Focus, cho rằng diễn biến này không gây bất ngờ và cũng không làm tổn hại cấu trúc thị trường.

Theo ông, với tốc độ tăng quá nhanh trước đó, một nhịp điều chỉnh là điều không thể tránh khỏi. Thị trường cần “xả hơi” để thiết lập lại trạng thái cân bằng.

Chỉ trong chưa đầy ba tuần đầu năm 2026, giá vàng đã lập hơn một chục đỉnh lịch sử mới, trong khi bạc có thời điểm tăng tới 200% so với cùng kỳ năm trước. Những mức tăng cực đoan này, theo Piggott, khiến một đợt điều chỉnh mạnh không chỉ có khả năng xảy ra mà còn là điều cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Dù không giữ được mốc hỗ trợ tâm lý 5.000 USD /ounce và chịu áp lực bán qua đêm xuống vùng 4.402 USD /ounce, giá vàng đã bật tăng trở lại đáng kể từ đáy.

Sáng 3/1 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay giao dịch quanh 4.800 USD /ounce, giảm gần 3% trong ngày. Bạc, sau khi rơi xuống mức thấp 71,31 USD /ounce, giao dịch gần như đi ngang quanh 82,01 USD /ounce.

Bất chấp biến động dữ dội, Piggott cho rằng điều này khó có thể làm xói mòn vai trò của vàng như một kênh lưu trữ giá trị ổn định, khác với các cú sụp đổ trong quá khứ như năm 1980 hay 2011.

Biến động giá vàng trong phiên giao dịch ngày 2/1 (giờ Mỹ). Ảnh: Tradingview.

Theo ông, phần lớn người mua vàng hiện nay không nhằm mục tiêu lướt sóng kiếm lời, mà để phòng vệ danh mục, chống mất giá tiền tệ và rủi ro địa chính trị. Biến động ngắn hạn không làm thay đổi động cơ cốt lõi này.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng các nhịp tăng - giảm mạnh có thể thu hút dòng vốn đầu cơ “du lịch”, từ đó khuếch đại biến động ở cả hai chiều. Bức tranh đầy đủ về mức độ tham gia của thị trường chỉ thực sự rõ ràng khi dữ liệu từ các quỹ ETF và thị trường quyền chọn được công bố đầy đủ.

Nhu cầu vật chất vẫn là trụ đỡ

Điểm đáng chú ý là, bất chấp sự hỗn loạn trên thị trường phái sinh, nhu cầu vật chất vẫn duy trì ở mức cao. Metals Focus cho biết lực mua vàng và bạc vật chất tại Ấn Độ vẫn khá vững, thậm chí phí bảo hiểm còn tăng mạnh trong nhịp điều chỉnh.

Theo ông Piggott, đây chính là thời điểm các nhà đầu tư vật chất quay lại thị trường sau thời gian dài đứng ngoài vì giá tăng quá nhanh. Tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) có thể tiếp tục hỗ trợ giá trong trung hạn, nhất là khi vàng vẫn được xem là công cụ phòng vệ trước rủi ro địa chính trị, lạm phát và mất giá tiền tệ.

Ngoài ra, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương - dù có thể giảm nhẹ so với mức kỷ lục năm 2025 - vẫn được dự báo duy trì ở mức cao, vượt xa giai đoạn trước đại dịch.

Theo Metals Focus, tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp. Chỉ cần dòng vốn phân bổ tăng nhẹ cũng đủ tạo lực đỡ đáng kể cho giá trong dài hạn. Các quỹ hưu trí, quỹ tài sản gia đình và nhà đầu tư tổ chức lớn vẫn chưa tham gia mạnh, để lại dư địa tăng trưởng đáng kể.

Trong bối cảnh nợ công cao, mất cân đối tài khóa, xu hướng phi đô la hóa và rủi ro địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng triển vọng dài hạn của vàng vẫn được bảo toàn.

Biến động có thể gây lo ngại trong ngắn hạn, nhưng theo ông Piggott, đó không phải tín hiệu cảnh báo, mà là cái giá phải trả cho việc thị trường tái định giá rủi ro - và cũng là bước cần thiết để vàng xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho chặng đường phía trước.