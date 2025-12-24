Sân bay Phù Cát sắp thay đổi?

Sau khi tỉnh Bình Định và Gia Lai được sáp nhập, quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát được xem xét điều chỉnh, tháo gỡ các vướng mắc và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không (CHK) Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh tổ chức lại không gian kinh tế - hành chính khu vực.

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tập trung vào khu vực hàng không dân dụng phía Đông, đồng thời bổ sung quy hoạch khu hàng không dân dụng phía Tây CHK Phù Cát cùng các khu vực liên quan.

Việc điều chỉnh được đặt trong quan điểm bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không, tổ chức khai thác dùng chung hợp lý giữa hàng không dân dụng và quân sự, hạn chế tác động tới các công trình và hoạt động quân sự thường xuyên tại sân bay.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sân bay Phù Cát để phù hợp với định hướng phát triển không gian mới. Ảnh: BXD.

Mục tiêu của nhiệm vụ điều chỉnh là rà soát, sắp xếp lại không gian phát triển CHK Phù Cát phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các định hướng quy hoạch cấp trên. Trên cơ sở đó, quy hoạch sẽ đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và an toàn khai thác trong dài hạn.

Các phương án điều chỉnh quy hoạch sẽ được nghiên cứu trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) tiếp thu, hoàn thiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch theo kết quả thẩm định, hoàn thành trong năm 2026; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình lập, giám sát và hoàn thiện hồ sơ...

Theo đề xuất gửi Bộ Xây dựng mới đây của Cục HKVN, việc điều chỉnh quy hoạch CHK Phù Cát là cơ sở quan trọng để xử lý các tồn tại nêu trên, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp và mở rộng sân bay trong giai đoạn tới. Hiện UBND tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng .

Trước đó, theo quy hoạch số 1686 được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt ngày 22/12/2023, CHK Phù Cát hướng đến công suất 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Mới đây, Cục HKVN đã đề xuất Bộ Xây dựng về việc đến 2030 cả nước sẽ có 33 sân bay với công suất 297 triệu hành khách; đến 2050 tăng lên 36 sân bay, phục vụ gần 540 triệu hành khách mỗi năm. Tương ứng với việc mở rộng hệ thống, tổng diện tích đất dành cho các cảng hàng không sẽ tăng lên hơn 26.600 ha vào năm 2030 và đạt khoảng 27.800 ha vào năm 2050