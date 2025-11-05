Chồng Đoàn Di Băng đứng sau những doanh nghiệp nào?

Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, vừa bị bắt để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Ông là người đứng sau VB Group, đơn vị hợp tác sản xuất mỹ phẩm Hanayuki.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi) - chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng - cùng 2 người khác là Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại CTCP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (trụ sở tại Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom cũ, tỉnh Đồng Nai).

Hành vi của Liên, Tuyến và Vũ được cho là đã đủ yếu tố cấu thành tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Động thái này diễn ra sau 5 tháng kể từ khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự liên quan hoạt động sản xuất hàng giả tại CTCP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc, song trên thực tế là người điều hành và sở hữu chính. Doanh nghiệp này được xác định đã hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body cùng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP.HCM) - nơi Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc kiêm chủ sở hữu.

3 bị can từ trái qua: Nguyễn Thị Tuyến, Đinh Văn Liên và Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: CACC.

Doanh nghiệp của chồng Đoàn Di Băng

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, VB Group được thành lập vào tháng 4/2021, hoạt động trong lĩnh vực bán buôn đồ dùng gia đình, với vốn điều lệ 8 tỷ đồng , trụ sở tại quận 5 (cũ), TP.HCM.

Khi mới thành lập, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Lương Minh Hưng (sinh năm 1997). Đến tháng 7/2024, ông Hưng vẫn nắm quyền sở hữu công ty.

Tuy nhiên, ngày 11/7/2024, vị trí này được chuyển giao cho Nguyễn Quốc Vũ. Theo dữ liệu thuế, VB Group có khoảng 10 lao động và là đơn vị vận hành thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki, thương hiệu vốn gắn liền với hình ảnh vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ trên các nền tảng trực tuyến.

Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của VB Group. Ảnh: FBNV.

Trước khi bị buộc thu hồi và tiêu hủy, các sản phẩm mang thương hiệu Hanayuki như dầu gội Hanayuki Shampoo từng được rao bán phổ biến trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, với mức giá 220.000-230.000 đồng/chai 300 g. Nhiều đại lý chào bán combo dầu gội - dầu xả ở mức 420.000-475.000 đồng.

Ngoài ra, Hanayuki còn mở rộng danh mục sang chăm sóc da, răng miệng, sản phẩm phụ nữ, lược chải tóc, với giá dao động 100.000-700.000 đồng/sản phẩm, thậm chí có combo cao cấp trên 2 triệu đồng.

Trong đó, dung dịch vệ sinh phụ nữ Hanayuki Soft & Silk là sản phẩm được ca sĩ Đoàn Di Băng quảng bá mạnh nhất, với hàng loạt video, clip quảng cáo xuất hiện tràn ngập trên TikTok và Facebook cá nhân.

Trước VB Group, Nguyễn Quốc Vũ còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak. Tuy nhiên, cả hai doanh nghiệp hiện đều đã ngừng hoạt động.

"Đế chế" EBC của ai?

Trong khi đó, CTCP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai được xem là một trong những đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái Tập đoàn Y dược EBC, có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai. Tập đoàn này do Đinh Văn Liên làm Chủ tịch HĐQT, người tự giới thiệu bản thân tốt nghiệp ngành Trung Quốc học và là một dược sĩ.

Trước khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, ông Liên từng có hành trình nghề nghiệp khá đa dạng, từ biên dịch viên, phát thanh viên cho đến giảng dạy tiếng Việt cho doanh nhân nước ngoài.

Đến năm 2009, ông bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực công nghệ, nhanh chóng giữ vị trí giám đốc kinh doanh tại một doanh nghiệp thành viên của tập đoàn lớn. 4 năm sau, ông Liên chính thức bước vào ngành sản xuất và phân phối mỹ phẩm, đặt nền móng cho sự ra đời của hệ sinh thái EBC hiện nay.

Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, EBC đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực liên quan đến y dược, chăm sóc sức khỏe và truyền thông, hình thành mạng lưới gồm hàng loạt pháp nhân như EBC Farm, EBC Factory, EBC Invest, EBC Healthcare, EBC Media, cùng các viện trực thuộc như Viện Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ EBC và Viện Khoa học Mỹ phẩm & Sức khoẻ EBB.

Nhà máy y tế EBC Đồng Nai có diện tích khoảng 10.000 m2, địa chỉ tại đường số 6, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom cũ, Đồng Nai. Ảnh: VGP.

Về phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty TNHH E.B.C Mỹ phẩm Giang Điền, thành lập từ tháng 11/2014, chuyên sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và các chế phẩm vệ sinh.

Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ chỉ 2 tỷ đồng , với 2 cổ đông sáng lập là ông Bùi Minh Đăng (góp 980 triệu đồng, tương đương 49% vốn) và Đinh Văn Liên (góp 1,02 tỷ đồng , chiếm 51%). Ông Đăng đồng thời là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Sau nhiều lần đổi tên trong các năm 2017 và 2021, đến tháng 1/2025, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi sang mô hình CTCP và mang tên CTCP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai như hiện nay. Người giữ vị trí Tổng giám đốc hiện tại là bà Nguyễn Thị Kim Phượng.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ hiện tại đạt 60 tỷ đồng , trong đó cổ đông lớn nhất là CTCP Tập đoàn Y dược EBC góp 59,1 tỷ đồng , tương đương 98,5% vốn điều lệ. Hai cổ đông cá nhân gồm ông Vương Thanh Long góp 600 triệu đồng (1%) và ông Phạm Minh Đức góp 300 triệu đồng (0,5%).

Tháng 1/2025: Công ty EBC Đồng Nai đã sản xuất và đưa ra thị trường 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự TP.HCM xác định chỉ số chống nắng (SPF) của các sản phẩm này chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số SPF 50 ghi trên bao bì. Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó tổng giám đốc EBC, là người trực tiếp chỉ đạo quá trình sản xuất. Còn Nguyễn Quốc Vũ được xác định đã thực hiện hành vi buôn bán toàn bộ 1.652 sản phẩm kem chống nắng giả này. Ngày 17/5/2025: Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body, sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số chống nắng thực tế chỉ đạt SPF 2,4, thấp hơn rất nhiều so với mức SPF 50 ghi trên bao bì. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask (loại 5 miếng, hộp 25 g, số lô CL06C7, hạn dùng 18/12/2025). Theo hồ sơ, sản phẩm này do Công ty VB Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, còn nhà sản xuất là C&Tech Corporation (Hàn Quốc). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhãn gốc của sản phẩm không ghi đầy đủ công thức thành phần như trong hồ sơ công bố, thiếu các chất Butylene Glycol, Phenoxyethanol và Ethylhexylglycerin. Ngày 24/5/2025: Cục Quản lý Dược tiếp tục ra quyết định thu hồi lô dầu xả Hanayuki Conditioner (chai 300 g, số lô 0010125, sản xuất 5/1/2024, hạn dùng 4/1/2027). Sản phẩm do VB Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, được EBC Đồng Nai sản xuất. Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM phát hiện sản phẩm này chứa 2-Phenoxyethanol, chất không có trong công thức đã đăng ký khi cấp số công bố mỹ phẩm.