Sân bay Tân Sơn Nhất theo dõi chặt người về từ vùng dịch Nipah

Trước nguy cơ virus Nipah xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu hãng bay, đơn vị liên quan siết kiểm soát y tế, theo dõi chặt người về từ vùng dịch.

Sân bay Tân Sơn Nhất tăng cường phòng dịch Nipah từ hành khách nhập cảnh. Ảnh: TIA.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và người lao động làm việc tại sân bay.

Theo đó, các hãng hàng không khai thác tại Tân Sơn Nhất được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với đơn vị phục vụ mặt đất và lực lượng kiểm dịch y tế để thực hiện đầy đủ hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan y tế TP.HCM.

Hành khách nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sẽ được đưa đến khu vực cách ly y tế tạm thời để thu thập thông tin liên lạc, khai thác yếu tố dịch tễ và khám sàng lọc.

Những trường hợp được xác định nghi nhiễm sẽ do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM áp dụng các biện pháp cách ly và xử lý y tế theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Khi phát hiện hành khách có các biểu hiện như đau đầu, đau nhức khớp, nôn mửa, đau họng, sau đó xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ hoặc rối loạn ý thức, các hãng bay phải thông báo ngay cho bộ phận kiểm dịch y tế tại sân bay.

Bên cạnh việc kiểm soát hành khách, các đơn vị hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất được yêu cầu phổ biến khuyến cáo phòng dịch đến người lao động. Trong đó, người từng đi hoặc trở về từ vùng có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, chóng mặt, lú lẫn hoặc co giật cần hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất.

Ban quản lý sân bay Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo người lao động và hành khách thực hiện ăn chín, uống sôi, tránh sử dụng trái cây có dấu hiệu bị động vật cắn, hạn chế tiếp xúc với dơi ăn quả và chủ động sử dụng đồ bảo hộ khi tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Các trường hợp nghi ngờ có thể liên hệ trực tiếp với lực lượng kiểm dịch y tế tại sân bay để được hướng dẫn xử lý kịp thời.