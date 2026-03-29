Ông Phạm Nhật Vượng muốn làm cụm nhà máy 8 tỷ USD tại Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai và doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng vừa ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu cụm nhà máy điện gió quy mô khoảng 8 tỷ USD.

Cụm nhà máy điện gió Gia Lai được đề xuất phát triển theo 2 giai đoạn, với công suất khoảng 2.000 MW ở giai đoạn 1 và có thể nâng lên khoảng 3.000 MW ở giai đoạn 2. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

UBND tỉnh Gia Lai và CTCP Năng lượng VinEnergo vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án Cụm Nhà máy điện gió Gia Lai.

Thỏa thuận này đánh dấu chiến lược mở rộng đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo của VinEnergo, đồng thời khẳng định cam kết của Tập đoàn Vingroup trong việc đồng hành cùng Gia Lai thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tổng vốn đầu tư khoảng 210.000 tỷ

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực địa, làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng dự án trong thời gian tới.

Cụm nhà máy điện gió được đề xuất phát triển theo hai giai đoạn, với công suất khoảng 2.000 MW ở giai đoạn 1 và có thể nâng lên khoảng 3.000 MW ở giai đoạn 2. Nếu được triển khai, dự án sẽ bổ sung nguồn điện quy mô lớn cho hệ thống, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng đang gia tăng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 210.000 tỷ đồng (tương đương gần 8 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá hiện tại). Bên cạnh việc bổ sung nguồn cung điện, dự án được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho Gia Lai, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển năng lượng sạch và giảm phát thải.

Hiện VinEnergo đang triển khai nhiều dự án năng lượng tái tạo tại các địa phương như Hà Tĩnh, Gia Lai, Điện Biên, Lai Châu... với các loại hình điện gió và điện mặt trời.

Doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu phát triển 100 GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới tại các thị trường quốc tế cốt lõi như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải, Đông Nam Á, đồng thời nghiên cứu các thị trường tiềm năng khác như Trung Á và châu Phi. VinEnergo hiện đã đạt thỏa thuận triển khai các danh mục dự án quốc tế đầu tiên tại Đan Mạch, Thụy Điển, Philippines với tổng công suất 10 GW.

Tại Gia Lai, trong hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết địa phương này có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng, đặc biệt là điện gió.

Ngoài dự án đang nghiên cứu, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh để tìm kiếm và triển khai thêm các dự án nguồn điện quy mô lớn trong thời gian tới, đặc biệt là điện gió với tiềm năng lên đến 5 GW.

"Những dự án này không chỉ giúp Gia Lai hút đầu tư, mà còn tạo ra hệ sinh thái liên kết giữa nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ và dịch vụ", ông Lê Khắc Hiệp, Thành viên HĐQT Vingroup thông tin.

Thaco, FPT cũng đang đầu tư vào Gia Lai

Đáng chú ý, Cụm Nhà máy điện gió Gia Lai chỉ là một trong 273 dự án vừa được UBND tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ, với tổng vốn đăng ký và dự kiến lên đến khoảng 838.000 tỷ đồng (tương đương hơn 32 tỷ USD ).

Ở lĩnh vực nông nghiệp, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco cho biết doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp quy mô lớn tại Gia Lai.

Đến năm 2028, diện tích quy hoạch hệ sinh thái nông nghiệp của tập đoàn tại Gia Lai dự kiến đạt 25.000 ha, phát triển mô hình sản xuất tích hợp, tuần hoàn giữa trồng trọt và chăn nuôi. Trong đó Thaco tập trung vào cây ăn trái, chuối xuất khẩu gắn với chăn nuôi bò quy mô khoảng 365.000 con, dựa trên nền tảng cơ khí hóa và chuyển đổi số.

Mục tiêu của doanh nghiệp là xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ bền vững, đồng thời tạo liên kết chặt chẽ với nông dân địa phương.

Ở lĩnh vực công nghệ, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, cho biết khu vực Quy Nhơn (Gia Lai) đang vươn lên trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) của khu vực. Theo ông, FPT đang triển khai dự án đô thị AI đầu tiên tại Quy Nhơn, với các cấu phần gồm hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân lực và không gian làm việc kết hợp dịch vụ. Dự án được kỳ vọng góp phần thu hút nhân lực chất lượng cao, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế số.