Tin mừng cho người chờ Galaxy Z Fold8

Chứng nhận 3C xác nhận Galaxy Z Fold8 sẽ sở hữu viên pin 5.000 mAh và sạc nhanh 45 W, đánh dấu bước ngoặt về phần cứng sau nhiều năm.

Samsung chuẩn bị mang đến những cải tiến mang tính đột phá cho dòng điện thoại màn hình gập thế hệ thứ 8. Theo dữ liệu từ cơ quan chứng nhận 3C của Trung Quốc, Galaxy Z Fold8 (mã SM-F9760) sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh 45W.

Đây là lần nâng cấp tốc độ sạc đầu tiên của dòng Fold kể từ năm 2020. Thiết bị này cũng sẽ phá vỡ giới hạn dung lượng pin 4.400 mAh vốn đã tồn tại qua 4 thế hệ liên tiếp.

Cụ thể, Galaxy Z Fold8 dự kiến sở hữu viên pin có tổng dung lượng 5.000 mAh. Hệ thống pin kép bao gồm hai viên pin thành phần với dung lượng lần lượt là 2.369 mAh và 2.485 mAh. Việc nâng dung lượng thêm khoảng 14% giúp giải quyết triệt để nỗi lo về thời gian sử dụng trên màn hình lớn. Các chuyên gia đánh giá đây là nỗ lực của Samsung nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Trung Quốc.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, chứng nhận 3C còn tiết lộ một biến thể mới mang mã SM-F9710. Model này được dự đoán là Galaxy Z Wide Fold. Biến thể mới cũng sẽ hỗ trợ sạc nhanh 45 W. Tuy nhiên, dung lượng pin của máy có thể thấp hơn một chút, ở mức 4.900 mAh. Sự xuất hiện của hai phiên bản cho thấy Samsung đang đa dạng hóa dòng sản phẩm cao cấp của mình.

Đáng chú ý, sự nâng cấp này không diễn ra đồng bộ trên toàn bộ dải sản phẩm màn hình gập. Trong khi dòng Fold nhận được những thay đổi lớn, Galaxy Z Flip8 dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Các báo cáo chỉ ra rằng mẫu điện thoại nắp gập này vẫn chỉ hỗ trợ sạc 25 W. Dung lượng pin của dòng Flip cũng không có sự đột phá đáng kể nào trong hồ sơ đăng ký.

Về mặt kỹ thuật, việc tích hợp pin lớn hơn vào khung máy mỏng là một thách thức lớn. Samsung đã phải tối ưu hóa cấu trúc bên trong để duy trì độ mỏng nhẹ cho thiết bị. Sự thay đổi này cho thấy hãng ưu tiên trải nghiệm thực tế của người dùng hơn là cuộc đua thông số thuần túy. Galaxy Z Fold8 hứa hẹn sẽ là phiên bản hoàn thiện nhất về mặt năng lượng.

Đề cập đến chiến lược mới, các nguồn tin thân cận với chuỗi cung ứng nhận định hãng Hàn Quốc “đang dồn toàn lực để biến dòng Fold thành một cỗ máy làm việc di động thực thụ”. Điều này giải thích tại sao hãng chấp nhận thay đổi cấu trúc pin sau nhiều năm giữ nguyên thông số cũ.