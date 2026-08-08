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Công nghệ

Công ty mẹ của Facebook nhận án phạt gần 1 tỷ USD

  • Thứ bảy, 8/8/2026 09:02 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Meta vừa đối mặt với một trong những phán quyết nặng nề nhất từ trước đến nay, liên quan đến cáo buộc gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Tòa án bang New Mexico (Mỹ) vừa đưa ra phán quyết với Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram. Ảnh: Reuters.

Theo Business Insider, Meta sẽ phải chi trả tổng cộng 942 triệu USD để khắc phục những thiệt hại gây ra đối với trẻ em.

Trong phán quyết mới nhất hôm 6/8 (giờ địa phương), thẩm phán bang New Mexico (Mỹ) Bryan Biedscheid yêu cầu Meta phải trả thêm 567 triệu USD, đồng thời thực hiện hàng loạt thay đổi nhằm tăng cường an toàn cho trẻ em trên các nền tảng của mình.

Trước đó, theo Reuters, hồi tháng 3, một bồi thẩm đoàn New Mexico đã kết luận Meta phải chịu trách nhiệm pháp lý vì vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng, đưa ra thông tin sai lệch về độ an toàn của Facebook và Instagram đối với người dùng trẻ tuổi. Bồi thẩm đoàn khi đó đã thông qua mức phạt 375 triệu USD.

Theo thẩm phán, số tiền trên sẽ được đưa vào một quỹ khắc phục hậu quả, trong đó phần lớn - khoảng 420 triệu USD - sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dịch vụ điều trị và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên.

Meta sẽ phải tăng cường xác minh độ tuổi của người dùng tại bang New Mexico, giới hạn tổng thời gian sử dụng Facebook và Instagram của người dùng dưới 18 tuổi tại bang này ở mức 90 giờ mỗi tháng.

Ngoài ra, Meta cũng phải tắt hầu hết thông báo đối với trẻ vị thành niên vào ban đêm và trong giờ học, đồng thời mặc định ẩn số lượt thích (like) trên các bài đăng, trừ khi cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép hiển thị.

"Từ đầu, vụ kiện này luôn hướng đến mục tiêu bảo vệ trẻ em, bảo vệ các gia đình và bảo đảm rằng một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới không thể tiếp tục thu lợi từ những hoạt động gây nguy hiểm cho giới trẻ mà không phải chịu hậu quả", Tổng chưởng lý bang New Mexico Raul Torrez cho biết sau khi phán quyết được công bố.

Ông nói thêm: "Quyết định hôm nay là chiến thắng đối với bậc phụ huynh lo ngại về những tác động của mạng xã hội đối với con mình, cũng như đối với mọi trẻ em xứng đáng được lớn lên trong một môi trường trực tuyến an toàn hơn".

Trong một tuyên bố khác, ông Torrez gọi phán quyết này là một "bản mẫu" để các công ty mạng xã hội phải chịu trách nhiệm đối với những sản phẩm gây ảnh hưởng tới trẻ em.

Theo CNBC, đây là một trong những vụ việc hiếm hoi mà tòa án Mỹ buộc một doanh nghiệp công nghệ vừa bồi thường, vừa phải điều chỉnh sản phẩm để giảm tác động đối với trẻ vị thành niên.

Về phía Meta, công ty cho biết không đồng tình với phán quyết và sẽ kháng cáo.

"Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người dùng trên các nền tảng của mình, đồng thời minh bạch về những thách thức trong việc phát hiện và loại bỏ các đối tượng xấu cũng như nội dung độc hại", người phát ngôn của Meta nói với Business Insider.

"Chúng tôi vẫn tin tưởng vào những nỗ lực của mình trong việc bảo vệ thanh thiếu niên trên môi trường trực tuyến và sẽ tiếp tục tự bảo vệ trước những cáo buộc bóp méo sự thật", người này cho hay.

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Minh An

Meta Facebook mạng xã hội phạt Facebook Instagram.

  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

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