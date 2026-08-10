Cách người Nhật giải quyết việc thiếu ổ cắm điện

Sản phẩm ổ cắm "bạch tuộc" độc đáo từ Nhật Bản đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng xử lý dứt điểm tình trạng các củ sạc lớn che mất khe cắm điện.

Sản phẩm này giúp giải quyết vấn đề phích cắm quá khổ, che mất ổ cắm khác. Ảnh: Sanwa.

Trên bàn làm việc hiện đại ngày nay, hầu như không thể thiếu sự xuất hiện của các thiết bị điện tử. Từ bộ phát Wi-Fi, ổ cứng di động, đèn LED cho đến các bộ chia cổng kết nối, tất cả đều cần được cung cấp nguồn điện liên tục để phục vụ công việc hàng ngày.

Thế nhưng, rắc rối bắt đầu phát sinh khi nhiều thiết bị đi kèm phích cắm/củ sạc AC quá khổ. Khi cắm vào ổ điện truyền thống, những củ sạc cồng kềnh này thường đè lên và che mất các khe cắm bên cạnh, gây ra sự lãng phí ổ cắm vô lý, khiến người dùng cảm thấy phiền toái và ức chế.

Để xử lý bài toán này, hãng phụ kiện Sanwa Supply của Nhật Bản đã cho ra mắt dòng dây nguồn rẽ nhánh độc đáo. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ kiểu dáng có phần độc lạ. Thay vì dạng thanh thẳng cố định như thường thấy, ổ cắm được chia thành 3 - 4 nhánh dây riêng biệt.

Điểm đắt giá nhất nằm ở việc sợi dây ở giữa được làm dài hơn các nhánh còn lại. Chênh lệch này giúp các củ sạc cồng kềnh không còn va chạm hay chèn ép lẫn nhau. Nhờ đó, người dùng có thể thoải mái cắm nhiều củ sạc lớn cùng lúc mà không sợ bị che mất khe cắm bên cạnh.

Thiết bị ổ cắm "bạch tuộc" của Sanwa Supply. Ảnh: Sanwa.

Sản phẩm còn tích hợp công tắc tổng giúp ngắt điện toàn bộ thiết bị chỉ với một lần bấm. Bên cạnh đó, đầu phích cắm chính có thể xoay 180 độ linh hoạt cùng lớp vỏ cách điện chống cháy đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận từ các trang thương mại điện tử lớn tại Nhật Bản như Amazon JP, Rakuten, Yahoo Shopping hay Nojima, nhiều người dùng tỏ ra thích thú trước thiết kế kỳ lạ nhưng lại mang đến sự tiện dụng vượt trội của sản phẩm này.

“Đây là một giải pháp đơn giản nhưng lại cực kỳ thông minh, giúp giải quyết triệt để vấn đề cắm cắm nối nối của tôi”, một người mua nhận xét.

Nhiều người dùng cũng gọi vui đây là chiếc "ổ cắm bạch tuộc" đầy sáng tạo. "Nhờ tính linh hoạt của 'con bạch tuộc' này, bạn có thể uốn, dồn củ sạc theo chiều dọc hoặc nhét vào góc, giúp góc bàn làm việc hoặc sau tủ TV không bị cồng kềnh", người dùng khác nhận xét.

Trước ổ cắm "bạch tuộc", hãng này cũng từng cho ra mắt ổ cắm dạng khe đan xen. Ảnh: Sanwa.

Sản phẩm hiện được bán trên các nền tảng thương mại điện tử với mức giá từ 2.200-3.200 Yen (14- 20 USD ) tuỳ phiên bản chia 2,3 hay 4 nhánh.

Trước khi mẫu "ổ cắm bạch tuộc" xuất hiện, hãng Sanwa Supply cũng từng trình làng thiết kế ổ cắm dạng khe đan xen linh hoạt, giúp người dùng cắm phích theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang để tận dụng tối đa khe cắm. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn có hạn chế khi gặp phải những củ sạc có kích thước quá khổ hoặc hình dáng bất cân xứng.

Sự xuất hiện của những thiết thiết kế như thế này một lần nữa cho thấy tinh thần tối ưu chi tiết đặc trưng của người Nhật trong việc giải quyết những bất tiện nhỏ nhất hàng ngày.