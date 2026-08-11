Cách mua vé máy bay qua VNeID

Người dân có thể mua vé máy bay trực tuyến qua VNeID, sau đó hoàn tất giao dịch trên ứng dụng của hãng và lưu vé ngay trong tài khoản định danh điện tử.

Hiện tính năng mua vé trên VNeID chỉ hỗ trợ Vietnam Airlines và Vietjet Air. Ảnh minh họa: Doãn An.

Người dân hiện có thể mua vé máy bay và làm thủ tục check-in thông qua ứng dụng VNeID. Các tiện ích này nằm trong mục Dịch vụ hàng không, hiện hỗ trợ kết nối với một số hãng nội địa như Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Để sử dụng, tài khoản VNeID cần được định danh mức 2 và ứng dụng phải cập nhật lên phiên bản mới nhất. Với tính năng mua vé, điện thoại cũng cần cài sẵn ứng dụng của hãng hàng không tương ứng.

Sau khi đăng nhập VNeID, người dùng vào Dịch vụ khác, chọn Dịch vụ hàng không, tiếp tục chọn Mua vé rồi Mua vé máy bay. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị các hãng đang được hỗ trợ.

Khi chọn hãng, VNeID sẽ yêu cầu người dùng xác nhận chuyển sang tiện ích mua vé và chia sẻ một số thông tin cần thiết. Sau khi kiểm tra lại dữ liệu, người dùng xác nhận để tiếp tục.

Hệ thống sau đó sẽ mở ứng dụng Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air để người dùng chọn hành trình, chuyến bay và hoàn tất việc mua vé. Nếu điện thoại chưa cài ứng dụng của hãng hoặc đang dùng phiên bản cũ, hệ thống sẽ chuyển sang App Store hoặc Google Play để tải mới hoặc cập nhật.

Sau khi mua vé thành công, người dùng có thể quay lại VNeID để kiểm tra. Vé đã mua sẽ được lưu trong mục Dịch vụ khác, Dịch vụ hàng không, Mua vé.

Toàn bộ vé được mua bằng một tài khoản VNeID cũng được lưu tại đây, kể cả khi một mã đặt chỗ có nhiều hành khách hoặc người dùng mua vé hộ người khác.

Bên cạnh mua vé, hành khách cũng có thể làm thủ tục check-in trực tuyến trên VNeID. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản mức 2, người dùng vào Dịch vụ khác, chọn Dịch vụ hàng không rồi Check in online. Tại đây, hành khách chọn hãng phù hợp và làm theo hướng dẫn để hoàn tất thủ tục.

Khi đến sân bay, VNeID tiếp tục có thể được sử dụng thay cho căn cước công dân bản giấy trên các chuyến bay nội địa. Quy định này được áp dụng tại các cảng hàng không trên toàn quốc từ ngày 2/8/2023 theo chủ trương của Cục Hàng không Việt Nam.

Hành khách chỉ cần mở VNeID, đăng nhập bằng mã khóa cá nhân hoặc phương thức sinh trắc học, sau đó hiển thị thông tin căn cước điện tử hoặc thông tin định danh để nhân viên hàng không và an ninh kiểm tra.

Tài khoản sử dụng bắt buộc phải đạt mức 2. Điện thoại cũng cần có kết nối Internet ổn định để mở ứng dụng và hiển thị thông tin xác thực khi cần.

Như vậy, từ khâu mua vé, check-in đến xác minh thông tin tại sân bay, nhiều thao tác trước chuyến bay nội địa hiện đã có thể thực hiện ngay trên điện thoại thông qua VNeID.