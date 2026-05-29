OpenAI vừa bị lật đổ

Sau thành công của vòng gọi vốn mới, Anthropic chính thức vượt qua OpenAI, trở thành startup trí tuệ nhân tạo trị giá cao nhất toàn cầu.

Claude Code giữ vai trò then chốt trong sự phát triển thần tốc của Anthropic. Ảnh: New York Times.

Hôm 28/5, Anthropic công bố vòng gọi vốn Series H trị giá 65 tỷ USD , định giá startup ở mức 965 tỷ USD . Khoản đầu tư này giúp họ được định giá cao hơn đối thủ cạnh tranh OpenAI.

Vòng gọi vốn mới nhất do Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks và Sequoia Capital dẫn đầu, đẩy giá trị Anthropic lên gần 3 lần so với con số 380 tỷ USD vào tháng 2. Trong khi đó, đối thủ OpenAI được định giá 852 tỷ USD sau khi hoàn tất vòng gọi vốn kỷ lục 122 tỷ USD .

Doanh thu của Anthropic tăng vọt nhờ vào trợ lý lập trình AI nổi tiếng Claude Code. Anthropic cũng báo cáo doanh thu hàng năm đạt 47 tỷ USD , tăng cao so với các con số được báo cáo vào đầu năm ( 30 tỷ USD ) và cuối năm 2025 ( 10 tỷ USD ).

Cũng trong ngày 28/5, Anthropic ra mắt model Claude Opus 4.8 mới nhất. Họ cũng thu hút sự chú ý của Phố Wall khi công bố Claude Mythos Preview, model AI với khả năng an ninh mạng tiên tiến, chỉ dành cho một nhóm công ty chọn lọc.

“Claude ngày càng trở nên thiết yếu đối với cộng đồng khách hàng toàn cầu, chúng tôi không ngừng nỗ lực để làm cho các công cụ như Claude Code và Cowork trở nên hữu ích hơn, mạnh mẽ hơn và dễ thích ứng hơn với nhu cầu của họ”, Giám đốc Tài chính của Anthropic, Krishna Rao, cho biết trong thông cáo báo chí hôm 28/5.

Vòng gọi vốn mới nhất của Anthropic diễn ra trong bối cảnh các nhà phát triển mô hình AI hàng đầu rục rịch chuẩn bị niêm yết cổ phiếu.

SpaceX của Elon Musk, công ty mẹ startup trí tuệ nhân tạo SpaceXAI, nộp bản cáo bạch lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) tuần trước để chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Khi Musk sáp nhập SpaceX với công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo của mình vào tháng Hai, công ty hợp nhất được định giá 1.250 tỷ USD .

Tương tự, nguồn tin của CNBC xác nhận OpenAI chuẩn bị nộp bản cáo IPO bí mật trong vài ngày hoặc tuần tới. Theo một nguồn tin thân cận, yêu cầu không tiết lộ danh tính, công ty khởi nghiệp do Sam Altman dẫn đầu hướng tới việc niêm yết cổ phiếu ra công chúng ngay trong tháng 9.

Không chịu thua kém quá xa, Anthropic cũng âm thầm chuẩn bị cho đợt IPO của mình, mặc dù thời điểm thực hiện vẫn chưa được xác định rõ.