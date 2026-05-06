OpenAI gặp khó

Lãnh đạo OpenAI đối diện bài toán chi phí trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng doanh thu và người dùng không như mong đợi.

Logo của OpenAI. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ WSJ, OpenAI đã không đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và người dùng. Điều này đặt ra lo ngại từ nhóm lãnh đạo về khả năng duy trì kinh phí vận hành các trung tâm dữ liệu.

Cụ thể, OpenAI không thể chạm mốc 1 tỷ người dùng ChatGPT hoạt động hàng tuần. Mục tiêu doanh thu cũng không hoàn thành khi Gemini của Google tăng trưởng mạnh và chiếm thị phần từ cuối năm ngoái. Tỷ lệ khách hàng rời dịch vụ tăng cao.

OpenAI cũng không đạt một số mục tiêu doanh thu tháng, sau khi mất thị phần vào Anthropic trong lĩnh vực lập trình và doanh nghiệp.

Những tháng gần đây, hội đồng quản trị OpenAI đã đánh giá kỹ hơn các thỏa thuận về trung tâm dữ liệu. CEO Sam Altman đối diện câu hỏi về chiến lược mở rộng năng lực điện toán dù tình hình kinh doanh sụt giảm.

Việc thắt chặt chi tiêu cũng ảnh hưởng đến tham vọng lớn của OpenAI trước đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến diễn ra vào cuối năm.

Bất chấp tin đồn mâu thuẫn, cả Altman và Giám đốc Tài chính Sarah Friar nhấn mạnh OpenAI vẫn theo đuổi chiến lược mở rộng khả năng tính toán càng nhiều càng tốt.

Trong nhiều năm, Altman tập trung thâu tóm năng lực trung tâm dữ liệu, cho rằng thiếu hụt khả năng tính toán là rào cản lớn nhất để OpenAI phát triển.

Năm ngoái, OpenAI thực hiện hàng loạt thương vụ mua bán và sáp nhập, gánh chịu khoản phí 600 tỷ USD . Nền tảng cho chiến lược này đến từ ChatGPT. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của chatbot chững lại từ năm ngoái, đặt ra bài toán khó cho lãnh đạo công ty.

Gần đây, OpenAI đã huy động 122 tỷ USD trong vòng gọi vốn lớn nhất Thung lũng Silicon, giúp công ty có nền tảng tài chính tốt hơn. Tuy nhiên, các hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu sẽ tiêu tốn hết số tiền trong 3 năm tới, giả sử công ty vẫn đạt mục tiêu doanh thu.

Sarah Friar, Giám đốc Tài chính OpenAI. Ảnh: WSJ.

Về mặt tích cực, công cụ lập trình Codex đang nhanh chóng phổ biến. OpenAI cũng cắt giảm chi phí bằng cách loại bỏ một số dự án, bao gồm mô hình tạo video Sora. Vào giữa tháng 4, OpenAI trình làng GPT-5.5 với nhiều nâng cấp.

Một số công ty như Anthropic cũng đối mặt tình trạng thiếu hụt năng lực tính toán, dẫn đến tăng giá kèm theo sự cố. Tình trạng trên khiến nhiều người phàn nàn, đặc biệt là lập trình viên khi AI không thể hoàn thành nhiệm vụ như mong đợi.

Trong thông báo gửi đến nhà đầu tư, OpenAI nhấn mạnh sở hữu năng lực tính toán nhiều hơn Anthropic, mang đến lợi thế trong việc tiếp cận người dùng.

Những tháng gần đây, Friar cũng bày tỏ sự thận trọng về kế hoạch IPO của OpenAI. Bà nhấn mạnh việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, cảnh báo khả năng chưa đáp ứng tiêu chuẩn báo cáo với một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Ngược lại, Altman ủng hộ lộ trình IPO nhanh chóng hơn.

OpenAI cần giải quyết hàng loạt vấn đề khác trước khi IPO. Công ty đang khuyết vị trí lãnh đạo sau khi Giám đốc Kinh doanh Fidji Simo xin nghỉ phép để chữa bệnh vào đầu tháng 4. Gần đây, các thủ tục tố tụng đã bắt đầu trong vụ kiện do Elon Musk khởi xướng, nhằm đảo ngược quá trình chuyển đổi OpenAI thành công ty vì lợi nhuận.